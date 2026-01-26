Električni strugač leda EDI 4 konačno završava naporan zadatak struganja leda malo po malo. Sa svojim rotirajućim diskom i čvrstim plastičnim oštricama, strugač za led uklanja čak i najtvrdokorniji led s vjetrobrana automobila bez napora u jednom potezu. Ako je EDI 4 u stanju pripravnosti, lagano pritisnite odozgo kako bi se disk za struganje počeo okretati i led će nestati kao čarolijom. Ako se oštrice istroše, disk za struganje se može zamijeniti bez ikakvog alata (disk za struganje dostupan je kao zamjenski dio). Moderan i kompaktan dizajn strugača za led, zajedno sa zaštitnim poklopcem, olakšava rukovanje i spremanje. Jedno punjenje baterije dovoljno je za nekoliko aplikacija. Integrirani LED treperi kada uređaj treba napuniti.