Univerzalna četka
Univerzalna četka za idealno čišćenje četkom. Pričvršćuje se na pištolj tlačnog čistača, otapa tvrdokornu nečistoću i čuva osjetljive komponente.
Zahvaljujući vodopropusnim čekinjama, univerzalna četka, koja se adaptira na pištolj tlačnog čistača, može odvojiti tvrdokorne nečistoće te ih istovremeno isprati. Meke čekinje čuvaju osjetljive površine, a da pri tome učinak čišćenja nije ništa slabiji. Četka ima čekinje sa svih strana pa je stoga optimalno prikladna za čišćenje površina, ali također i složenih geometrija kao što su međuprostori kod bicikala.
Značajke i prednosti
Mogućnost prilagodbe pištolju
- Stoga jedna ruka ostaje slobodna.
Meke čekinje
- Odstranjuje tvrdokornu nečistoću i ispire ju.
Čekinje po cijelom opsegu
- Za čišćenje također i na teško dostupnim mjestima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 80 x 80
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Bicikli
- Šator / oprema za kampiranje
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Dječja kolica / buggy
- Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
- Cipele / cipele za pješačenje
- Sportska oprema (daska za surfanje, kajak, daska za veslanje stojeće)