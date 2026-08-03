Uz pomoć usisnog crijeva za mobilno čišćenje tlačni čistač možete također spojiti i na alternativne izvore vode, kao što su bunari ili kanistri s vodom. U tu svrhu treba skinuti spremnik s uređaja, priključni element crijeva pričvrstiti na priključni nastavak i drugi kraj crijeva s filtrom uroniti u vodu. Uređaj će zatim po aktiviranju pištolja usisavati vodu. Filtar pouzdano štiti od prodiranja prljave vode u uređaj. Moguće ga je skinuti radi čišćenja, a dovoljno ga je isprati pod tekućom vodom. Zbog svoje dužine od 2 metra, usisno crijevo omogućuje veliki radijus djelovanja.