Usisno crijevo
Usisno crijevo za mobilno čišćenje adaptira se na tlačni čistač te omogućuje korištenje alternativnih izvora vode, kao što su bunari ili kanistri s vodom.
Uz pomoć usisnog crijeva za mobilno čišćenje tlačni čistač možete također spojiti i na alternativne izvore vode, kao što su bunari ili kanistri s vodom. U tu svrhu treba skinuti spremnik s uređaja, priključni element crijeva pričvrstiti na priključni nastavak i drugi kraj crijeva s filtrom uroniti u vodu. Uređaj će zatim po aktiviranju pištolja usisavati vodu. Filtar pouzdano štiti od prodiranja prljave vode u uređaj. Moguće ga je skinuti radi čišćenja, a dovoljno ga je isprati pod tekućom vodom. Zbog svoje dužine od 2 metra, usisno crijevo omogućuje veliki radijus djelovanja.
Značajke i prednosti
Prilagođeno uređaju
- Zamjenjuje spremnik za vodu.
Alternativni izvori vode
- Nema ograničenja volumena vode.
Integrirani filtar
- Sprječava prodiranje prljave vode u uređaj.
Veliki radijus djelovanja
- Dužina 2 m.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|198 x 144 x 48