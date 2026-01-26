Električni strugač leda EDI 4
Sa svojim rotirajućim diskom za struganje, električni strugač za led EDI 4 uklanja čak i tvrdokorni led s vjetrobrana automobila bez napora i u jednom potezu.
Električni strugač leda EDI 4 konačno završava naporan zadatak struganja leda malo po malo. Sa svojim rotirajućim diskom i čvrstim plastičnim oštricama, strugač za led uklanja čak i najtvrdokorniji led s vjetrobrana automobila bez napora u jednom potezu. Ako je EDI 4 u stanju pripravnosti, lagano pritisnite odozgo kako bi se disk za struganje počeo okretati i led će nestati kao čarolijom. Ako se oštrice istroše, disk za struganje se može zamijeniti bez ikakvog alata (disk za struganje dostupan je kao zamjenski dio). Moderan i kompaktan dizajn strugača za led, zajedno sa zaštitnim poklopcem, olakšava rukovanje i spremanje. Jedno punjenje baterije dovoljno je za nekoliko aplikacija. Integrirani LED treperi kada uređaj treba napuniti.
Značajke i prednosti
Rotirajući disk sa stabilnim plastičnim oštricamaDisk otporan na udarce s lakoćom uklanja i tvrdokorne glazure
Mogućnost promjene diska oštriceRotirajući disk može se brzo i lako zamijeniti bez alata.
Snažne litij-ionska ćelijeJedno punjenje baterije dovoljno je za nekoliko upotreba
Jednostavno rukovanje
- Laganim pritiskom na strugač, disk se počinje rotirati
LED prikaz na uređaju
- Integrirana LED lampica treperi kad uređaj treba napuniti.
Uključujući zaštitni poklopac za oštrice
- Za sigurno rukovanje i skladištenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Vrijeme rada baterije (min)
|15
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|3
|Promjer diska (mm)
|100
|Brzina rotiranja diska (rpm)
|500
|Težina bez pribora (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|133 x 124 x 110
Opseg isporuke
- Litij-ionska baterija
- Kabel za punjenje baterije
- Zaštitna kapa
- Disk za struganje
Videos
Područja primjene
- Vjetrobranska stakla