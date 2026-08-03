Krpa od mikrovlakana

Uz pomoć visokokvalitetne meke krpe od mikrovlakana možete osušiti očišćene predmete prije njihovog pospremanja.

Brzo sušeća krpa od mikrovlakana ima veliku moć upijanja vlage i tekućine. Ugodno je mekana i čuva osjetljive površine. Zbog svoje veličine od 40 × 40 centimetara također je idealno prikladna za sušenje bicikala prije njihovog ponovnog spremanja.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna meka krpa od mikrovlakana
  • Za sušenje predmeta čišćenja prije nego ih se pospremi.
mikrovlakna
  • Upija mnogo vode i brzo suši.
Čupavo
  • Čuva površine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila 80 % poliester, 20 % poliamid
Boja antracit
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 400 x 4
Područja primjene
  • Bicikli
  • Cipele / cipele za pješačenje
  • Dječja kolica / buggy
  • Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
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