Čišćenje umivaonika i slavina: ključni savjeti za pravilno održavanje

Umivaonici se najčešće izrađuju od keramike, mineralnog lijeva ili emajliranog čelika. Keramika je izuzetno izdržljiva i jednostavna za održavanje, dok je emajlirani čelik otporan na udarce i ogrebotine. Međutim, umivaonici od mineralnog lijeva, osobito jeftiniji modeli, skloni su grebanju.



Bez obzira na materijal, izbjegavajte upotrebu prejakih sredstava za čišćenje ili tvrdih spužvi, jer oni mogu oštetiti površinu umivaonika. Posebnu pažnju posvetite slavinama – kupaonske armature često imaju nježnu mjedenu jezgru s tankim slojem nikla ili kroma. Ako se ovaj zaštitni sloj ošteti, jezgra može početi hrđati. Idealno bi bilo čistiti slavine isključivo vodom i nježno ih brisati, izbjegavajući deterdžente kad god je to moguće. Većinu nečistoća, poput ostataka paste za zube ili kozmetike, možete lako ukloniti čistom vodom, a nakon toga površine osušite mekom krpom.