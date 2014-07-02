Četka za pranje naplataka
Četka za pranje naplataka, za učinkovito čišćenje 360°, također i na teško pristupačnim mjestima. Ravnomjerna raspodjela vode oko 360° za ravnomjeran i nadasve čist rezultat čišćenja.
Zbog svog specijalnog oblika i čekinje po cijelom opsegu, četka za pranje naplataka jamči iznimno učinkovito čišćenje pod kutom od 360°. Čak i teško dostupna mjesta i najmanji međuprostori na naplatcima ili žbicama ovom se četkom mogu beskompromisno temeljito očistiti. Zbog ravnomjerne raspodjele vode pod kutom od 360°, nečistoća se jedinstveno otapa i ispire. Ostalo će obaviti kvalitetne čekinje. Ono što ostaje je ravnomjeran i nadasve čist rezultat čišćenja. Holender matica, koja je u opsegu isporuke, jamči dobro pričvršćenje u visokotlačni pištolj, a ergonomski oblikovana ručka jamči lako i komforno rukovanje. Ukratko: idealno rješenje za blistavo čiste naplatke i žbice. Četka za pranje naplataka prikladna je za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.
Značajke i prednosti
Ravnomjerna raspodjela vode pod kutom od 360°
- Ravnomjerno čišćenje i otapanje tvrdokornih nečistoća.
Kvalitetne čekinje
- Učinkovito čišćenje uz očuvanje materijala
Nanošenje sredstva za čišćenje
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Čekinje po cijelom obodu
- Za čišćenje teško pristupačnih mjesta i manjih međuprostora
Četka za pranje naplataka
- Za sve tipove motornih vozila
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|422 x 80 x 101
Područja primjene
- Obruči