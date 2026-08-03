Usisno crijevo

Usisno crijevo za mobilno čišćenje adaptira se na tlačni čistač te omogućuje korištenje alternativnih izvora vode, kao što su bunari ili kanistri s vodom.

Uz pomoć usisnog crijeva za mobilno čišćenje tlačni čistač možete također spojiti i na alternativne izvore vode, kao što su bunari ili kanistri s vodom. U tu svrhu treba skinuti spremnik s uređaja, priključni element crijeva pričvrstiti na priključni nastavak i drugi kraj crijeva s filtrom uroniti u vodu. Uređaj će zatim po aktiviranju pištolja usisavati vodu. Filtar pouzdano štiti od prodiranja prljave vode u uređaj. Moguće ga je skinuti radi čišćenja, a dovoljno ga je isprati pod tekućom vodom. Zbog svoje dužine od 2 metra, usisno crijevo omogućuje veliki radijus djelovanja.

Značajke i prednosti
Prilagođeno uređaju
  • Zamjenjuje spremnik za vodu.
Alternativni izvori vode
  • Nema ograničenja volumena vode.
Integrirani filtar
  • Sprječava prodiranje prljave vode u uređaj.
Veliki radijus djelovanja
  • Dužina 2 m.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 198 x 144 x 48
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Created with AI (artificial intelligence)

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