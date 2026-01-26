Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line
Parni čistač SC 5 Deluxe s LED svjetlosnim prstenom, funkcijom VapoHydro, savršenim spremnikom za pribor i spremnikom za vodu koji se može trajno puniti čisti udobno i bez prekida.
Samo naši najinovativniji, moćni proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Nova linija SC 5 Deluxe Signature: odmah prepoznatljiva kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Naš vrhunski parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line čini higijensko čišćenje opuštajućom vježbom. Vrhunske funkcije kao što je izlaz pare, koji se može prilagoditi površini i stupnju zaprljanosti, ili funkcija VapoHydro, s kojom osim pare možete uključiti i toplu vodu, osiguravaju prave WOW trenutke čak i tijekom rada. Zahvaljujući LED zaslonu u stvarnom vremenu, možete vidjeti koliko je brzo uređaj spreman za upotrebu, a zahvaljujući ugrađenom pretincu za dodatke, neće samo vaš dom biti uredan kada posao bude gotov.
Značajke i prednosti
Prednosti Signature LinePotpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.
LED prikaz temperature u stvarnom vremenuProces grijanja se može pratiti u stvarnom vremenu do maks. temperatura od 150 °C.
Praktično mjesto za odlaganje pribora i parking pozicijaPraktično skladištenje pribora, produžne cijevi, kabela i crijeva za paru.
VapoHydro funkcija
- Dodatno uz paru može se uključiti i vruća voda Tako će se tvrdokorna prljavština još lakše odvojiti i jednostavno isprati.
Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni
- Za neprekidno čišćenje i komforno punjenje vode.
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
- Optimalni rezultati čišćenja na najrazličitijim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnici.
- Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom.
- Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Multifunkcionalni pribor
- Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
- Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Trostupanjska kontrola protoka pare
- Protok pare može se prilagoditi površini i razini prljavštine.
Okretni regulator On/Off na uređaju
- Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Certifikat testa¹⁾
|Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 130
|Učinak grijanja (W)
|2250
|Maks. tlak pare (bar)
|4
|Dužina kabela (m)
|6
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|3
|Kapacitet kotla (l)
|0,5
|Sadržaj spremnika (l)
|1,3
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae).
Opseg isporuke
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Komad(a)
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
- Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Komad(a)
- Mlaznica s točkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Power mlaznica
- Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
- Velika okrugla četka
- Četka za pukotine
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina parnih cijevi: 0.5 m
- Nastavak za tepih
Oprema
- Zaštita za djecu
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na uređaju (u tri koraka)
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
- Parno crijevo s pištoljem: 2.3 m
- Željezni spoj
- Integrirani prekidač za uklj./isklj.
- VapoHydro funkcija
- Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta
- Spojevi pločica