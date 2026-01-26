Mobilni vanjski čistač OC 3 Foldable
Sa sklopivim spremnikom za vodu, jednostavan za transport, jednostavan za spremanje i svestran: OC 3 sklopivi mobilni vanjski čistač s litij-ionskom baterijom za mobilno čišćenje.
Za sve koji trebaju rješenje za čišćenje u pokretu koje se može pohraniti i transportirati u najmanjem prostoru: kompaktni i lagani Kärcherov sklopivi visokotlačni perač OC 3 ima sklopivi spremnik za vodu. Ovo se može saviti na minimalnu veličinu pakiranja u tren oka i omogućuje odlaganje koje štedi prostor. S litij-ionskom baterijom uređaj je spreman za korištenje bilo gdje u bilo koje vrijeme i bez dugotrajne pripreme: jednostavno ga napunite vodom i krenite. LED zaslon daje informacije o razini napunjenosti baterije. Fleksibilno tlačno crijevo duljine 1,8 metara osigurava optimalnu slobodu kretanja prilikom čišćenja. Bilo u kampu, nakon vožnje biciklom ili u vrtu kod kuće - mobilni vanjski čistač idealno je rješenje za brzo čišćenje. Dostupan je širok raspon pribora za proširenje područja primjene.
Značajke i prednosti
Učinkovit i nježan niski pritisakPrednost niskog pritiska: učinkovito i istovremeno vrlo nježno čišćenje, idealno za osjetljive površine. Standardna mlaznica s ravnim mlazom pouzdano i precizno čisti čak i teško dostupna mjesta. Konusna mlaznica za raspršivanje prikladna je za još osjetljivije čišćenje, na primjer psećih šapa.
Inovativni, sklopivi spremnikVelik kapacitet (8 l) fleksibilnog spremnika za vodu, koji se može sklopiti na minimalnu veličinu pakiranja za jednostavan transport i skladištenje uz uštedu prostora. Smanjena potreba za prostorom: crijevo i pištolj za okidanje pohranjeni su u kompaktno sklopljenom uređaju.
Integrirana litij-ionska baterijaMobilno čišćenje u bilo koje vrijeme bez priključka na struju. Dugo trajanje baterije za višekratnu upotrebu, bez međupunjenja. LED zaslon signalizira kada je bateriju potrebno napuniti. USB tip C utičnica za punjenje na uređaju omogućuje fleksibilno punjenje čak i kada ste u pokretu, npr. u autu ili kod powerbanka.
Jednostavno i praktično rukovanje
- Spreman za korištenje bilo gdje u bilo koje vrijeme i bez dugotrajne pripreme, jednostavno napunite vodom i počnite.
- Ergonomska ručka za nošenje s fiksiranjem crijeva za jednostavno nošenje.
- Spremnik za vodu može se jednostavno i praktično napuniti zahvaljujući velikom otvoru.
Veliki izbor dodatne opreme
- Opsežna dodatna oprema za proširenje područja primjene dostupna je kao opcija.
- Pravi pribor za svaki zadatak čišćenja (bilo bicikl, vanjska oprema, vrtni namještaj, pas ili mnogo više).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Područje tlaka
|Niski tlak
|Protok (l/min)
|maks. 2
|Baterijski uređaj
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Vrijeme rada baterije (min)
|maks. 15
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|2,25
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|305 x 298 x 271
Opseg isporuke
- Punjač: 5 V / 2 A USB-C kabel za punjenje + adapter (1 komad svaki)
- Litij-ionska baterija
- Mlaznica s plosnatim mlazom
Oprema
- Volumen spremnika za vodu: 8 l
- Dužina crijeva: 1.8 m
- Vrsta crijeva: Niskotlačno fleksibilno crijevo
- Integrirani filtar za vodu
- Pištolj za pranje pod pritiskom: Niskotlačni pištolj za okidanje
- Filtar uređaja
Područja primjene
- Bicikli
- Šator / oprema za kampiranje
- Sportska oprema (daska za surfanje, kajak, daska za veslanje stojeće)
- Kućni ljubimci / psi
- Dječja kolica / buggy
- Cipele / cipele za pješačenje
- Vrtni alat i oprema
- Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Žardinjere