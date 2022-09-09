Prvo očistite osjetljive dijelove motora

Pranje motocikla ključno je za održavanje njegovih komponenti, posebno lanca, koji je izložen prljavštini i vlazi. Lanac treba čistiti svakih 300 do 500 kilometara kako bi se spriječilo brzo trošenje i smanjio sigurnosni rizik, poput pucanja ili otpadanja. Pravilno podmazivanje također je od presudne važnosti, jer prljavština pomiješana s mašću smanjuje učinkovitost podmazivanja, što dovodi do većeg habanja. To je posebno izraženo za kišnih dana, kada vlaga i prljavština s ceste dodatno opterećuju lanac. Redovito čišćenje i podmazivanje ključni su koraci za dugotrajnost i sigurnost, a učestalost ovisi o intenzitetu vožnje i vrsti terena.