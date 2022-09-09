Pranje auta: neka vaš limeni ljubimac zablista

Postaje li sve teže gledati kroz prljavo vjetrobransko staklo auta? Vaš auto je prekriven peludom, lišćem, cestovnom soli ili ptičjim izmetom? Vrijeme je za pranje auta!
Ako ne želite ići u autopraonicu, svoj auto možete brzo i jednostavno oprati kod kuće uz odgovarajuću opremu i savjete koje vam donosimo.

Kärcher savjeti: Pranje auta kod kuće

Zašto je važno redovito pranje auta?

Bilo da se radi o kolekcionarskom primjerku ili svakodnevnom vozilu, pranje auta ključno je za očuvanje njegove vrijednosti. Prljavština se može taložiti na karoseriji tijekom cijele godine. Od soli zimi, peludi u proljeće, insekata ljeti do lišća u jesen. Ako se ne uklone, te naslage mogu oštetiti lak. Redovito čišćenje ne samo da vraća sjaj automobilu, već i štiti njegovu površinu od oštećenja.

Pažnja: Pridržavajte se propisa

U mnogim područjima, pranje auta na javnim cestama je zabranjeno, bez obzira na to koristite li sredstva za čišćenje. Na privatnom posjedu obično je dopušteno, pod uvjetom da se voda odvodi u kanalizaciju. Prije nego što započnete, provjerite lokalne propise. Uvjerite se da pranje auta na vašem posjedu nije zabranjeno. Sigurnija opcija je korištenje autopraonice ili samoposlužne autopraonice.

Pranje auta Kärcher visokotlačnim čistačem

Pranje auta: vodič korak po korak

Uklanjanje slobodne prljavštine s auta

Korak 1: Uklonite prljavštinu i ostatke


Prije nego što započnete, uklonite slobodnu prljavštinu poput lišća ili latica ručno ili mekom četkom. Ovaj korak osigurava bolje rezultate pranja i štiti površinu automobila.

 

Predčišćenje prilikom pranja automobila

Korak 2: Predčišćenje

Prije nego što započnete detaljno pranje, važno je obaviti predčišćenje. Prvo, uklonite grubu prljavštinu visokotlačnim čistačem, koristeći mlaznicu s ravnim mlazom kako biste izbjegli oštećenja. Ako nemate visokotlačni čistač, možete koristiti vrtno crijevo s pištoljem za raspršivanje ili kantu vode i meku spužvu.

Obratite posebnu pažnju na felge i udubljenja kotača, gdje se prljavština često zadržava. Za teško dostupna mjesta preporučuje se kratka mlaznica sa spojem od 360 stupnjeva. Ona omogućuje lako usmjeravanje mlaza vode u različitim smjerovima.

Nanošenje sredstva za čišćenje na automobil

Korak 3: Primjena sredstva za pranje auta

Upotrijebite sredstvo za čišćenje na visokotlačnom čistaču. Tako ćete cijeli automobil oprati autošamponom ili univerzalnim čistačem.

Krenite od dna auta prema gore i pustite da sredstvo kratko djeluje kako bi se prljavština olabavila. Zatim isperite snažnim vodenim mlazom. Za tvrdokornu prljavštinu koristite pjenu za čišćenje koja stvara gustu i dugotrajniju pjenu. Pjenu nanesite mlaznicom za pjenu ili mekom spužvom. Pazite da ne nanosite previše pjene, jer bi mogla skliznuti prije nego što se dovoljno upije.

 
Pranje i ispiranje automobila

Korak 4: Isperite svoj automobila

Operite automobil visokotlačnim čistačem koristeći čistu vodu. Držite ravnu mlaznicu 15 cm od površine automobila, ili 30 cm od guma. Za temeljitije čišćenje možete koristiti mekane, power ili rotirajuće četke. One se mogu priključiti na visokotlačni čistač. Preporučuje se pranje auta odozdo prema gore, što omogućuje bolji pregled preostalih područja za čišćenje.


Ako nemate visokotlačni čistač, možete koristiti vrtno crijevo s mlaznicom za prskanje.

 

Savjet

Prilikom nanošenja sredstva za čišćenje koristite umjerenu količinu jer previše razrijeđeno sredstvo može smanjiti učinkovitost čišćenja.

Korak 5: Sušenje

Nakon temeljitog ispiranja, ostavite automobil da se osuši prirodno ili ga obrišite kožnom krpom. Sada, kada su manji nedostaci poput udubina i ogrebotina vidljivi, popravite ih. Na dubinsko pranje auta možete krenuti nakon što ste završili s vanjskim čišćenjem.

Auto se suši kožnom krpom

Uklonite tvrdokornu prljavštinu s automobila

ostaci insekata ostaju na vjetrobranskom staklu

Ostaci insekata

Ostaci insekata mogu se ukloniti posebnim sredstvom za uklanjanje insekata. Ostatak se tada može nježno ukloniti s obojenih površina, rešetki hladnjaka, vanjskih retrovizora, prozora i plastike. Jednostavno pošpricajte sredstvo za čišćenje na zahvaćena područja nakon pretpranja automobila, ostavite da se upije i zatim isperite čistom vodom. Alternativno, prljavštinu možete natopiti mokrim papirnatim ručnikom i jednostavno ukloniti nakon 15 minuta.

