Pranje bicikla i savjeti za održavanje

Vožnja bicikla je zabavna, ekološka i korisna za zdravlje. Za dugotrajan užitak i pravilno održavanje potrebno je redovno pranje bicikla. Brzo i jednostavno čišćenje moguće je bilo gdje – u garaži, vrtu ili na cesti.

Pranje bicikla kod kuće

Bicikl treba očistiti nakon vožnje kroz šume, livade, prašnjave ceste ili ulice. Uklonite prljavštinu s okvira, lanca i osjetljivih dijelova poput mjenjača i ležajeva. Prljavština ubrzava trošenje pokretnih dijelova, a s vremenom uzrokuje hrđu. Zimi, redovito čišćenje je ključno jer sol oštećuje boju i dijelove bicikla. Očistite bicikl kako biste uživali u vožnji i očuvali njegovu funkcionalnost i vrijednost. Ovo se odnosi i na prikolice za bicikle koje se mogu čistiti zajedno.

Ako želite čistiti i održavati svoj bicikl kod kuće potrebno vam je samo nekoliko stvari:

  • stalak za bicikle ili zid
  • uređaj za pranje po vašem izboru
  • prikladno sredstvo za čišćenje
  • mekana četka
  • mekana krpa (npr. od mikrofibre)
  • ulje za lanac i ležajeve

Visokotlačni čistač ili srednjetlačni čistač prikladni su uređaji za čišćenje bicikla. Dok visokotlačni čistač obično mora biti spojen na struju i vodu, ručni čistač se napaja na baterije i stoga treba samo priključak za vodu. Zato je baterijski visokotlačni čistač idealan za brzo čišćenje bicikla u vrtu ili na mjestima bez struje. S visokim i srednjim pritiskom, tvrdokorna prljavština lako se uklanja. Za manje prljavštine, dovoljno je koristiti vrtno crijevo s pištoljem za prskanje.

Savjet

Gdje nema priključka za vodu, Kärcher visokotlačni čistači K 4 do K 7 kao i ručni čistač, mogu alternativno crpiti vodu iz bačve ili kanistera. Sve što je potrebno je odgovarajuće usisno crijevo ili ručno usisno crijevo.

Prilikom čišćenja bicikla visokotlačnim čistačem, važno je održavati udaljenost od najmanje 30 cm od osjetljivih dijelova. Preblizak mlaz može gurnuti brtve i isprazniti mast za podmazivanje. U najgorem slučaju, vlaga može izazvati hrđu. Ako održavate udaljenost i smanjite tlak na 1 ili "meko", bicikl možete sigurno očistiti. E-bicikli zahtijevaju posebnu pažnju: elektronika je osjetljiva na vodu i ne smije se čistiti izravno visokotlačnim čistačem. Bateriju je bolje obrisati vlažnom krpom ili mekom četkom.

Pranje bicikla u pokretu

 

Za čišćenje brdskog bicikla od prašine i prljavštine dok ste vani, prijenosni vanjski čistač je odlična opcija. Njegove kompaktne dimenzije omogućuju da stane u košaru za bicikl. Pištolj i spiralno crijevo od 2,8 m pospremljeni su ispod uklonjivog spremnika od 4 ili 7 litara, što štedi prostor.

Za čišćenje tlačnim čistačem uklonite spremnik i napunite ga čistom vodom. Zatim uklonite pištolj s uređaja i ponovno ga pričvrstite. Usmjerite pištolj prema biciklu i povucite okidač. Cijeli bicikl možete očistiti vodenim mlazom. Litij-ionska baterija ima vrijeme rada od 15 minuta. Uz auto punjač, uređaj se može koristiti s auto akumulatorom ili puniti tijekom vožnje. U verziji Adventure Accessory Box dolazi univerzalna četka, sredstvo za čišćenje i mekana krpa od mikrovlakana, sve za brzo čišćenje. S dodanim usisnim crijevom, voda se može pumpati i iz bačve.

