Odleđivanje automobila: Najbolji savjeti i trikovi za zimu
Vozači bez garaže znaju za problem zaleđenih prozora zimi. Odleđivanje automobila rano ujutro zahtijeva puno vremena i iscrpljuje. Provjereni savjeti za uklanjanje leda s automobila omogućit će vam udobno jutro bez smrznutih ruku.
Kako odlediti auto?
Želite ujutro jednostavno uskočiti u auto i brzo se odvesti na posao? U hladnim zimskim mjesecima to često nije moguće jer automobil prvo treba odlediti. U tim situacijama, mnogi posegnu za klasičnim strugačem leda. Dostupan je širok izbor strugača leda, od plastičnih do metalnih, grijanih ili kombinacija s četkom. Četke brzo čiste automobil od snijega i omogućuju rad bez rukavica ili posebne opreme. Metalni strugači imaju prednost jer lako uklanjaju debele slojeve leda, a oštrica se može zamijeniti. Plastični strugači leda s vremenom se istroše i postaju tupi, što zahtijeva njihovu zamjenu.
Bez obzira na vrstu strugača, svi dijele jedan nedostatak. Potrebno je uložiti dosta truda kako bi se automobil odledio. To često nije samo iscrpljujuće, nego i dugotrajno. Osim toga, može rezultirati mokrim i hladnim rukama. S električnim strugačem leda svoj automobil možete odlediti brže i uz manje napora. Smrznuta stakla vozila mogu se osloboditi leda u roku od nekoliko minuta.
Najbolji način za električno odleđivanje prozora automobila
Električni strugač leda EDI 4 ima disk sa šest plastičnih oštrica koje brzo rotiraju. Led se uklanja bez napora, jer strugač gotovo sav posao obavlja sam. Evo uputa:
- Uzmite EDI 4 i uključite uređaj. LED svjetlo će svijetliti zeleno.
- Uklonite sigurnosni poklopac i stavite strugač na prozor automobila.
- Disk počinje rotirati kada lagano pritisnete strugač na površinu.
- Ravnomjerno vodite uređaj po staklu kako biste odledili prozor. Radite odozgo prema dolje, primjenjujući lagani pritisak. Za deblje slojeve leda ostanite na jednom mjestu dok se led ne ukloni.
- Nakon što završite: uklonite EDI 4, isključite ga i ponovno stavite sigurnosni poklopac. Ako je potrebno, očistite diskove mekom četkom kako biste uklonili ostatke leda.
EDI 4 je spreman za rad i na temperaturama do -20 °C. Odleđivanje automobila obično traje oko 3 minute.
Baterija traje cijeli radni tjedan s jednim 15-minutnim punjenjem. Ako se isprazni, možete je napuniti kod kuće ili uz auto punjač tijekom vožnje.
Savjeti za korištenje električnog strugača leda
- EDI 4 se isključuje automatski nakon 30 sekundi. Ponovno ga aktivirajte pritiskom na tipku.
- Rotirajući disk izrađen je od plastike, kao i većina klasičnih strugača leda.
- Koristite strugač samo na čistim staklima, jer prljav disk može uzrokovati ogrebotine.
- Izbjegavajte kontakt s gumenim brtvama uz rubove prozora kako bi se izbjegla oštećenja.
- Električni strugač možete koristiti tijekom cijele godine uz opcijski set za čišćenje diskova.
Najbolji način odleđivanja automobilskih prozora kućnim pripravcima
Osim strugača leda, za odleđivanje automobila možete koristiti i sprejeve za odmrzavanje. Sprejevi se lako raspršuju po zaleđenim dijelovima automobila i brzo otapaju led na staklima. Učinkovitost sprejeva proizlazi iz alkohola koji se nalazi u njihovom sastavu. Nakon primjene spreja, obrišite prozore kako biste uklonili rastopljeni led. Preporučuje se još jedan tanki sloj spreja kako bi se spriječilo ponovno zaleđivanje. Sprejevi također pomažu kod zaleđenih brava na vratima.
Sol može biti koristan domaći pripravak za sprječavanje stvaranja leda na automobilu. Učinkovita je poput soli na cestama. Dodajte 6 žlica soli u litru vode i pošpricajte smjesu po prozorima, bravama i brtvama navečer. To će vam olakšati jutarnje odleđivanje automobila.
Savjet: pričekajte da se sol potpuno otopi prije uporabe, jer zrnca soli mogu ogrebati staklo i boju.
Iako zvuči praktično, vruća voda nije dobra opcija za odleđivanje. Nagla promjena temperature može uzrokovati pukotine na vjetrobranskom staklu.
Jednostavno možete stvoriti vlastiti jeftin i učinkovit odmrzivač. Pomiješajte 3 četvrtine octa s 1 četvrtinom vode i stavite smjesu u bocu s raspršivačem. Nakon toga, pošpricajte smjesu na smrznute prozore. Nedostatak ovog kućnog pripravka je taj što djeluje samo na tankim slojevima leda. Također, ocat može oštetiti gumene brtve, plastiku i boju automobila.
Najbolji savjeti protiv smrznutih prozora:
Korištenje navlake za zaštitu od leda može vas spasiti od odleđivanja automobila. Tako ćete morati odlediti samo stražnje i bočne prozore, što štedi vrijeme.
Podignite brisače preko noći kako se metlice ne bi smrznule na staklu.
Ako imate parkirni grijač, uključite ga kada temperature padnu ispod 0 °C.
Ostavljanje motora upaljenog dok odleđujete ne pomaže. Potrebno je duže vrijeme da se automobil zagrije kada su temperature ispod nule. Također, motor u praznom hodu šteti okolišu, motoru i novčaniku. U nekim zemljama to se može kazniti. Prvo pričekajte da se stakla odlede. Tijekom vožnje uključite grijač usmjeren na vjetrobransko staklo kako biste spriječili ponovno smrzavanje.
Previše vlage u automobilu ne samo da uzrokuje zamagljivanje, već može i smrzavati vjetrobransko staklo iznutra. Odvlaživači zraka mogu pomoći, no čak i stare čarape s rižom, solju ili pijeskom mogu upiti dio vlage.