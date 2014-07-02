Vario Power kratka mlaznica 360° VP 160 S

VP 160 S: kratka mlazna cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobom koji se okreće za 360°, idealna je za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta.

VP 160 S: kratka i lagana mlazna cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i fleksibilnim zglobom koji se okreće za 360°, idealna je za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta.

Značajke i prednosti
Kontinuirano namještanje
  • Prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
Ušteda vremena
  • Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Fleksibilni zglob
  • Zglob koji se okreće pod 360°
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 166 x 42 x 62
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Kotači vozila
  • Žardinjere
  • Kante za smeće