Sok drveća na boji automobila

Smola drveća

Ako otkrijete smolu drveća na boji, djelujte brzo. Što je smola svježija, lakše ju je ukloniti toplom vodom i spužvom, visokotlačnim čistačem ili prolaskom kroz autopraonicu. Ako se smola već osušila, mogu vam pomoći dva kućna pripravka: ili nanesite nekoliko kapi sredstva za odleđivanje brava na zahvaćena područja ili nanesite malo masti. Možete koristiti maslac, margarin ili jestivo ulje. Nakon nekoliko minuta smola se može obrisati mekom krpom.

Ptičji izmet na autu

Ptičji izmet

Ptičji izmet koji nije uklonjen s automobila može oštetiti lak, posebno u ljetnim mjesecima. Nemojte čekati da ga uklonite. Važno: osušeni izmet nikada ne smijete otpuštati trljanjem, jer to može ogrebati automobil. Umjesto toga, namočite zahvaćeno područje mlakom vodom i kuhinjskom krpom prije pranja automobila visokotlačnim čistačem ili u autopraonici. Fekalije se zatim lako mogu obrisati mekom spužvom ili vlažnom krpom.

Ostaci soli na autu

Ostaci soli

Uličnu sol i pijesak zimi treba redovito ispirati s automobila jer mogu povećati koroziju na već oštećenim područjima, poput boje koja već ima krhotine ili ogrebotine. Sol za ceste također treba redovito uklanjati s podvozja automobila. Kako biste što bolje zaštitili karoseriju od vlage i soli, preporuča se prije zime temeljito oprati automobil, a zatim boju tretirati voskom za poliranje kako bi se očuvala.

Pošpricajte vjetrobran Kärcher sredstvom za čišćenje auto stakla

Čisti prozori i retrovizori automobila

Česti vozači i putnici znaju za problem: prljavština, pelud i insekti brzo se nakupljaju na vjetrobranskom staklu tijekom toplih mjeseci. Ne samo da ovo izgleda otrcano, već može i opasno ograničiti vidljivost. Bez obzira na to kada je planirana sljedeća benzinska postaja ili pranje automobila, vjetrobransko staklo, bočne prozore i retrovizore također treba čistiti češće. Najbolji način da to učinite je posebnim sredstvom za čišćenje stakala automobila, koje jamči čišćenje bez tragova i odsjaja te uklanja insekte i prljavštinu s ceste, kao i otiske prstiju. Sredstva za čišćenje često sadrže aditive koji daju antistatički učinak kako bi se staklene površine manje prljale i lakše čistile u budućnosti. Za čišćenje prozora jednostavno nanesite sredstvo za čišćenje na površine, ostavite da se kratko upije i obrišite mekom krpom od mikrovlakana. Još je lakše uz set za čišćenje vjetrobranskog stakla za električni strugač leda koji se može koristiti tijekom cijele godine. Snažna rotacija električnog strugača leda pomaže u uklanjanju zalijepljene prljavštine bez napora.

Često postavljana pitanja

Automobile treba prati redovito. To je zato što je održavanje automobila važno za održavanje njegove vrijednosti. Sol i pijesak zimi te pelud ili ptičji izmet ljeti osobito mogu oštetiti boju i treba ih brzo ukloniti. Kao pravilo, perite automobil barem jednom mjesečno. Česti vozači trebali bi ga prati nekoliko puta mjesečno, ovisno o stupnju zaprljanosti.

Automobil treba prati u bilo koje doba godine. U proljeće je važno ukloniti tragove zime. Također je poželjno ukloniti pelud s boje. Ljeti, teška onečišćenja poput ostataka insekata ili ptičjeg izmeta treba ukloniti što je prije moguće. To je zato što intenzivna toplina uzrokovana sunčevom svjetlošću može spaliti prljavštinu u boju, što otežava njeno uklanjanje. U jesen treba ukloniti lišće s automobila, a zimi je važno redovito pranje automobila kako sol i šljunak ne bi oštetili lak.

Općenito, ne perite automobil na podnevnom suncu, jer se otopine za čišćenje brže suše zbog vrućine. To može oštetiti boju. Zimi treba izbjegavati pranje automobila na temperaturama ispod ništice jer se zbog naglih promjena temperature mogu oštetiti  gumene brtve i plastični dijelovi.

  • Automobil uvijek perite ravnim mlazom, a ne rotirajućom mlaznicom.
  • Održavajte minimalni razmak od 15 centimetara. Za gume bi trebao biti minimalno 30 centimetara.
  • Uvijek čistite odozdo prema gore kako ne biste propustili nijedno mjesto.

Pravilnom metodom i održavanjem minimalne udaljenosti od 30 centimetara od podloge gume se neće oštetiti.

Ovo bi vas također moglo zanimati:

Kärcher: Njega automobila - Čovjek čisti svoj automobil krpom
Kärcher: Čišćenje naplataka
Kärcher: Čišćenje interijera automobila
