Kako odlediti auto?

Želite ujutro jednostavno uskočiti u auto i brzo se odvesti na posao? U hladnim zimskim mjesecima to često nije moguće jer automobil prvo treba odlediti. U tim situacijama, mnogi posegnu za klasičnim strugačem leda. Dostupan je širok izbor strugača leda, od plastičnih do metalnih, grijanih ili kombinacija s četkom. Četke brzo čiste automobil od snijega i omogućuju rad bez rukavica ili posebne opreme. Metalni strugači imaju prednost jer lako uklanjaju debele slojeve leda, a oštrica se može zamijeniti. Plastični strugači leda s vremenom se istroše i postaju tupi, što zahtijeva njihovu zamjenu.

Bez obzira na vrstu strugača, svi dijele jedan nedostatak. Potrebno je uložiti dosta truda kako bi se automobil odledio. To često nije samo iscrpljujuće, nego i dugotrajno. Osim toga, može rezultirati mokrim i hladnim rukama. S električnim strugačem leda svoj automobil možete odlediti brže i uz manje napora. Smrznuta stakla vozila mogu se osloboditi leda u roku od nekoliko minuta.