E-bicikl čišćenje

E-bicikli s baterijama i električnim pogonima posebno su osjetljivi na oštećenja uzrokovana prljavštinom i vlagom, zbog čega je brzo i temeljito čišćenje neophodno. Izbjegavajte korištenje krpa ili spužvi jer one mogu zarobiti sitne čestice prljavštine koje ostavljaju tragove i ogrebotine na laku ili kromiranim dijelovima. To se može izbjeći upotrebom niskotlačnih ili srednjotlačnih perača. U usporedbi s visokotlačnim čistačima, smanjeni tlak vode savršeno je dovoljan za većinu vrsta zaprljanja na e-biciklima.

Ako posjedujete visokotlačni čistač, možete ga koristiti uz uvjet da održavate minimalni razmak od 20 do 30 cm od površine. Mnogi moderni uređaji također omogućuju smanjenje tlaka vode za nježno čišćenje osjetljivih površina. Kao i kod automobila ili motocikala, mlaz nikada ne smije biti usmjeren izravno u ležajeve, amortizere ili, u slučaju e-bicikala, električne priključke.

Postupak čišćenja e-bicikla uglavnom je isti, bez obzira koristite li mobilni, niskotlačni, srednjotlačni ili visokotlačni perač:

  1. Osigurajte i pripremite e-bicikl: Praktično je koristiti stalak za montažu u koji se bicikl može sigurno učvrstiti.
  2. Uklonite bateriju i zaslon.
  3. Zaštitite otvorene električne kontakte od vlage posebnim poklopcima. Alternativno, upotrijebite plastičnu foliju učvršćenu gumicama ili vezicama.
  4. Nanesite sredstvo za čišćenje pomoću boce s raspršivačem ili mlaznice za pjenu.
  5. Četka kao nastavak na mlaznici poboljšava mehanički učinak čišćenja kod tvrdokorne prljavštine. Posebnu pažnju posvetite mehaničkim dijelovima poput zglobova i šarki.
  6. Isperite vodom.
  7. Ne zaboravite: Pažljivo osušite e-bicikl krpom od mikrovlakana kako biste spriječili koroziju i neestetske mrlje od vode. Osjetljivi dijelovi, poput elektronike, mogu se tretirati posebnim sprejevima za njegu koji potiskuju vlagu i održavaju funkcionalnost. Bateriju prije ponovnog umetanja samo prebrišite vlažnom krpom.
  8. Nakon toga nauljite lanac i mjenjač. Kontaktne točke moraju biti potpuno suhe, inače postoji opasnost od kratkog spoja.


Važno: Prije sljedeće vožnje provjerite radi li sve ispravno. To uključuje pogonski sustav s elektronikom, zaslon i svjetla, mjenjač te kočnice.

Kako oprati bicikl?

1. Postavite bicikl i pripremite opremu

Tko želi očistiti bicikl, prvo bi ga trebao sigurno postaviti na postolje ili nasloniti na zid ili drvo. Za čišćenje na putu: uklonite spremnik mobilnog čistača, izvadite pištolj, pričvrstite spremnik i uključite uređaj. Za čišćenje kod kuće: spojite čistač na vodu i struju, te uključite uređaj. Za čišćenje bicikla koristite ravnu mlaznicu za raspršivanje sa svim uređajima.

2. Poprskajte bicikl vodom

Sada ravnomjerno poprskajte bicikl mlazom vode. Ne usmjeravajte vodeni mlaz izravno na ležajeve, amortizere ili električne spojeve, poput onih na e-biciklima. Pri čišćenju s visokim pritiskom koristite samo nisku postavku i održavajte udaljenost od guma, lanca, ležajeva i sitnih dijelova (oko 30 cm).

Savjet

Najbolje je čistiti odozdo prema gore. Tako je lakše vidjeti gdje je bicikl već bio očišćen.

3. Primjenite sredstvo za čišćenje

Za tvrdokorne mrlje, preporučuje se koristiti proizvod za čišćenje. Dobar izbor je univerzalno sredstvo za čišćenje ili, još bolje, posebno sredstvo za čišćenje motocikala. Ravnomjerno nanesite na jako zaprljana područja, ostavite 3-5 minuta, a zatim isperite čistom vodom. Za bolje rezultate, bicikl bi trebao biti suh prilikom primjene sredstva za čišćenje.

