Čišćenje naplataka na pravi način
Tvrdokorne nečistoće, poput cestovne prljavštine, kočione prašine ili ostataka soli, često se nakupljaju na naplatcima tijekom vremena. Kako bi aluminijski naplatci zadržali svoj sjaj, a čelični ostali zaštićeni od hrđe, redovito i temeljito čišćenje naplataka ključno je za njihovo održavanje. Uz jednostavne savjete za učinkovito čišćenje, ovaj zadatak postaje brz i jednostavan.
Čišćenje naplataka: Korak po korak
Naplatci su ključni za estetiku automobila. No, svakodnevna uporaba ih izlaže vlazi, prljavštini, kočionoj prašini i soli. Ako se ne održavaju redovito, prljavština se može zapeći na površini, što otežava njezino uklanjanje. Redovito čišćenje naplataka ne samo da održava njihov izgled, već i sprječava trajna oštećenja.
Idealno vrijeme za temeljito čišćenje je prilikom zamjene ljetnih i zimskih guma, kada se kotači mogu odvojiti i temeljito očistiti prije pohrane. Međutim, naplatke treba održavati tijekom cijele godine kako bi ostali u vrhunskom stanju.
A ovo vam je potrebno za temeljito čišćenje naplataka:
- Visokotlačni čistač ili kanta vode
- Sredstvo za čišćenje naplataka
- Četka (za naplatke)
- Spužva
- Mekana krpa, poput one od mikrofibre ili prirodne kože
Koji su koraci?
1. Primjeniti sredstvo za čišćenje felgi
ili soli, raspršite sredstvo za čišćenje naplataka na suhi aluminijski ili čelični naplatak. Suha površina osigurava optimalno prianjanje sredstva i bolje rezultate.
Pri odabiru proizvoda za čišćenje naplataka preporučuje se koristiti sredstva s neutralnim ili niskim udjelom kiseline, jer su nježnija prema materijalu. Kisela sredstva za čišćenje naplataka (pH vrijednosti između 1 i 5) mogu dugoročno oštetiti površinu, osobito kod osjetljivih materijala poput kromiranih ili aluminijskih naplataka. Pazite na kvalitetu proizvoda kako biste zaštitili naplatke i zadržali njihov sjaj.
2. Isperite naplatak i uklonite grubu prljavštinu
Sljedeći korak je ispiranje felge visokotlačnim čistačem (ravnim mlazom), ručnim čistačem ili kantom mlake vode i spužvom. Prilikom ručnog čišćenja potrebno je nositi zaštitne rukavice kako koža ne bi došla u dodir s prljavštinom.
Ako ne koristite sredstvo za čišćenje, naplatke možete očistiti i na ovaj način. Tako možete ukloniti površinsku prljavštinu i pripremiti se za temeljito čišćenje.
3. Očistite otvore kotača
Istodobno možete očistiti otvore kotača na automobilu, po mogućnosti visokotlačnim čistačem i mlaznicom s ravnim mlazom.
Savjet: Teško dostupna mjesta mogu se još lakše očistiti visokotlačnim čistačem pomoću varijabilnog spoja mlaznice.
4. Detaljno očistite naplatak
Vrijeme je za temeljito čišćenje naplataka. Unatoč deterdžentima i predčišćenju, tvrdokorna prljavština često ostaje, posebno u uskim otvorima naplataka. Za učinkovito uklanjanje takvih nečistoća idealna je četka za pranje kotača. Za teško dostupna mjesta možete koristiti i mekanu staru četkicu za zube ili nježnu četku.
Ako nečistoće ostanu, ponovno nanesite sredstvo za čišćenje naplataka. Ostavite da djeluje nekoliko minuta, a zatim temeljito isperite čistom vodom. Nakon čišćenja, naplatke ostavite da se osuše prirodno ili ih obrišite kožnom krpom. Ovo je osobito važno za kromirane i crne naplatke, jer na njima mrlje od vode mogu biti izrazito uočljive.
Pridržavanje propisa prilikom čišćenja naplataka
Čišćenje naplataka dopušteno je samo na mjestima gdje je također moguće oprati cijeli automobil, poput autopraonica. U takvim objektima preporučuje se koristiti sredstva za čišćenje naplataka koja su dostupna na licu mjesta. Naime, upotreba vlastitih sredstava često nije dozvoljena. Ako planirate očistiti naplatke na privatnom posjedu, provjerite lokalne propise. Tako ćete izbjeći kazne.
Često postavljana pitanja
Kako ukloniti kočionu prašinu s naplataka?
Zagorjela kočiona prašina i istrošenost guma mogu se brzo ukloniti s čeličnih i aluminijskih naplataka posebnim sredstvom za čišćenje naplataka. Kärcher sredstvo za čišćenje naplataka ne sadrži kiseline i stoga je nježno za materijale. Njegova crvenkasta boja pokazuje kako počinje djelovati tijekom vremena. Jednostavno poprskajte na suhi naplatak, ostavite da djeluje 1-3 minute, a zatim isperite čistom vodom. Nakon što pustite sredstvo za čišćenje da djeluje. Tvrdokornu prljavštinu možete ukloniti četkom za pranje.
