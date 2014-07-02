SH 5, usisno crijevo eco!ogic

Ekološki prihvatljivo usisno crijevo dužine 5 m, za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su bačve s kišnicom ili bačve s vodom.

Usisno crijevo iz serije eco!ogic prikladno je za sve uređaje klase K 3 - K 7 i omogućuje usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao npr. iz bačvi s kišnicom ili vodom. Crijevo ne sadrži ftalate ni PVC, proizvedeno je od 90 % reciklažnog materijala te je u ekološki prihvatljivoj ambalaži.

Značajke i prednosti
Jednostavno za usisavanje
  • Brzo usisavanje zaliha vode; dovod vode za visokotlačni čistač.
Vrlo praktično
  • Praktično usisavanje vode omogućuje korištenje alternativnih izvora vode uz očuvanje resursa.
Ekološki prihvatljivo
  • Ne sadrži ftalate ni PVC, mogućnost recikliranja do 90 posto, iznimno ekološka ambalaža.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 250 x 85
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
