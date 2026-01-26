Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line

Parni čistač SC 5 Deluxe s LED svjetlosnim prstenom, funkcijom VapoHydro, savršenim spremnikom za pribor i spremnikom za vodu koji se može trajno puniti čisti udobno i bez prekida.

Samo naši najinovativniji, moćni proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Nova linija SC 5 Deluxe Signature: odmah prepoznatljiva kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Naš vrhunski parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line čini higijensko čišćenje opuštajućom vježbom. Vrhunske funkcije kao što je izlaz pare, koji se može prilagoditi površini i stupnju zaprljanosti, ili funkcija VapoHydro, s kojom osim pare možete uključiti i toplu vodu, osiguravaju prave WOW trenutke čak i tijekom rada. Zahvaljujući LED zaslonu u stvarnom vremenu, možete vidjeti koliko je brzo uređaj spreman za upotrebu, a zahvaljujući ugrađenom pretincu za dodatke, neće samo vaš dom biti uredan kada posao bude gotov.

Značajke i prednosti
Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line: Prednosti Signature Line
Prednosti Signature Line
Potpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.
Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line: LED prikaz temperature u stvarnom vremenu
LED prikaz temperature u stvarnom vremenu
Proces grijanja se može pratiti u stvarnom vremenu do maks. temperatura od 150 °C.
Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line: Praktično mjesto za odlaganje pribora i parking pozicija
Praktično mjesto za odlaganje pribora i parking pozicija
Praktično skladištenje pribora, produžne cijevi, kabela i crijeva za paru.
VapoHydro funkcija
  • Dodatno uz paru može se uključiti i vruća voda Tako će se tvrdokorna prljavština još lakše odvojiti i jednostavno isprati.
Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni
  • Za neprekidno čišćenje i komforno punjenje vode.
Komplet za čišćenje poda EasyFix s fleksibilnim zglobom na podnoj mlaznici i komfornim fiksiranjem krpe za pod pomoću čička
  • Optimalni rezultati čišćenja na najrazličitijim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnici.
  • Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom.
  • Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Multifunkcionalni pribor
  • Prilagođeno čišćenje različitih površina pomoću podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke itd.
Zaštita za djecu na pištolju za paru
  • Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nestručnog korištenja od strane male djece.
Trostupanjska kontrola protoka pare
  • Protok pare može se prilagoditi površini i razini prljavštine.
Okretni regulator On/Off na uređaju
  • Praktično uključivanje i isključivanje uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Certifikat testa¹⁾ Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 130
Učinak grijanja (W) 2250
Maks. tlak pare (bar) 4
Dužina kabela (m) 6
Vrijeme zagrijavanja (min) 3
Kapacitet kotla (l) 0,5
Sadržaj spremnika (l) 1,3
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 9,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae).

Opseg isporuke

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Komad(a)
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Komad(a)
  • Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Komad(a)
  • Mlaznica s točkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Power mlaznica
  • Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
  • Velika okrugla četka
  • Četka za pukotine
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina parnih cijevi: 0.5 m
  • Nastavak za tepih

Oprema

  • Zaštita za djecu
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na uređaju (u tri koraka)
  • Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
  • Parno crijevo s pištoljem: 2.3 m
  • Željezni spoj
  • Integrirani prekidač za uklj./isklj.
  • VapoHydro funkcija
  • Pospremanje pribora na uređaju
Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line
Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line
Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line
Parni čistač SC 5 Deluxe Signature Line
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Armature
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Nape
  • Kuhališta
  • Spojevi pločica
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH