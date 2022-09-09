Korak 2: Predčišćenje

Prije nego što započnete detaljno pranje, važno je obaviti predčišćenje. Prvo, uklonite grubu prljavštinu visokotlačnim čistačem, koristeći mlaznicu s ravnim mlazom kako biste izbjegli oštećenja. Ako nemate visokotlačni čistač, možete koristiti vrtno crijevo s pištoljem za raspršivanje ili kantu vode i meku spužvu.

Obratite posebnu pažnju na felge i udubljenja kotača, gdje se prljavština često zadržava. Za teško dostupna mjesta preporučuje se kratka mlaznica sa spojem od 360 stupnjeva. Ona omogućuje lako usmjeravanje mlaza vode u različitim smjerovima.