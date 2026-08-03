Zahvaljujući vodopropusnim čekinjama, univerzalna četka, koja se adaptira na pištolj tlačnog čistača, može odvojiti tvrdokorne nečistoće te ih istovremeno isprati. Meke čekinje čuvaju osjetljive površine, a da pri tome učinak čišćenja nije ništa slabiji. Četka ima čekinje sa svih strana pa je stoga optimalno prikladna za čišćenje površina, ali također i složenih geometrija kao što su međuprostori kod bicikala.