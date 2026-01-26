SG 4/4 je kompaktni i robusni parni čistač koji impresionira izvrsnim učinkom i dezinfekcijom* s certifikatom. Zahvaljujući tlaku pare od 4 bara postiže se optimalni učinak čišćenja. Kontinuirana regulacija količine pare i funkcija VapoHydro (kontinuirana regulacija parnog zasićenja) omogućuju savršeno namještanje uređaja prema odnosnom zadatku čišćenja. Sustav s 2 spremnika se permanentno može napuniti i omogućuje brzo vrijeme zagrijavanja kao i neprekinuti rad. Također i prikaz temperature pomaže pri tome da se postignu optimalni rezultati čišćenja. Uređaj se univerzalno može primijeniti i čisti posve bez kemikalija. Opsežni paket opreme obuhvaća pored ostalog dvije podne mlaznice (za abrazivno i higijensko čišćenje), integrirano mjesto za odlaganje opreme, integriranu kabelsku kuku kao i držač cijevi u svrhu skladištenja koji štedi prostor. (*Prema prEN 16615, PVC-pod, uređaj: SG 4/4 (podna mlaznica s lamelama, 30 cm/sek., max. parni tlak, min. VapoHydro) Test na klice: Enterococcus hirae ATCC 10541)