Punjač za automobil
Uvijek spremni, čak i na putovanju- pomoću punjača za automobil tijekom vožnje možete puniti električni strugač za led i mobilni vanjski čistač.
Kärcher automobilski punjač puni električni strugač leda i mobilni vanjski čistač pomoću 12-voltnog upaljača u automobilu. Na taj se način oba uređaja mogu prilično lako napuniti putem akumulatora automobila čak i na putovanju i uvijek su spremni. Automobilski punjač stoga jamči veću udobnost i fleksibilnost.
Značajke i prednosti
S priključkom za standardni upaljač za cigarete u automobilu
- Za praktično priključenje na automobil.
Uvijek spreman, čak i na putu
- Uvijek dovoljno vremena rada baterije zahvaljujući mogućnosti punjenja putem baterije u automobilu.
- Veća fleksibilnost, bez obzira na utičnicu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|100 x 24 x 24