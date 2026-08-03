SH 5 usisno crijevo

Fleksibilno usisno crijevo dugo 5 metara za modele KHB i OC 6-18 za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su spremnici za vodu ili spremnici za vodu.

Usisno crijevo dugo 5 metara može se koristiti za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su spremnici za vodu ili spremnici za vodu. Crijevo je izuzetno fleksibilno, što ga čini idealnim za modele KHB i OC 6-18.

Značajke i prednosti
Jednostavno usisavanje
  • Usisavanje iz kišnice (izvora vode); alternativno napajanje vodom za ručne baterijski tlačne čistač
Mobilnost
  • Nije neophodan priključak na vodovodnu mrežu; mobilna upotreba ručnih baterijskih tlačnih čistača
Fleksibilan i praktičan
  • Fleksibilno crijevo lako se spaja i namotava.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 250 x 60
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
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