FJ 6 mlaznica za pjenu

FJ 6 mlaznica za pjenu za čišćenje snažnom pjenom (npr. Ultra Foam Cleaner). Za automobil, motor i dr. kao i za nanošenje sredstava za njegu na kamene i drvene površine te na fasade.

FJ 6 mlaznica za pjenu s posebno snažnom pjenom za jednostavno čišćenje svih površina kao što je lak, staklo ili kamen. Idealna za vozila, zimske vrtove, vrtni namještaj, fasade, stepenice, kampere, staze, zidove, žaluzine, terase, kolne ulaze itd. Volumen spremnika iznosi oko 0,6 l. Kärcher sredstvo za čišćenje uliti izravno u mlaznicu za pjenu, mlaznicu priključiti na pištolj i nanijeti pjenu. Doziranje sredstva za čišćenje moguće je komforno regulirati na mlaznici za pjenu (žuti gumb). Razina mlaza može se okretati po potrebi. Prikladna za sve Kärcher Consumer viskotlačne čistače klase K2 - K7. Idealna u kombinaciji s Kärcher Ultra Foam Cleaner-om.

Značajke i prednosti
Spremnik zapremine 0,6 l
  • Za dulje faze čišćenja bez dopunjavanja
Jednostavna zamjena različitih sredstava za čišćenje
  • Posebno praktično za uporabu
Snažna i prianjajuća pjena
  • Lako čišćenje svih površina
Jedinica za doziranje deterdženta
  • Korisnik regulira potrošnju sredstva za čišćenje
Transparentni spremnik za sredstvo za čišćenje
  • Sadržaj spremnika je uvijek vidljiv
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 93 x 201 x 184
Kompatibilnost Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Vozila
  • Zimski vrtovi
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Terasa
  • Rolete/rolo zavjese
  • Staze
  • (Ulazi) dvorišta, prilazi
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Kamperi
