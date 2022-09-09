Pranje motocikla: savjeti za dvokotače
Pranje motocikla ključno je za održavanje, ne samo zbog vizualnog dojma već i radi osiguravanja ispravnog rada svih komponenti. Prije nego što krenete na put i uživate u osjećaju slobode tijekom motociklističke sezone, važno je da vaš motocikl bude u najboljem izdanju. Naplatci, karoserija i motor zahtijevaju posebnu pažnju, a pravilno čišćenje vratit će vašem motociklu sjaj i pripremiti ga za sva nadolazeća putovanja. Ako se pitate kako oprati motocikl, slijedite praktične savjete za brzo i učinkovito čišćenje.
Važnost pravilne njege motocikla
Pranje motocikla nije samo estetski zadatak, već i važan dio održavanja vozila u optimalnom stanju. Prilikom pripreme motocikla za sezonu, vlasnici trebaju pažljivo očistiti motor i druge osjetljive dijelove, poput elektronike i lanca, kako bi izbjegli moguća oštećenja. Osim čišćenja, ovo je idealna prilika za provjeru tlaka u gumama, dubine profila, debljine kočionih pločica te ispravnosti elektronike i kočnica. Redovito i pravilno pranje motora ne samo da produžuje vijek trajanja vozila, već osigurava sigurnu i ugodnu vožnju.
Pravo mjesto za pranje motocikla
Prije nego što započnete pranje motocikla, važno je provjeriti lokalne propise o pranju vozila. U nekim zemljama zabranjeno je pranje motocikala na otvorenom zbog mogućeg zagađenja tla i podzemnih voda naftom i kemikalijama. Kako biste izbjegli probleme, pranje motocikla obavite na za to predviđenim mjestima ili u praonicama. Takve praonice obično imaju sustave za odvajanje ulja i filtraciju vode, osiguravajući ekološki prihvatljivo pranje.
Savjet
Prije nego što započnete pranje motocikla, uvijek pričekajte da se motor potpuno ohladi. Voda i sredstva za čišćenje mogu prodrijeti u unutrašnjost stroja, što može uzrokovati ozbiljna oštećenja, uključujući kvar motora.
Uklonite grubu prljavštinu s motocikla
Pranje motocikla ključan je korak u održavanju njegovog izgleda i funkcionalnosti. Ako je vaš motocikl dulje vrijeme bio parkiran, vjerojatno je prekriven prašinom, paučinom i sličnom nečistoćom. Nakon intenzivnih vožnji, često se pojavljuju naslage mrtvih insekata i kočione prašine. Da biste izbjegli premještanje prljavštine tijekom čišćenja, koristite mokro-suhi usisavač. Njime uklonite prašinu, paučinu i grubu prljavštinu s teško dostupnih mjesta. Ova priprema osigurava da proces pranja motocikla bude učinkovit i temeljit.
Prvo očistite osjetljive dijelove motora
Pranje motocikla ključno je za održavanje njegovih komponenti, posebno lanca, koji je izložen prljavštini i vlazi. Lanac treba čistiti svakih 300 do 500 kilometara kako bi se spriječilo brzo trošenje i smanjio sigurnosni rizik, poput pucanja ili otpadanja. Pravilno podmazivanje također je od presudne važnosti, jer prljavština pomiješana s mašću smanjuje učinkovitost podmazivanja, što dovodi do većeg habanja. To je posebno izraženo za kišnih dana, kada vlaga i prljavština s ceste dodatno opterećuju lanac. Redovito čišćenje i podmazivanje ključni su koraci za dugotrajnost i sigurnost, a učestalost ovisi o intenzitetu vožnje i vrsti terena.
Pranje motocikla započnite čišćenjem lanca kako biste spriječili da uljani ostaci ponovno zaprljaju već opranu karoseriju. Prvo uklonite grubu prljavštinu s lanca koristeći žičanu četku, a zatim nanesite sredstvo za čišćenje lanca i ostavite ga da djeluje. Nakon čišćenja lanca, obrišite ga. Zatim ga podmažite sprejom za lanac. To će ga zaštititi od korozije i osigurati njegovu dugotrajnu funkcionalnost. Sprej nanosite isključivo na čist i suh lanac. Nakon toga nastavite s pranjem ostatka motocikla.
Srce motocikla, motor, zahtijeva pažljivo čišćenje kako bi se izbjegla oštećenja, posebno na izloženim dijelovima poput rashladnih rebara. Za sigurno čišćenje koristite spužvu, mekanu četku i toplu vodu s koncentratom šampona za automobile. Spužvom nježno operite površinu motora, a zatim četkom uklonite prljavštinu s rebara i manjih otvora. Na kraju isperite čistom vodom.