Važna napomena: zbog zaštite okoliša, proizvode za čišćenje treba koristiti samo na nepropusnom tlu (npr. asfaltu) u blizini odvoda.

4. Uklonite naslage

Ako naslage i dalje ostanu na okviru, brzo ih možete ukloniti četkom ili spužvom. Nakon toga, osušite okvir mekom krpom, poput one od mikrovlakana. Kako biste uštedjeli vodu pri čišćenju prijenosnim vanjskim čistačem, navlažite univerzalnu četku i njome izribajte bicikl. Zatim poprskajte ostatak prljavštine i osušite bicikl mekom krpom.

Savjet: detaljno očistite lanac

Lanac je obično teže očistiti jer ulje, prljavština i prašina stvaraju ljepljivi sloj. Prvo stavite komad kartona ili staru krpu ispod kotača. Zatim grubom četkom uklonite prljavštinu. Nakon toga, poprskajte sredstvom za čišćenje motocikala ili specijaliziranim sredstvom za čišćenje lanca. Pustite da se upije. Za lakše čišćenje, prekrijte lanac krpom i prođite njime nekoliko puta. Prljavština se oslobađa i upija u krpu.

Usporedba: uređaji za pranje bicikla

Nazivi modela

Tlačni čistač

OC 3

Srednjetlačni čistač

KHB 6 / KHB 4-18

Visokotlačni čistač

K 2 - K 7

Primjena

Tlačni čistač

Na putu

Srednjetlačni čistač

Kod kuće

Visokotlačni čistač

Kod kuće

Vrijeme pripreme

Tlačni čistač

Kratko, dok se napuni spremnik vode

Srednjetlačni čistač

Kratko, jer je potrebna samo veza s vodom

Visokotlačni čistač

Srednje, jer je potrebna veza s vodom i strujom

Snaga pranja

Tlačni čistač

Slaba, niski pritisak (maks. protok 2 l / min)

Srednjetlačni čistač

Srednja, srednji pritisak (maks. 24 bar, maks. protok. 200 l / h)

Visokotlačni čistač

Jaka, promjenjivi tlak između 20 i 110 (K2) do 180 (K 7) bara

Prikladnost za pranje bicikla

Tlačni čistač

Za brzo čišćenje u pokretu.

Vrlo nježno čišćenje zahvaljujući niskom pritisku.

Zapremnina baterije i spremnika nije dovoljna za temeljito čišćenje.

Srednjetlačni čistač

Za detaljno čišćenje kod kuće.

Srednji pritisak je nježan, a istodobno dovoljan za čišćenje bicikla.

Jedino ograničenje je napunjenost baterije.

Visokotlačni čistač

Za detaljno čišćenje kod kuće.

Nema ograničenja, struja i voda su spojeni.

Treba održavati udaljenost od osjetljivih komponenti kako bi se izbjegla oštećenja.

Tlak treba postaviti na minimum.

Njega nakon pranja bicikla

Kada je riječ o biciklima, važna je i njega nakon detaljnog pranja. Prvi korak je da uvijek detaljno osušite bicikl jer voda može brzo izazvati hrđu. Osim toga, proizvodi za njegu mogu se bolje rasporediti po suhim kotačima.

Nakon što je lanac bicikla očišćen, prvo ga treba osušiti krpom, a zatim nauljiti. Praktično je imati postolje za bicikl u ovoj fazi kako bi se bicikl držao u položaju. Pazite da ulje tijekom ovog procesa ne dospije na kočione pločice ili kočionu ploču jer to smanjuje učinak kočenja. Nakon toga uklonite višak ulja s lanca krpom.

Općenito, sve pokretne dijelove kao što su sajle, kočioni zglobovi, kočnice i ručice mjenjača treba redovito podmazivati. U slučaju suspenzijskih vilica, potopne cijevi treba redovito čistiti i podmazivati uljem.

Na kraju, provjeravajte tlak u gumama redovito, posebno nakon duže pauze u vožnji. Bočne strane guma obično označuju minimalni i maksimalni tlak. Što je veći tlak, to guma lakše kotrlja.

