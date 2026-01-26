Za sve koji trebaju rješenje za čišćenje u pokretu koje se može pohraniti i transportirati u najmanjem prostoru: kompaktni i lagani Kärcherov sklopivi visokotlačni perač OC 3 ima sklopivi spremnik za vodu. Ovo se može saviti na minimalnu veličinu pakiranja u tren oka i omogućuje odlaganje koje štedi prostor. S litij-ionskom baterijom uređaj je spreman za korištenje bilo gdje u bilo koje vrijeme i bez dugotrajne pripreme: jednostavno ga napunite vodom i krenite. LED zaslon daje informacije o razini napunjenosti baterije. Fleksibilno tlačno crijevo duljine 1,8 metara osigurava optimalnu slobodu kretanja prilikom čišćenja. Bilo u kampu, nakon vožnje biciklom ili u vrtu kod kuće - mobilni vanjski čistač idealno je rješenje za brzo čišćenje. Dostupan je širok raspon pribora za proširenje područja primjene.