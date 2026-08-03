Univerzalna četka

Univerzalna četka za idealno čišćenje četkom. Pričvršćuje se na pištolj tlačnog čistača, otapa tvrdokornu nečistoću i čuva osjetljive komponente.

Zahvaljujući vodopropusnim čekinjama, univerzalna četka, koja se adaptira na pištolj tlačnog čistača, može odvojiti tvrdokorne nečistoće te ih istovremeno isprati. Meke čekinje čuvaju osjetljive površine, a da pri tome učinak čišćenja nije ništa slabiji. Četka ima čekinje sa svih strana pa je stoga optimalno prikladna za čišćenje površina, ali također i složenih geometrija kao što su međuprostori kod bicikala.

Značajke i prednosti
Mogućnost prilagodbe pištolju
  • Stoga jedna ruka ostaje slobodna.
Meke čekinje
  • Odstranjuje tvrdokornu nečistoću i ispire ju.
Čekinje po cijelom opsegu
  • Za čišćenje također i na teško dostupnim mjestima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 200 x 80 x 80
Područja primjene
  • Bicikli
  • Šator / oprema za kampiranje
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Dječja kolica / buggy
  • Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
  • Cipele / cipele za pješačenje
  • Sportska oprema (daska za surfanje, kajak, daska za veslanje stojeće)
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