WB 120 Car & Bike
Nježno čisti automobile i motocikle: Rotirajuća četka za pranje s inovativnim zamjenjivim nastavkom Car & Bike od mekanih mikrovlakana. Moguće je strojno pranje do 60 °C.
Pomoću ručke za otpuštanje, inovativni zamjenjivi nastavak Car & Bike brzo i jednostavno se može zamijeniti, bez da se dođe u dodir s prljavštinom, a njegovo prozirno tijelo osigurava izvanredan doživljaj čišćenja. Zahvaljujući pametnom rješenju s čičkom, krpa se nakon čišćenja može skinuti s dvodijelna nastavka i oprati u perilici na temperaturi od 60 °C. Četka za visokotlačni čistač s mekanom krpom od mikrovlakana idealna je za nježno čišćenje automobila i motocikla. Sredstvo za čišćenje se po potrebi može koristiti kroz visokotlačni čistač. Zahvaljujući novom prijenosniku, WB 120 u usporedbi sa svojim prethodnicima raspolaže većom snagom - za učinkovito i temeljito čišćenje. Rotirajuća četka za pranje može se pričvrstiti na sve Kärcher visokotlačne čistače iz klase K 2 do K 7. Zamjenjivi nastavci Universal i Home & Garden, koji su zasebno dostupni, prikladni su za sve glatke površine ili su posebno prilagođeni za otporne površine, te su kompatibilni s WB 120 kao i s njegovim prethodnikom, modelom WB 100.
Značajke i prednosti
Rotirajuća glava četke
- Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
Zamjena nastavka pomoću aktivacijske poluge
- Brza i jednostavna zamjena nastavka bez dodira s prljavštinom.
Inovativan nastavak od mikrovlakana s čičkom
- Prvi zamjenjivi i perivi tekstilni nastavak za rotirajuću četku visokotlačnog čistača.
Posebno nježno čišćenje
- Idealan za čišćenje osjetljivih površina kao što je lak.
Odvojiv i periv
- Strojno pranje na maks. 60 °C.
Nanošenje sredstva za čišćenje visokotlačnim čistačem
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Prozirno kućište
- Doživljaj čišćenja zbog vidljive tehnike.
Kompatibilna s adapterom za vrtno crijevo
- Brzo spajanje svih četki Kärcher na vrtno crijevo bez uporabe visokotlačnog čistača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tekstila
|75 % poliester, 25 % poliamid
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|296 x 142 x 140
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
- KHP 4 *AT
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.