Operite karoseriju motocikla
Nakon što su osjetljivi dijelovi motocikla očišćeni, fokusirajte se na karoseriju i oplatu. Pravilno čišćenje važno je za sve motocikle, ne samo za off-road modele poput motocrossa i endura. Redovito održavanje pomaže očuvati vrijednost vozila. Za jače zaprljane površine koristite sredstvo za čišćenje u gelu koje se dobro lijepi za okomite dijelove i omogućuje učinkovito čišćenje teško dostupnih područja. Sredstvo za čišćenje motocikala zahvaljujući bočicama s raspršivačem, jednostavna su za upotrebu. Učinkovito uklanjaju blato, cestovnu prljavštinu, ostatke guma i masnoću.
Prilikom pranja motocikla, posebnu pažnju posvetite prednjim svjetlima, vanjskim ogledalima, pokazivačima smjera i vjetrobranskom staklu. Ovi dijelovi često skupljaju insekte, posebno nakon dužih vožnji tijekom ljetnih mjeseci. Za uklanjanje insekata koristite specijalizirano sredstvo koje učinkovito otapa ostatke bez oštećenja plastičnih, lakiranih ili aluminijskih površina. Nanesite sredstvo, ostavite da djeluje kratko, a zatim isperite čistom vodom. Alternativno, na problematična mjesta možete staviti vlažnu kuhinjsku krpu kako biste omekšali naslage i olakšali njihovo uklanjanje.
Za učinkovito pranje motocikla, nakon namakanja nježno očistite površinu mokrom spužvom kako biste uklonili tvrdokornu prljavštinu. Redovito ispiranje vodom sprječava nakupljanje prljavštine, ulja i masti na karoseriji. Za brzo i temeljito čišćenje preporučuje se upotreba visokotlačnog čistača. Koristite auto šampon, koji se može dodati u sustav visokotlačnog čistača putem otvora Plug & Clean ili usisnog crijeva. Sredstvo nanesite slabim pritiskom od vrha prema dolje. Alternativno, Ultra Foam Cleaner s mlaznicom za pjenu omogućuje precizno i ravnomjerno doziranje sredstva za čišćenje.
Za temeljito čišćenje osjetljivih lakiranih površina, koristite rotirajuću četku za pranje koja se može pričvrstiti na visokotlačni čistač. Uz dodatak Car&Bike od mikrovlakana, čak i tvrdokorna prljavština može se lako ukloniti bez oštećenja površine. Nakon pranja, isperite čistom vodom dok se svi ostaci ne uklone.
Savjet
Kod upotrebe visokotlačnog čistača odaberite postavku "Medium" i držite uređaj na minimalnoj udaljenosti od 15 cm od motocikla. Prejak tlak može oštetiti plastične dijelove ili brtve.
Čišćenje naplataka motocikla
Naplatci motocikala, posebno kromirani, privlače pažnju svojim sjajem, no često su izloženi prljavštini poput blata, kočione prašine i ostataka guma. Kako bi se vratili u prvobitno stanje, potrebno je koristiti posebno sredstvo za čišćenje naplataka koje učinkovito uklanja svu nečistoću. Sredstvo se nanosi na suhi naplatak. Ostavite da djeluje dok aktivni indikator ne postane crvenkast. To signalizira da je čišćenje završeno. Nakon toga, naplatci se ispiru čistom vodom.
Za temeljito čišćenje, uključujući teško dostupna mjesta, preporučuje se četka za pranje naplataka. Četka se povezuje s visokotlačnim čistačem, omogućujući ravnomjerno raspoređivanje vode i učinkovito uklanjanje nečistoća iz svih utora.
Kako pravilno osušiti i ispolirati motocikl nakon pranja?
Nakon pranja motocikla, ključno je pravilno osušiti sve površine kako biste spriječili nastanak vodenih tragova i dugotrajnih oštećenja. Po mogućnosti, perite motocikl sunčanog dana s blagim temperaturama kako bi se sušenje ubrzalo. Vlažna područja, poput sjedala i laka, obrišite kožnom krpom kako biste uklonili ostatke vode. Pazite da vlaga ne ostane u malim otvorima, jer to može uzrokovati koroziju – u tome vam može pomoći usisavač s funkcijom puhanja ili usisavanja.
Nakon sušenja, preporučuje se nanošenje sredstva za njegu boje na obojene dijelove. Proizvodi s visokim udjelom voska pružaju dubinsko čišćenje, daju sjaj i štite motocikl od vremenskih utjecaja. Pravilnim održavanjem, vaš motocikl bit će spreman za vožnju i u savršenom stanju za novu sezonu.