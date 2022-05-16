Čišćenje WC školjke kućnim pripravcima

Čišćenje WC školjke može se jednostavno obaviti korištenjem prirodnih i lako dostupnih kućnih pripravaka. Ovi alternativni načini čišćenja učinkovito uklanjaju kamenac i prljavštinu, a pritom su ekološki prihvatljivi.

Prašak za pranje rublja



Prašak za pranje rublja odličan je saveznik u borbi protiv kamenca i mokraćnog kamenca. Njegova formula sadrži sastojke za omekšavanje vode i izbjeljivanje, što ga čini vrlo učinkovitim. Postupak čišćenja:

Pospite unutrašnjost WC školjke praškom za pranje rublja. Ostavite da djeluje 15 minuta. Istrljajte WC četkom. Isperite vodom za blistav rezultat.



Ocat i soda bikarbona



Kombinacija octa i sode bikarbone jedan je od najpopularnijih kućnih pripravaka za čišćenje WC školjke. Evo kako ga koristiti:

Ulijte pola litre octa u WC školjku. Dodajte 2-3 žlice sode bikarbone. Pustite da smjesa djeluje 15 minuta. Očistite četkom i isperite vodom.



Savjet: Umjesto sode bikarbone, možete koristiti 100 ml octenog ekstrakta ili prašak za pecivo za sličan učinak.

Alternativni pripravci

Cola : Ulijte veću količinu u WC školjku i ostavite da djeluje 30 minuta prije čišćenja četkom.

: Ulijte veću količinu u WC školjku i ostavite da djeluje 30 minuta prije čišćenja četkom. Tablete za čišćenje zubne proteze: Rastvorite nekoliko tableta u WC školjci i pustite da djeluju pola sata.

Ovi jednostavni i povoljni trikovi pomoći će vam da WC školjka ostane čista i svježa, bez potrebe za agresivnim kemijskim sredstvima.