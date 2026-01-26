Parni čistač SC 5 EasyFix Iron

Parni čistač SC 5 EasyFix Iron s tlakom pare od 4,2 bara uključuje parno glačalo, VapoHydro funkciju, podnu mlaznicu i druge dodatke.

Ne samo da pegla SC 5 EasyFix ima dobru cifru, već obećava i punu snagu čišćenja: izvanredan tlak pare od 4,2 bara čini ga najboljim parnim čistačem u svojoj klasi. Četverostupanjska regulacija pare omogućuje podešavanje protoka pare prema potrebi. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih kućanskih tvrdih površina. A zahvaljujući širokom rasponu dostupnog pribora, može savršeno očistiti glatke površine, nape, kutove i praznine. Posebno praktično glačalo na paru koje je također uključeno ubrzava glačanje za 50%. Funkcija VapoHydro dodatno omogućuje dodavanje vruće vode te lakše uklanjanje i ispiranje tvrdokorne prljavštine. Fleksibilna podna mlaznica EasyFix ima impresivnu i učinkovitu tehnologiju lamela. Pomoću sustava kuka i petlja, krpa za čišćenje poda može se jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. Spremnik za vodu može se ukloniti i trajno puniti. također dolazi s integriranim odjeljkom za pohranu kabela, odjeljkom za pohranu dodatne opreme, parkirnim mjestom za podnu mlaznicu.

Značajke i prednosti
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron: VapoHydro funkcija
VapoHydro funkcija
Uključenje vruće vode dodatno uz paru. Tako se nečistoća lakše otapa i jednostavno ispire. Za još bolje rezultate čišćenja.
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron: Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji. Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom. Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Parni čistač SC 5 EasyFix Iron: Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni
Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni
Za neprekidno čišćenje i komforno punjenje vode.
Multifunkcionalni pribor uklj. glačalo na paru
  • Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
  • Parno glačalo sa namještenom temperaturom, automatskim gašenjem i laganim potplatom. Ušteda vremena do 50%.
Krpa za čišćenje podova i poklopac za ručnu mlaznicu
  • Za temeljite rezultate čišćenja i još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
  • Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Regulacija količine pare u 4 stupnja
  • Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Spremanje pribora i parkirni položaj
  • Komforno pospremanje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice za pod u slučaju prekida rada.
Okretni regulator On/Off na uređaju
  • Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Integrirani pretinac za spremanje kabela
  • Sigurno pospremanje kabela i ostalog pribora.
Specifikacije

Tehnički podaci

Certifikat testa¹⁾ Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 150
Učinak grijanja (W) 2250
Maks. tlak pare (bar) maks. 4,2
Dužina kabela (m) 6
Vrijeme zagrijavanja (min) 3
Kapacitet kotla (l) 0,5
Sadržaj spremnika (l) 1,5
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 6
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae).

Opseg isporuke

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
  • Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Komad(a)
  • Mlaznica s točkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
  • Parno glačalo EasyFinish
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina parnih cijevi: 0.5 m

Oprema

  • Zaštita za djecu
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na uređaju (četiri koraka)
  • Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
  • Parno crijevo s pištoljem: 2.3 m
  • Željezni spoj
  • Integrirani prekidač za uklj./isklj.
  • VapoHydro funkcija
  • Pospremanje pribora na uređaju
Videos
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Armature
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Nape
  • Kuhališta
  • Glačanje
Pribor
Sredstva za čišćenje
