Uklanjanje kamenca sa slavina

Uklanjanje kamenca bez alata

Za brzo i učinkovito čišćenje kamenca sa slavine, nije potrebno rastavljati slavinu. Dovoljno je natopiti pamučnu krpu mješavinom octa i vode ili limunovog soka i omotati je oko slavine. Ostavite da djeluje neko vrijeme, a za tvrdokorniji kamenac ostavite preko noći. Alternativno, možete koristiti plastičnu vrećicu napunjenu istom otopinom, koju ćete pričvrstiti na slavinu. Nakon toga, isperite slavinu čistom vodom i ispolirajte suhom krpom od mikrovlakana. Ako filter slavine sadrži prljavštinu ili čestice hrđe, preporučuje se da ga odvrnete i temeljito očistite. Ovim postupkom slavina će ponovno biti čista i sjajna, a kupaonica će izgledati kao nova.