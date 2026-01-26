WB 120 Car & Bike

Nježno čisti automobile i motocikle: Rotirajuća četka za pranje s inovativnim zamjenjivim nastavkom Car & Bike od mekanih mikrovlakana. Moguće je strojno pranje do 60 °C.

Pomoću ručke za otpuštanje, inovativni zamjenjivi nastavak Car & Bike brzo i jednostavno se može zamijeniti, bez da se dođe u dodir s prljavštinom, a njegovo prozirno tijelo osigurava izvanredan doživljaj čišćenja. Zahvaljujući pametnom rješenju s čičkom, krpa se nakon čišćenja može skinuti s dvodijelna nastavka i oprati u perilici na temperaturi od 60 °C. Četka za visokotlačni čistač s mekanom krpom od mikrovlakana idealna je za nježno čišćenje automobila i motocikla. Sredstvo za čišćenje se po potrebi može koristiti kroz visokotlačni čistač. Zahvaljujući novom prijenosniku, WB 120 u usporedbi sa svojim prethodnicima raspolaže većom snagom - za učinkovito i temeljito čišćenje. Rotirajuća četka za pranje može se pričvrstiti na sve Kärcher visokotlačne čistače iz klase K 2 do K 7. Zamjenjivi nastavci Universal i Home & Garden, koji su zasebno dostupni, prikladni su za sve glatke površine ili su posebno prilagođeni za otporne površine, te su kompatibilni s WB 120 kao i s njegovim prethodnikom, modelom WB 100.

Značajke i prednosti
Rotirajuća glava četke
  • Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
Zamjena nastavka pomoću aktivacijske poluge
  • Brza i jednostavna zamjena nastavka bez dodira s prljavštinom.
Inovativan nastavak od mikrovlakana s čičkom
  • Prvi zamjenjivi i perivi tekstilni nastavak za rotirajuću četku visokotlačnog čistača.
Posebno nježno čišćenje
  • Idealan za čišćenje osjetljivih površina kao što je lak.
Odvojiv i periv
  • Strojno pranje na maks. 60 °C.
Nanošenje sredstva za čišćenje visokotlačnim čistačem
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Prozirno kućište
  • Doživljaj čišćenja zbog vidljive tehnike.
Kompatibilna s adapterom za vrtno crijevo
  • Brzo spajanje svih četki Kärcher na vrtno crijevo bez uporabe visokotlačnog čistača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila 75 % poliester, 25 % poliamid
Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 296 x 142 x 140
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH