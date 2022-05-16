Uklanjanje kamenca sa slavina

Tvrdokorni kamenac često se nakuplja na slavinama u kupaonicama, narušavajući njihov izgled i smanjujući protok vode. Redovito čišćenje kamenca ključno je za sjaj i funkcionalnost slavina. Uz nekoliko savjeta, to možete učiniti jednostavno, bez napornog ribanja.

Kärcher savjeti za uklanjanje kamenca iz slavina

Uklonite kamenac na vrijeme

Tvrdokorni kamenac na kromiranim kupaonskim armaturama nije samo estetski problem – što dulje ostaje, to ga je teže ukloniti. Osim što otežava protok vode, naslage kamenca mogu biti leglo bakterija. Redovito čišćenje kamenca sprječava nakupljanje debelih slojeva, održava slavinu higijenskom i osigurava nesmetan protok vode

Kućni pripravci za čišćenje kamenca

Za domove s tvrdom vodom redovito čišćenje kamenca iz slavina ključno je za održavanje funkcionalnosti i estetike. Prilikom uklanjanja kamenca važno je pažljivo očistiti cijelu armaturu te ukloniti naslage s filtera slavine ili miješalice.

Postupak uklanjanja kamenca:

  1. Priprema: Ručno ili pomoću ključa za cijevi odvrnite filter slavine ili miješalice. Kako biste izbjegli oštećenja, omotajte krpu oko slavine prije odvrtanja.
  2. Rastavljanje: Podijelite mlaznicu na tri dijela – filter, spojnu maticu i brtvu.
  3. Namakanje: Dijelove uronite u ocat ili esenciju octa na 15 minuta kako bi se kamenac otopio. Alternativno, pripremite otopinu od pola žlice limunske kiseline u 100 ml tople vode i koristite je za čišćenje.
  4. Isperite i sastavite: Nakon čišćenja, sve dijelove isperite čistom vodom i ponovno sastavite.


Redovito uklanjanje kamenca produžuje vijek trajanja slavina i poboljšava kvalitetu vode.

Uklanjanje kamenca sa slavine octenom kiselinom
Uklanjanje kamenca sa slavina bez alata

Uklanjanje kamenca bez alata

Za brzo i učinkovito čišćenje kamenca sa slavine, nije potrebno rastavljati slavinu. Dovoljno je natopiti pamučnu krpu mješavinom octa i vode ili limunovog soka i omotati je oko slavine. Ostavite da djeluje neko vrijeme, a za tvrdokorniji kamenac ostavite preko noći. Alternativno, možete koristiti plastičnu vrećicu napunjenu istom otopinom, koju ćete pričvrstiti na slavinu. Nakon toga, isperite slavinu čistom vodom i ispolirajte suhom krpom od mikrovlakana. Ako filter slavine sadrži prljavštinu ili čestice hrđe, preporučuje se da ga odvrnete i temeljito očistite. Ovim postupkom slavina će ponovno biti čista i sjajna, a kupaonica će izgledati kao nova.

Uklanjanje kamenca pomoću deterdženta

Za učinkovito čišćenje kamenca preporučuje se korištenje kiselog sanitarnog sredstva s pH vrijednošću između 0 i 4. Nanesite sredstvo mekom spužvom ili krpom od mikrovlakana kako biste izbjegli oštećenja osjetljivih površina poput aluminija i kroma. Pazite pri rukovanju kako biste spriječili ogrebotine i postigli najbolji rezultat.

klanjanje kamenca sa slavina deterdžentom

Prikladni proizvodi za slavine

Kärcher krpa od mikrovlakana

Krpa od mikrovlakana

Kärcher sredstvo za čišćenje sanitarija

Sredstvo za čišćenje

