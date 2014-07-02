Četka za pranje naplataka

Četka za pranje naplataka, za učinkovito čišćenje 360°, također i na teško pristupačnim mjestima. Ravnomjerna raspodjela vode oko 360° za ravnomjeran i nadasve čist rezultat čišćenja.

Zbog svog specijalnog oblika i čekinje po cijelom opsegu, četka za pranje naplataka jamči iznimno učinkovito čišćenje pod kutom od 360°. Čak i teško dostupna mjesta i najmanji međuprostori na naplatcima ili žbicama ovom se četkom mogu beskompromisno temeljito očistiti. Zbog ravnomjerne raspodjele vode pod kutom od 360°, nečistoća se jedinstveno otapa i ispire. Ostalo će obaviti kvalitetne čekinje. Ono što ostaje je ravnomjeran i nadasve čist rezultat čišćenja. Holender matica, koja je u opsegu isporuke, jamči dobro pričvršćenje u visokotlačni pištolj, a ergonomski oblikovana ručka jamči lako i komforno rukovanje. Ukratko: idealno rješenje za blistavo čiste naplatke i žbice. Četka za pranje naplataka prikladna je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.

Značajke i prednosti
Ravnomjerna raspodjela vode pod kutom od 360°
  • Ravnomjerno čišćenje i otapanje tvrdokornih nečistoća.
Kvalitetne čekinje
  • Učinkovito čišćenje uz očuvanje materijala
Nanošenje sredstva za čišćenje
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Čekinje po cijelom obodu
  • Za čišćenje teško pristupačnih mjesta i manjih međuprostora
Četka za pranje naplataka
  • Za sve tipove motornih vozila
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 422 x 80 x 101
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Obruči
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH