Čišćenje umivaonika i slavina
Umivaonik je središnji dio svake kupaonice i koristi se svakodnevno, što redovito čišćenje umivaonika i slavina čini neophodnim. Donosimo vam savjete kako najučinkovitije očistiti umivaonik i slavine te održati njihovu higijenu i sjaj.
Čišćenje umivaonika i slavina: ključni savjeti za pravilno održavanje
Umivaonici se najčešće izrađuju od keramike, mineralnog lijeva ili emajliranog čelika. Keramika je izuzetno izdržljiva i jednostavna za održavanje, dok je emajlirani čelik otporan na udarce i ogrebotine. Međutim, umivaonici od mineralnog lijeva, osobito jeftiniji modeli, skloni su grebanju.
Bez obzira na materijal, izbjegavajte upotrebu prejakih sredstava za čišćenje ili tvrdih spužvi, jer oni mogu oštetiti površinu umivaonika. Posebnu pažnju posvetite slavinama – kupaonske armature često imaju nježnu mjedenu jezgru s tankim slojem nikla ili kroma. Ako se ovaj zaštitni sloj ošteti, jezgra može početi hrđati. Idealno bi bilo čistiti slavine isključivo vodom i nježno ih brisati, izbjegavajući deterdžente kad god je to moguće. Većinu nečistoća, poput ostataka paste za zube ili kozmetike, možete lako ukloniti čistom vodom, a nakon toga površine osušite mekom krpom.
Savjet
Držite meku krpu ili krpu od mikrovlakana u blizini umivaonika kako biste nakon svake uporabe mogli brzo obrisati i osušiti umivaonik i slavine. Ovakav pristup ne samo da produljuje vijek trajanja površina, već i smanjuje učestalost temeljitog čišćenja.
Čišćenje umivaonika i slavina kućnim pripravcima
Prašak za pecivo odličan je saveznik u čišćenju umivaonika. Posipajte ga po mokrom umivaoniku, pustite da kratko djeluje, a zatim obrišite vlažnom krpom. Za čišćenje slavina i umivaonika, ocat se pokazuje vrlo učinkovitim. Pomiješajte ga s vodom u omjeru 1:1, nanesite na površine i koristite za uklanjanje kamenca. Kod tvrdokornih naslaga, nerazrijeđeni ocat može biti od velike pomoći – namočite krpu, postavite na zahvaćeno područje i ostavite da djeluje 10-15 minuta. Nakon toga očistite mekom spužvom i isperite čistom vodom, a na kraju obrišite krpom od mikrovlakana. Limunska kiselina može poslužiti kao alternativa octu.
Oprez: Nemojte koristiti ocat ili limunsku kiselinu na umivaonicima od mineralnog lijeva. Kiseline mogu oštetiti njihovu površinu.
Savjet
Lagane ogrebotine na keramičkim umivaonicima možete ukloniti pastom za zube. Nanesite pastu na ogrebotinu, izribajte je starom četkicom za zube i na kraju ispolirajte krpom od mikrovlakana. Vaš umivaonik će zasjati kao nov!
Čišćenje umivaonika i slavina deterdžentom
Ako koristite deterdžent, preporučuje se kiselo sanitarno sredstvo s pH vrijednošću između 0 i 4. Nanesite sredstvo na vlažnu krpu od mikrovlakana, obrišite umivaonik i slavine, a potom ih osušite suhom krpom. Pazite da sredstvo ne prskate izravno na spojeve, jer može oštetiti unutarnje dijelove slavina.
Čišćenje umivaonika i slavina parnim čistačem
Za temeljito čišćenje umivaonika idealan je parni čistač jer para dopire i do teško dostupnih mjesta. Na primjer, preljev umivaonika često skuplja prljavštinu koju je teško ukloniti ručno. Detaljna mlaznica parnog čistača omogućuje da se preljev jednostavno očisti, a prljavština završi u odvodu. Parni čistač također je učinkovit za čišćenje odvoda.
Naslage prljavštine često se nakupljaju u aeratorima slavina i regulatorima protoka vode. To se može riješiti detaljnom mlaznicom ili malom okruglom četkom na parnom čistaču. Preporučuje se držati krpu iznad područja kako biste spriječili prskanje, dok para učinkovito uklanja nakupljenu nečistoću koja potom pada u umivaonik. U slučaju tvrdokornih naslaga kamenca na slavinama, potrebno je primijeniti druge metode čišćenja.
Za ostatak površine umivaonika idealna je ručna mlaznica s krpom od mikrovlakana ili okrugla četka. Nakon čišćenja, sve je potrebno temeljito obrisati suhom krpom od mikrovlakana za savršen završni sjaj.