Ako želite čistiti i održavati svoj bicikl kod kuće potrebno vam je samo nekoliko stvari:

stalak za bicikle ili zid

uređaj za pranje po vašem izboru

prikladno sredstvo za čišćenje

mekana četka

mekana krpa (npr. od mikrofibre)

ulje za lanac i ležajeve

Visokotlačni čistač ili srednjetlačni čistač prikladni su uređaji za čišćenje bicikla. Dok visokotlačni čistač obično mora biti spojen na struju i vodu, ručni čistač se napaja na baterije i stoga treba samo priključak za vodu. Zato je baterijski visokotlačni čistač idealan za brzo čišćenje bicikla u vrtu ili na mjestima bez struje. S visokim i srednjim pritiskom, tvrdokorna prljavština lako se uklanja. Za manje prljavštine, dovoljno je koristiti vrtno crijevo s pištoljem za prskanje.