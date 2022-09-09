Pranje auta: neka vaš limeni ljubimac zablista
Postaje li sve teže gledati kroz prljavo vjetrobransko staklo auta? Vaš auto je prekriven peludom, lišćem, cestovnom soli ili ptičjim izmetom? Vrijeme je za pranje auta!
Ako ne želite ići u autopraonicu, svoj auto možete brzo i jednostavno oprati kod kuće uz odgovarajuću opremu i savjete koje vam donosimo.
Zašto je važno redovito pranje auta?
Bilo da se radi o kolekcionarskom primjerku ili svakodnevnom vozilu, pranje auta ključno je za očuvanje njegove vrijednosti. Prljavština se može taložiti na karoseriji tijekom cijele godine. Od soli zimi, peludi u proljeće, insekata ljeti do lišća u jesen. Ako se ne uklone, te naslage mogu oštetiti lak. Redovito čišćenje ne samo da vraća sjaj automobilu, već i štiti njegovu površinu od oštećenja.
Pažnja: Pridržavajte se propisa
U mnogim područjima, pranje auta na javnim cestama je zabranjeno, bez obzira na to koristite li sredstva za čišćenje. Na privatnom posjedu obično je dopušteno, pod uvjetom da se voda odvodi u kanalizaciju. Prije nego što započnete, provjerite lokalne propise. Uvjerite se da pranje auta na vašem posjedu nije zabranjeno. Sigurnija opcija je korištenje autopraonice ili samoposlužne autopraonice.
Pranje auta: vodič korak po korak
Korak 1: Uklonite prljavštinu i ostatke
Prije nego što započnete, uklonite slobodnu prljavštinu poput lišća ili latica ručno ili mekom četkom. Ovaj korak osigurava bolje rezultate pranja i štiti površinu automobila.
Korak 2: Predčišćenje
Prije nego što započnete detaljno pranje, važno je obaviti predčišćenje. Prvo, uklonite grubu prljavštinu visokotlačnim čistačem, koristeći mlaznicu s ravnim mlazom kako biste izbjegli oštećenja. Ako nemate visokotlačni čistač, možete koristiti vrtno crijevo s pištoljem za raspršivanje ili kantu vode i meku spužvu.
Obratite posebnu pažnju na felge i udubljenja kotača, gdje se prljavština često zadržava. Za teško dostupna mjesta preporučuje se kratka mlaznica sa spojem od 360 stupnjeva. Ona omogućuje lako usmjeravanje mlaza vode u različitim smjerovima.
Korak 3: Primjena sredstva za pranje auta
Upotrijebite sredstvo za čišćenje na visokotlačnom čistaču. Tako ćete cijeli automobil oprati autošamponom ili univerzalnim čistačem.
Krenite od dna auta prema gore i pustite da sredstvo kratko djeluje kako bi se prljavština olabavila. Zatim isperite snažnim vodenim mlazom. Za tvrdokornu prljavštinu koristite pjenu za čišćenje koja stvara gustu i dugotrajniju pjenu. Pjenu nanesite mlaznicom za pjenu ili mekom spužvom. Pazite da ne nanosite previše pjene, jer bi mogla skliznuti prije nego što se dovoljno upije.
Korak 4: Isperite svoj automobila
Operite automobil visokotlačnim čistačem koristeći čistu vodu. Držite ravnu mlaznicu 15 cm od površine automobila, ili 30 cm od guma. Za temeljitije čišćenje možete koristiti mekane, power ili rotirajuće četke. One se mogu priključiti na visokotlačni čistač. Preporučuje se pranje auta odozdo prema gore, što omogućuje bolji pregled preostalih područja za čišćenje.
Ako nemate visokotlačni čistač, možete koristiti vrtno crijevo s mlaznicom za prskanje.
Savjet
Prilikom nanošenja sredstva za čišćenje koristite umjerenu količinu jer previše razrijeđeno sredstvo može smanjiti učinkovitost čišćenja.
Korak 5: Sušenje
Nakon temeljitog ispiranja, ostavite automobil da se osuši prirodno ili ga obrišite kožnom krpom. Sada, kada su manji nedostaci poput udubina i ogrebotina vidljivi, popravite ih. Na dubinsko pranje auta možete krenuti nakon što ste završili s vanjskim čišćenjem.
Uklonite tvrdokornu prljavštinu s automobila
Ostaci insekata
Ostaci insekata mogu se ukloniti posebnim sredstvom za uklanjanje insekata. Ostatak se tada može nježno ukloniti s obojenih površina, rešetki hladnjaka, vanjskih retrovizora, prozora i plastike. Jednostavno pošpricajte sredstvo za čišćenje na zahvaćena područja nakon pretpranja automobila, ostavite da se upije i zatim isperite čistom vodom. Alternativno, prljavštinu možete natopiti mokrim papirnatim ručnikom i jednostavno ukloniti nakon 15 minuta.
Smola drveća
Ako otkrijete smolu drveća na boji, djelujte brzo. Što je smola svježija, lakše ju je ukloniti toplom vodom i spužvom, visokotlačnim čistačem ili prolaskom kroz autopraonicu. Ako se smola već osušila, mogu vam pomoći dva kućna pripravka: ili nanesite nekoliko kapi sredstva za odleđivanje brava na zahvaćena područja ili nanesite malo masti. Možete koristiti maslac, margarin ili jestivo ulje. Nakon nekoliko minuta smola se može obrisati mekom krpom.
Ptičji izmet
Ptičji izmet koji nije uklonjen s automobila može oštetiti lak, posebno u ljetnim mjesecima. Nemojte čekati da ga uklonite. Važno: osušeni izmet nikada ne smijete otpuštati trljanjem, jer to može ogrebati automobil. Umjesto toga, namočite zahvaćeno područje mlakom vodom i kuhinjskom krpom prije pranja automobila visokotlačnim čistačem ili u autopraonici. Fekalije se zatim lako mogu obrisati mekom spužvom ili vlažnom krpom.
Ostaci soli
Uličnu sol i pijesak zimi treba redovito ispirati s automobila jer mogu povećati koroziju na već oštećenim područjima, poput boje koja već ima krhotine ili ogrebotine. Sol za ceste također treba redovito uklanjati s podvozja automobila. Kako biste što bolje zaštitili karoseriju od vlage i soli, preporuča se prije zime temeljito oprati automobil, a zatim boju tretirati voskom za poliranje kako bi se očuvala.
Čisti prozori i retrovizori automobila
Česti vozači i putnici znaju za problem: prljavština, pelud i insekti brzo se nakupljaju na vjetrobranskom staklu tijekom toplih mjeseci. Ne samo da ovo izgleda otrcano, već može i opasno ograničiti vidljivost. Bez obzira na to kada je planirana sljedeća benzinska postaja ili pranje automobila, vjetrobransko staklo, bočne prozore i retrovizore također treba čistiti češće. Najbolji način da to učinite je posebnim sredstvom za čišćenje stakala automobila, koje jamči čišćenje bez tragova i odsjaja te uklanja insekte i prljavštinu s ceste, kao i otiske prstiju. Sredstva za čišćenje često sadrže aditive koji daju antistatički učinak kako bi se staklene površine manje prljale i lakše čistile u budućnosti. Za čišćenje prozora jednostavno nanesite sredstvo za čišćenje na površine, ostavite da se kratko upije i obrišite mekom krpom od mikrovlakana. Još je lakše uz set za čišćenje vjetrobranskog stakla za električni strugač leda koji se može koristiti tijekom cijele godine. Snažna rotacija električnog strugača leda pomaže u uklanjanju zalijepljene prljavštine bez napora.