Kako ukloniti ostatke soli s naplataka?
Vlasnici vozila s aluminijskim naplatcima, posebno zimi, trebaju redovito čistiti naplatke. Soli na njima mogu oštetiti materijal. Prilikom prelaska sa zimskih na ljetne gume, ključno je temeljito očistiti sve nečistoće s aluminijskih i čeličnih naplataka. Najbolji rezultati postižu se korištenjem specijaliziranog sredstva za čišćenje naplataka. Mnoge autopraonice nude i posebne programe za njihovo profesionalno čišćenje.
Kako ukloniti hrđu s naplataka?
Čišćenje naplataka, čeličnih, aluminijskih ili kromiranih, zahtijeva pravi pristup. To će izbjeći oštećenja i osigurati dugotrajnu čistoću i sjaj. Hrđa na čeličnim naplatcima može se lako ukloniti žičanom četkom, a završno glačanje postiže se šmirglanjem. S druge strane, aluminijski i kromirani naplatci ne hrđaju, ali su osjetljivi na vlagu i cestovnu sol, što može uzrokovati oksidaciju ili koroziju. Ovakve naslage treba uklanjati pažljivo, koristeći mekanu četku kako biste izbjegli ogrebotine. Nakon čišćenja, površinu je potrebno polirati. Poliranje možete obaviti sami ako ste sigurni u svoje vještine, no za savršene rezultate preporučuje se angažirati stručnjaka.
Koja četka za pranje je prikladna za čišćenje naplataka?
Kao dodatak visokotlačnom čistaču, odlična je opcija četka za pranje kotača. Zahvaljujući svom posebnom obliku i čekinjama sa svih strana, omogućuje iznimno učinkovito čišćenje od 360°. Četkom se mogu temeljito očistiti i teško dostupna mjesta i najmanje praznine na felgama. Zbog ravnomjerne raspodjele vode, prljavština se ravnomjerno otapa i ispire.
Koje kućne pripravke možete koristiti za čišćenje naplataka?
Ako nemate profesionalno sredstvo za čišćenje naplataka, možete koristiti kućne pripravke. Daju odlične rezultate. Ovdje su tri praktična trika za održavanje naplataka:
Trik 1: Očistite aluminijske naplatke pastom za zube
Pasta za zube je odličan saveznik za čišćenje naplataka od aluminija. Uzmite čistu i lagano navlaženu krpu, nanesite malu količinu paste za zube i trljajte površinu naplataka dok ne uklonite prljavštinu. Nakon toga nekoliko puta isperite krpu čistom vodom, a naplatke na kraju operite i osušite. Pasta za zube zbog svojih abrazivnih svojstava može poslužiti i za poliranje manjih ogrebotina. No, budite oprezni s visoko poliranim i kromiranim naplatcima jer abrazivne čestice mogu oštetiti sjajni sloj.
Trik 2: Održavanje naplataka pastom za čišćenje
Za aluminijske naplatke možete koristiti i pastu za čišćenje. Navlažite spužvu vodom, nanesite pastu i lagano zapjenite. Naplatke zatim temeljito očistite ovom pjenom, a nakon završetka isperite čistom vodom. Kao i kod paste za zube, izbjegavajte korištenje paste za čišćenje na visoko poliranim i kromiranim površinama kako biste spriječili oštećenja.
Trik 3: Čišćenje lakiranih i premazanih naplataka sredstvom za pranje posuđa
Lakirani i premazani naplatci zahtijevaju nježno čišćenje, jer prljavština i kočiona prašina mogu oštetiti boju. Otopite nekoliko kapljica sredstva za pranje posuđa u mlakoj vodi i očistite naplatke spužvom od mikrovlakana. Nakon čišćenja, isperite ih čistom vodom i osušite mekom krpom. Ako prljavština ne nestane, razmislite o korištenju sredstva za čišćenje naplataka bez kiseline kako biste zaštitili boju i premaz.
Savjet
Prije korištenja novog proizvoda za čišćenje naplataka, prvo ga testirajte na neupadljivoj površini. To će spriječiti moguća oštećenja.
Koji je najbolji način čišćenja kromiranih naplataka?
Kromirani naplatci s vremenom mogu izgubiti svoj sjaj i postati mat zbog nakupljanja kočione prašine i hrđe. Standardna sredstva za čišćenje naplataka često sadrže jake kiseline koje mogu oštetiti osjetljivu kromiranu površinu. Umjesto toga, preporučuje se korištenje nježnih sredstava poput sapuna i vode. Jedan od učinkovitih kućnih pripravaka je pasta od natrijevog bikarbonata: pomiješajte tri žlice s malo vode dok ne dobijete pastu. Mekom krpom nježno utrljajte pastu po naplacima kružnim pokretima dok ne uklonite sve naslage.
Ako preferirate specijalizirane proizvode, na tržištu su sredstva za čišćenje naplataka, posebno formulirana za krom. Učinkovito uklanjaju prljavštinu bez oštećenja površine. Uz redovito čišćenje, kromirane naplatke potrebno je i polirati kako bi zadržali svoj sjaj i elegantan izgled. Redovito održavanje naplataka osigurava njihovu dugotrajnost i besprijekoran izgled.