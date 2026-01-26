Parni čistač SG 4/4
Kompaktni parni čistač SG 4/4 s vrlo učinkovitim parnim tlakom od 4 bara. S kontinuiranom regulacijom količine pare i funkcijom Vapo-Hydro za savršene rezultate čišćenja bez kemikalija.
SG 4/4 je kompaktni i robusni parni čistač koji impresionira izvrsnim učinkom i dezinfekcijom* s certifikatom. Zahvaljujući tlaku pare od 4 bara postiže se optimalni učinak čišćenja. Kontinuirana regulacija količine pare i funkcija VapoHydro (kontinuirana regulacija parnog zasićenja) omogućuju savršeno namještanje uređaja prema odnosnom zadatku čišćenja. Sustav s 2 spremnika se permanentno može napuniti i omogućuje brzo vrijeme zagrijavanja kao i neprekinuti rad. Također i prikaz temperature pomaže pri tome da se postignu optimalni rezultati čišćenja. Uređaj se univerzalno može primijeniti i čisti posve bez kemikalija. Opsežni paket opreme obuhvaća pored ostalog dvije podne mlaznice (za abrazivno i higijensko čišćenje), integrirano mjesto za odlaganje opreme, integriranu kabelsku kuku kao i držač cijevi u svrhu skladištenja koji štedi prostor. (*Prema prEN 16615, PVC-pod, uređaj: SG 4/4 (podna mlaznica s lamelama, 30 cm/sek., max. parni tlak, min. VapoHydro) Test na klice: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Značajke i prednosti
Certificirana i visoko učinkovita dezinfekcijaDezinfekcija površine prema EN 16615, potvrđena od vanjskog laboratorija. Baktericidni i virucidni spektar učinkovitosti protiv virusa u ovojnici PLUS. Testne klice: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Dezinfekcija bez kemikalijaPrilagođeno resursima i bez ostataka jer se čisti samo vodom. Maksimalna sigurnost sprečava se razvoj višestruko otpornih klica. Površinsko čišćenje bez kemikalija.
Sustav s dva spremnikaSpremnik svježe vode može se stalno puniti, budući da su kotao i spremnik međusobno odvojeni. Budući da se uvijek zagrijava samo jedan dio ukupnog volumena, u trenutku se dobiva konstantna para. S ukupnim volumenom od preko 4 litre, SG 4/4 može se jako dugo koristiti bez punjenja.
VapoHydro
- Zahvaljujući funkciji VapoHydro, jačina pare može se kontinuirano prilagoditi odgovarajućem zadatku čišćenja.
- Osim pritiska pare, također se i zasićenost pune pare može kontinuirano namještati sve do vruće vode.
- Mlazom vruće vode tvrdokorna prljavština se najprije može učinkovito odvojiti.
Pretinac za pribor
- Integrirani pretinac za odlaganje omogućuje smještaj različitog pribora.
- Posebice sitni dijelovi su uvijek sigurno pospremljeni i neće se izgubiti.
- Čak se i cijevi mogu pospremiti na stražnjoj strani uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Kapacitet kotla (l)
|2,4
|Sadržaj spremnika (l)
|2
|tlak pare (bar)
|maks. 4
|Učinak grijanja (W)
|2300
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|9
|Temperatura kotla (°C)
|maks. 145
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|475 x 320 x 275
Opseg isporuke
- Ručna mlaznica s četkom: 165 mm
- Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina parnih cijevi: 505 mm
- Parno crijevo s pištoljem: 2 m
- Podna mlaznica s letvicama: 320 mm
- Podna mlaznica s čekinjama: 310 mm
- Lijevak za punjenje
- Cijevi za usisavanje pare: 2 Komad(a)
- Navlaka od frotira za ručnu mlaznicu
- Krpa za podnu mlaznicu (frotir, 400x200 mm)
- Krpa za podnu mlaznicu (frotir, 480x270 mm)
Oprema
- Spremnik: može se napuniti kad god je potrebno
- Ergonomska ručka za nošenje
- Power mlaznica
- Točkasta mlaznica, kratka
- Točkasta mlaznica, duga
- Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
- VapoHydro funkcija
- Beskonačno promjenjiva kontrola zasićenja parom
- Regulacija količine pare: na uređaju (beskonačno promjenjivo)
- Sigurnosna brava na parnom kotlu
- Sigurnosna brava na parnom pištolju
Videos
Područja primjene
- Svestran je i može se koristiti na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima