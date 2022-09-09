ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI AUTA KOD KUĆE
Ako želite da vaš auto što dulje izgleda besprijekorno, potrebno je više od brzog vanjskog pranja. Redovito i temeljito čišćenje auta iznutra ključno je za očuvanje materijala i dugoročnu vrijednost vozila.
Kvalitetna oprema je pola posla
Prije nego što počnete temeljito čišćenje unutrašnjosti auta, uklonite sve predmete koji nisu pričvršćeni, smeće i tepihe. Tepihe protresite i odložite ih na stranu. Pripremite sve potrebne alate, kao što su usisivač, krpe za čišćenje i odgovarajuća sredstva.
Kärcherov komplet za čišćenje unutrašnjosti auta odličan je izbor za učinkovito čišćenje i održavanje automobila. Komplet najčešće uključuje produžne mlaznice, mlaznice za procjepe, široke mlaznice, usisne četke i krpe od mikrovlakana za glatke površine i prozore.
Čišćenje auta iznutra: korak po korak
Nakon što ste ispraznili unutrašnjost automobila, možete krenuti s njenim čišćenjem. Samo nekoliko koraka stoji između vas i svjetlucave unutrašnjosti vašeg automobila:
1. Detaljno usisajte svoj automobil
Za temeljito čišćenje automobila iznutra, upotrijebite usisavač za mokro i suho usisavanje. Tako ćete ukloniti grubu prljavštinu poput mrvica, zemlje ili dlaka kućnih ljubimaca. Preporučuje se započeti u prtljažniku, a zatim nastaviti prema upravljačkoj ploči. Obratite posebnu pažnju na uske prostore gdje se prljavština često nakuplja.
Usisavanje može olakšati dugačka mlaznica za pukotine. Ona koja je idealna za teško dostupna mjesta, poput prostora između sjedala i vrata. Široke mlaznice olakšavaju čišćenje većih površina, poput prostora za noge i prtljažnika.
Presvlake, posebno sjedala, potrebno je temeljito usisati. Usisna četka s tvrdim čekinjama učinkovita je za tekstilne presvlake, dok se za kožne presvlake preporučuje četka s mekim vlaknima kako bi se izbjeglo oštećenje materijala.
Baterijski usisavači dodatno pojednostavljuju proces jer omogućuju slobodno kretanje bez ograničenja. Za detaljna mjesta, poput pukotina, koristite ručni baterijski usisavač s odgovarajućom mlaznicom.
Savjet: Uklonite pseću dlaku iz automobila
Pseća dlaka se lako lijepi za tkanine sjedala i oblogu prtljažnika. Preporučuje se prvo ukloniti dlake usisavačem, koristeći nastavak za tapecirane površine. Ako dlake ostanu, koristite ljepljivi valjak ili četku. Dobar trik je upotrijebiti vlažnu gumenu rukavicu i nježno preći preko sjedala, a potom usisati otpuštenu dlaku.
2. Temeljito očistite sjedala
Idući korak unutarnjeg čišćenja uključuje uklanjanje prljavštine i mrlja. Za tvrdokorne mrlje, poput masnih mrlja na presvlakama ili osušene žvakaće gume, važno je brzo djelovati. Masne mrlje možete ukloniti i sapunom. Sapun nanesite na mrlju, pustite da se upije, zatim obrišite vlažnom krpom i suhom krpom izvucite vlagu. Uvijek prvo testirajte sredstvo na manje vidljivom području.
Za temeljito čišćenje presvlaka preporučujemo usisavač za pranje. On u jednom koraku nanosi vodu i sredstvo za čišćenje te usisava prljavštinu. Presvlake ostaju čiste i bez tragova mrlja.
Savjet
Ako se žvakaća guma zalijepila za tepih, postoji jednostavan trik koji možete isprobati. Stavite vrećicu za zamrzavanje ili vrećicu leda na zahvaćeno područje dok guma ne postane tvrda i lomljiva. Sada se može olabaviti rukom ili razbiti na male komade tvrdim predmetom. Nakon toga jednostavno usisajte ostatke usisavačem.
3. Održavajte interijer
Zadnji korak u održavanju automobila je briga o unutrašnjosti. Korištenjem odgovarajućih sredstava za čišćenje unutrašnjosti auta sprječava se nakupljanje prašine i prljavštine te osigurava svjež miris. Posebni proizvodi za unutrašnjost, s antistatičkim učinkom, neutraliziraju neugodne mirise i štite osjetljive površine poput kožnih sjedala i kokpita. Održavanje automobila ne uključuje samo unutrašnjost, već i redovito pranje vanjskih dijelova vozila, uključujući naplatke.
Najbolji savjeti za čišćenje auta iznutra
Prilikom čišćenja unutrašnjosti automobila, suočit ćete se s raznim vrstama prljavštine i različitim površinama. Svaka vrsta materijala zahtijeva specifične metode čišćenja za najbolje rezultate.
Koža
- Koža je inače jednostavna za čišćenje, no zahtijeva poseban tretman kako bi zadržala svoj najbolji izgled. Pamučna krpa ili krpa od mikrovlakana, lagano navlažena mlakom vodom, obično je dovoljna za vraćanje sjaja kožnim površinama.
- Za tvrdokornije mrlje možete koristiti razrijeđeno sredstvo za čišćenje kućanstva ili specijalizirano sredstvo za čišćenje kože. Nanesite ga kružnim pokretima, a potom obrišite krpom od mikrovlakana. Može se upotrijebiti i posebna četka za kožu, no važno je da njezine čekinje nisu pretvrde. Pazite: proizvodi na bazi kiseline ili prekomjeran pritisak mogu uzrokovati oštećenje i skidanje boje.
- Budući da je koža nakon čišćenja lišena prirodnih ulja i masti, potrebno je nanijeti odgovarajući proizvod za njegu kože. Tako se sprječava suhoća i krhkost. Preporučuje se testiranje proizvoda na neprimjetnom dijelu prije cjelovite primjene.
Tkanine i tepisi
- Sredstvo za čišćenje tepiha omogućuje da tkanine sjedala i tepisi ponovno izgledaju besprijekorno. Sredstvo za čišćenje pomiješajte s vodom prema uputama proizvođača, te ga nanesite frotirskim ručnikom ili krpom od mikrovlakana. Zatim ponovno obrišite suhom krpom.
- Ako nemate sredstvo za čišćenje tepiha, možete upotrijebiti toplu vodu uz dodatak deterdženta, ili sredstvo za čišćenje interijera prikladno za tkanine.
- Temeljito čišćenje presvlaka lakše je uz upotrebu usisavača za pranje tepiha. Otopina za čišćenje i voda raspršuju se po tkanini, a zatim se usisavaju zajedno s prljavštinom.
- Tepihe možete očistiti i visokotlačnim čistačem, bilo kod kuće ili u autopraonici, gdje su često dostupni i posebni uređaji za profesionalno čišćenje tepiha.
- Nakon čišćenja, tepihe objesite kako bi se preostala voda ocijedila. Provjerite jesu li potpuno suhi prije nego što ih vratite u automobil, kako biste izbjegli unos vlage.
Plastika
- Plastične dijelove, poput okova i ručki, možete jednostavno osvježiti odgovarajućim sredstvom za njegu. Preporučuje se korištenje specijaliziranih proizvoda za njegu kokpita.
- Raspršite proizvod na krpu od mikrovlakana i lagano utrljajte po površinama. Time ćete ukloniti prljavštinu i manje ogrebotine, bez potrebe za odlaskom profesionalcu.
- Poseban oprez potreban je prilikom čišćenja područja oko zračnog jastuka, jer neprikladni proizvodi mogu ometati točke aktiviranja. Neki proizvođači preporučuju korištenje samo vode za čišćenje tih osjetljivih dijelova.
Staklene površine
- Sredstvo za čišćenje stakala učinkovito uklanja otiske prstiju, masnoću, mrlje od insekata i prljavštinu s unutarnjih i vanjskih površina prozora, bez ostavljanja tragova. Zahvaljujući antistatičkom učinku, otežava nastanak nove prljavštine. Čisti prozori mogu smanjiti rizik od nesreća, jer prljavi prozori, kada ih obasja sunce, mogu oslabiti vozačevu vidljivost.
- Za unutarnje površine, prvo poprskajte sredstvo za čišćenje stakla, zatim obrišite vlažnom krpom od mikrovlakana i osušite krpom koja ne ostavlja dlačice.
- Usisavači za prozore omogućuju brže postizanje rezultata bez mrlja, pri čemu se sredstvo za čišćenje može usisati izravno sa stakla.