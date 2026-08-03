Punjač za automobil

Uvijek spremni, čak i na putovanju- pomoću punjača za automobil tijekom vožnje možete puniti električni strugač za led i mobilni vanjski čistač.

Kärcher automobilski punjač puni električni strugač leda i mobilni vanjski čistač pomoću 12-voltnog upaljača u automobilu. Na taj se način oba uređaja mogu prilično lako napuniti putem akumulatora automobila čak i na putovanju i uvijek su spremni. Automobilski punjač stoga jamči veću udobnost i fleksibilnost.

Značajke i prednosti
S priključkom za standardni upaljač za cigarete u automobilu
  • Za praktično priključenje na automobil.
Uvijek spreman, čak i na putu
  • Uvijek dovoljno vremena rada baterije zahvaljujući mogućnosti punjenja putem baterije u automobilu.
  • Veća fleksibilnost, bez obzira na utičnicu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 100 x 24 x 24
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