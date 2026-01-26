Parni čistač SG 4/4

Kompaktni parni čistač SG 4/4 s vrlo učinkovitim parnim tlakom od 4 bara. S kontinuiranom regulacijom količine pare i funkcijom Vapo-Hydro za savršene rezultate čišćenja bez kemikalija.

SG 4/4 je kompaktni i robusni parni čistač koji impresionira izvrsnim učinkom i dezinfekcijom* s certifikatom. Zahvaljujući tlaku pare od 4 bara postiže se optimalni učinak čišćenja. Kontinuirana regulacija količine pare i funkcija VapoHydro (kontinuirana regulacija parnog zasićenja) omogućuju savršeno namještanje uređaja prema odnosnom zadatku čišćenja. Sustav s 2 spremnika se permanentno može napuniti i omogućuje brzo vrijeme zagrijavanja kao i neprekinuti rad. Također i prikaz temperature pomaže pri tome da se postignu optimalni rezultati čišćenja. Uređaj se univerzalno može primijeniti i čisti posve bez kemikalija. Opsežni paket opreme obuhvaća pored ostalog dvije podne mlaznice (za abrazivno i higijensko čišćenje), integrirano mjesto za odlaganje opreme, integriranu kabelsku kuku kao i držač cijevi u svrhu skladištenja koji štedi prostor. (*Prema prEN 16615, PVC-pod, uređaj: SG 4/4 (podna mlaznica s lamelama, 30 cm/sek., max. parni tlak, min. VapoHydro) Test na klice: Enterococcus hirae ATCC 10541)

Značajke i prednosti
Parni čistač SG 4/4: Certificirana i visoko učinkovita dezinfekcija
Certificirana i visoko učinkovita dezinfekcija
Dezinfekcija površine prema EN 16615, potvrđena od vanjskog laboratorija. Baktericidni i virucidni spektar učinkovitosti protiv virusa u ovojnici PLUS. Testne klice: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Parni čistač SG 4/4: Dezinfekcija bez kemikalija
Dezinfekcija bez kemikalija
Prilagođeno resursima i bez ostataka jer se čisti samo vodom. Maksimalna sigurnost sprečava se razvoj višestruko otpornih klica. Površinsko čišćenje bez kemikalija.
Parni čistač SG 4/4: Sustav s dva spremnika
Sustav s dva spremnika
Spremnik svježe vode može se stalno puniti, budući da su kotao i spremnik međusobno odvojeni. Budući da se uvijek zagrijava samo jedan dio ukupnog volumena, u trenutku se dobiva konstantna para. S ukupnim volumenom od preko 4 litre, SG 4/4 može se jako dugo koristiti bez punjenja.
VapoHydro
  • Zahvaljujući funkciji VapoHydro, jačina pare može se kontinuirano prilagoditi odgovarajućem zadatku čišćenja.
  • Osim pritiska pare, također se i zasićenost pune pare može kontinuirano namještati sve do vruće vode.
  • Mlazom vruće vode tvrdokorna prljavština se najprije može učinkovito odvojiti.
Pretinac za pribor
  • Integrirani pretinac za odlaganje omogućuje smještaj različitog pribora.
  • Posebice sitni dijelovi su uvijek sigurno pospremljeni i neće se izgubiti.
  • Čak se i cijevi mogu pospremiti na stražnjoj strani uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Kapacitet kotla (l) 2,4
Sadržaj spremnika (l) 2
tlak pare (bar) maks. 4
Učinak grijanja (W) 2300
Vrijeme zagrijavanja (min) 9
Temperatura kotla (°C) maks. 145
Dužina kabela (m) 7,5
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 8
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 475 x 320 x 275

Opseg isporuke

  • Ručna mlaznica s četkom: 165 mm
  • Količina parnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina parnih cijevi: 505 mm
  • Parno crijevo s pištoljem: 2 m
  • Podna mlaznica s letvicama: 320 mm
  • Podna mlaznica s čekinjama: 310 mm
  • Lijevak za punjenje
  • Cijevi za usisavanje pare: 2 Komad(a)
  • Navlaka od frotira za ručnu mlaznicu
  • Krpa za podnu mlaznicu (frotir, 400x200 mm)
  • Krpa za podnu mlaznicu (frotir, 480x270 mm)

Oprema

  • Spremnik: može se napuniti kad god je potrebno
  • Ergonomska ručka za nošenje
  • Power mlaznica
  • Točkasta mlaznica, kratka
  • Točkasta mlaznica, duga
  • Okrugla četka, mala (crna): 1 Komad(a)
  • VapoHydro funkcija
  • Beskonačno promjenjiva kontrola zasićenja parom
  • Regulacija količine pare: na uređaju (beskonačno promjenjivo)
  • Sigurnosna brava na parnom kotlu
  • Sigurnosna brava na parnom pištolju
Videos
Područja primjene
  • Svestran je i može se koristiti na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH