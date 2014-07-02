SH 5, usisno crijevo eco!ogic
Ekološki prihvatljivo usisno crijevo dužine 5 m, za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su bačve s kišnicom ili bačve s vodom.
Usisno crijevo iz serije eco!ogic prikladno je za sve uređaje klase K 3 - K 7 i omogućuje usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao npr. iz bačvi s kišnicom ili vodom. Crijevo ne sadrži ftalate ni PVC, proizvedeno je od 90 % reciklažnog materijala te je u ekološki prihvatljivoj ambalaži.
Značajke i prednosti
Jednostavno za usisavanje
- Brzo usisavanje zaliha vode; dovod vode za visokotlačni čistač.
Vrlo praktično
- Praktično usisavanje vode omogućuje korištenje alternativnih izvora vode uz očuvanje resursa.
Ekološki prihvatljivo
- Ne sadrži ftalate ni PVC, mogućnost recikliranja do 90 posto, iznimno ekološka ambalaža.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 250 x 85
Videos
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
- KHP 4 *AT
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.