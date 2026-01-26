Samo naši najinovativniji, moćni proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Nova linija SC 5 Deluxe Signature: odmah prepoznatljiva kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Naš vrhunski parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line čini higijensko čišćenje opuštajućom vježbom. Vrhunske funkcije kao što je izlaz pare, koji se može prilagoditi površini i stupnju zaprljanosti, ili funkcija VapoHydro, s kojom osim pare možete uključiti i toplu vodu, osiguravaju prave WOW trenutke čak i tijekom rada. Zahvaljujući LED zaslonu u stvarnom vremenu, možete vidjeti koliko je brzo uređaj spreman za upotrebu, a zahvaljujući ugrađenom pretincu za dodatke, neće samo vaš dom biti uredan kada posao bude gotov.