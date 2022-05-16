Uklanjanje kamenca sa slavina
Tvrdokorni kamenac često se nakuplja na slavinama u kupaonicama, narušavajući njihov izgled i smanjujući protok vode. Redovito čišćenje kamenca ključno je za sjaj i funkcionalnost slavina. Uz nekoliko savjeta, to možete učiniti jednostavno, bez napornog ribanja.
Uklonite kamenac na vrijeme
Tvrdokorni kamenac na kromiranim kupaonskim armaturama nije samo estetski problem – što dulje ostaje, to ga je teže ukloniti. Osim što otežava protok vode, naslage kamenca mogu biti leglo bakterija. Redovito čišćenje kamenca sprječava nakupljanje debelih slojeva, održava slavinu higijenskom i osigurava nesmetan protok vode
Kućni pripravci za čišćenje kamenca
Za domove s tvrdom vodom redovito čišćenje kamenca iz slavina ključno je za održavanje funkcionalnosti i estetike. Prilikom uklanjanja kamenca važno je pažljivo očistiti cijelu armaturu te ukloniti naslage s filtera slavine ili miješalice.
Postupak uklanjanja kamenca:
- Priprema: Ručno ili pomoću ključa za cijevi odvrnite filter slavine ili miješalice. Kako biste izbjegli oštećenja, omotajte krpu oko slavine prije odvrtanja.
- Rastavljanje: Podijelite mlaznicu na tri dijela – filter, spojnu maticu i brtvu.
- Namakanje: Dijelove uronite u ocat ili esenciju octa na 15 minuta kako bi se kamenac otopio. Alternativno, pripremite otopinu od pola žlice limunske kiseline u 100 ml tople vode i koristite je za čišćenje.
- Isperite i sastavite: Nakon čišćenja, sve dijelove isperite čistom vodom i ponovno sastavite.
Redovito uklanjanje kamenca produžuje vijek trajanja slavina i poboljšava kvalitetu vode.
Uklanjanje kamenca bez alata
Za brzo i učinkovito čišćenje kamenca sa slavine, nije potrebno rastavljati slavinu. Dovoljno je natopiti pamučnu krpu mješavinom octa i vode ili limunovog soka i omotati je oko slavine. Ostavite da djeluje neko vrijeme, a za tvrdokorniji kamenac ostavite preko noći. Alternativno, možete koristiti plastičnu vrećicu napunjenu istom otopinom, koju ćete pričvrstiti na slavinu. Nakon toga, isperite slavinu čistom vodom i ispolirajte suhom krpom od mikrovlakana. Ako filter slavine sadrži prljavštinu ili čestice hrđe, preporučuje se da ga odvrnete i temeljito očistite. Ovim postupkom slavina će ponovno biti čista i sjajna, a kupaonica će izgledati kao nova.
Uklanjanje kamenca pomoću deterdženta
Za učinkovito čišćenje kamenca preporučuje se korištenje kiselog sanitarnog sredstva s pH vrijednošću između 0 i 4. Nanesite sredstvo mekom spužvom ili krpom od mikrovlakana kako biste izbjegli oštećenja osjetljivih površina poput aluminija i kroma. Pazite pri rukovanju kako biste spriječili ogrebotine i postigli najbolji rezultat.