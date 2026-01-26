Pomoću ručke za otpuštanje, inovativni zamjenjivi nastavak Car & Bike brzo i jednostavno se može zamijeniti, bez da se dođe u dodir s prljavštinom, a njegovo prozirno tijelo osigurava izvanredan doživljaj čišćenja. Zahvaljujući pametnom rješenju s čičkom, krpa se nakon čišćenja može skinuti s dvodijelna nastavka i oprati u perilici na temperaturi od 60 °C. Četka za visokotlačni čistač s mekanom krpom od mikrovlakana idealna je za nježno čišćenje automobila i motocikla. Sredstvo za čišćenje se po potrebi može koristiti kroz visokotlačni čistač. Zahvaljujući novom prijenosniku, WB 120 u usporedbi sa svojim prethodnicima raspolaže većom snagom - za učinkovito i temeljito čišćenje. Rotirajuća četka za pranje može se pričvrstiti na sve Kärcher visokotlačne čistače iz klase K 2 do K 7. Zamjenjivi nastavci Universal i Home & Garden, koji su zasebno dostupni, prikladni su za sve glatke površine ili su posebno prilagođeni za otporne površine, te su kompatibilni s WB 120 kao i s njegovim prethodnikom, modelom WB 100.