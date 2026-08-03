Krpa od mikrovlakana
Uz pomoć visokokvalitetne meke krpe od mikrovlakana možete osušiti očišćene predmete prije njihovog pospremanja.
Brzo sušeća krpa od mikrovlakana ima veliku moć upijanja vlage i tekućine. Ugodno je mekana i čuva osjetljive površine. Zbog svoje veličine od 40 × 40 centimetara također je idealno prikladna za sušenje bicikala prije njihovog ponovnog spremanja.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna meka krpa od mikrovlakana
- Za sušenje predmeta čišćenja prije nego ih se pospremi.
mikrovlakna
- Upija mnogo vode i brzo suši.
Čupavo
- Čuva površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 400 x 4
Područja primjene
- Bicikli
- Cipele / cipele za pješačenje
- Dječja kolica / buggy
- Dječje igračke / Bobbycar® / guralice