Električni strugač leda EDI 4

Sa svojim rotirajućim diskom za struganje, električni strugač za led EDI 4 uklanja čak i tvrdokorni led s vjetrobrana automobila bez napora i u jednom potezu.

Električni strugač leda EDI 4 konačno završava naporan zadatak struganja leda malo po malo. Sa svojim rotirajućim diskom i čvrstim plastičnim oštricama, strugač za led uklanja čak i najtvrdokorniji led s vjetrobrana automobila bez napora u jednom potezu. Ako je EDI 4 u stanju pripravnosti, lagano pritisnite odozgo kako bi se disk za struganje počeo okretati i led će nestati kao čarolijom. Ako se oštrice istroše, disk za struganje se može zamijeniti bez ikakvog alata (disk za struganje dostupan je kao zamjenski dio). Moderan i kompaktan dizajn strugača za led, zajedno sa zaštitnim poklopcem, olakšava rukovanje i spremanje. Jedno punjenje baterije dovoljno je za nekoliko aplikacija. Integrirani LED treperi kada uređaj treba napuniti.

Značajke i prednosti
Rotirajući disk sa stabilnim plastičnim oštricama
Rotirajući disk sa stabilnim plastičnim oštricama
Disk otporan na udarce s lakoćom uklanja i tvrdokorne glazure
Mogućnost promjene diska oštrice
Mogućnost promjene diska oštrice
Rotirajući disk može se brzo i lako zamijeniti bez alata.
Snažne litij-ionska ćelije
Snažne litij-ionska ćelije
Jedno punjenje baterije dovoljno je za nekoliko upotreba
Jednostavno rukovanje
  • Laganim pritiskom na strugač, disk se počinje rotirati
LED prikaz na uređaju
  • Integrirana LED lampica treperi kad uređaj treba napuniti.
Uključujući zaštitni poklopac za oštrice
  • Za sigurno rukovanje i skladištenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Vrijeme rada baterije (min) 15
Vrijeme punjenja baterije (h) 3
Promjer diska (mm) 100
Brzina rotiranja diska (rpm) 500
Težina bez pribora (kg) 0,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 133 x 124 x 110

Opseg isporuke

  • Litij-ionska baterija
  • Kabel za punjenje baterije
  • Zaštitna kapa
  • Disk za struganje
Videos
Područja primjene
  • Vjetrobranska stakla
Pribor
