Ne samo da pegla SC 5 EasyFix ima dobru cifru, već obećava i punu snagu čišćenja: izvanredan tlak pare od 4,2 bara čini ga najboljim parnim čistačem u svojoj klasi. Četverostupanjska regulacija pare omogućuje podešavanje protoka pare prema potrebi. Temeljito čišćenje s Kärcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tipičnih kućanskih tvrdih površina. A zahvaljujući širokom rasponu dostupnog pribora, može savršeno očistiti glatke površine, nape, kutove i praznine. Posebno praktično glačalo na paru koje je također uključeno ubrzava glačanje za 50%. Funkcija VapoHydro dodatno omogućuje dodavanje vruće vode te lakše uklanjanje i ispiranje tvrdokorne prljavštine. Fleksibilna podna mlaznica EasyFix ima impresivnu i učinkovitu tehnologiju lamela. Pomoću sustava kuka i petlja, krpa za čišćenje poda može se jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom. Spremnik za vodu može se ukloniti i trajno puniti. također dolazi s integriranim odjeljkom za pohranu kabela, odjeljkom za pohranu dodatne opreme, parkirnim mjestom za podnu mlaznicu.