1. Detaljno usisajte svoj automobil

Za temeljito čišćenje automobila iznutra, upotrijebite usisavač za mokro i suho usisavanje. Tako ćete ukloniti grubu prljavštinu poput mrvica, zemlje ili dlaka kućnih ljubimaca. Preporučuje se započeti u prtljažniku, a zatim nastaviti prema upravljačkoj ploči. Obratite posebnu pažnju na uske prostore gdje se prljavština često nakuplja.

Usisavanje može olakšati dugačka mlaznica za pukotine. Ona koja je idealna za teško dostupna mjesta, poput prostora između sjedala i vrata. Široke mlaznice olakšavaju čišćenje većih površina, poput prostora za noge i prtljažnika.

Presvlake, posebno sjedala, potrebno je temeljito usisati. Usisna četka s tvrdim čekinjama učinkovita je za tekstilne presvlake, dok se za kožne presvlake preporučuje četka s mekim vlaknima kako bi se izbjeglo oštećenje materijala.

Baterijski usisavači dodatno pojednostavljuju proces jer omogućuju slobodno kretanje bez ograničenja. Za detaljna mjesta, poput pukotina, koristite ručni baterijski usisavač s odgovarajućom mlaznicom.