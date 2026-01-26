Mobilni vanjski čistač OC 6-18
Kompaktni perač na baterije za međučišćenje bez potrebe za strujnim priključkom. Izmjenjiva baterija od 18 V, punjač baterija i usisno crijevo prodaju se zasebno. S aplikacijom Dom i vrt.
Kompaktno čišćenje u pokretu, neovisno o napajanju – srednjetlačni perač na baterije OC 6-18 idealan je za brzo i učinkovito međučišćenje vani i oko kuće. Jednostavno spojite crijevo i spremno je za rad. Zasebno dostupno usisno crijevo znači da se može koristiti u pokretu, crpeći vodu iz bunara, cisterni, kanti ili prirodnih vodenih tijela. S nježnom ravnom mlaznom mlaznicom, tvrdokorna prljavština može se brzo ukloniti s bicikala, namještaja za kampiranje ili vrta, igračaka i još mnogo toga. Širok raspon dodataka proširuje područje primjene OC 6-18: na primjer, 5-u-1 Multi Jet za još veću fleksibilnost u čišćenju, pjenasti mlaz ili četka za pranje također su dostupni zasebno. Izmjenjiva baterija (nije uključena u opseg isporuke) može se koristiti u svim uređajima s baterijskim napajanjem u platformi 18 V Kärcher Battery Power. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji u stvarnom vremenu, LCD zaslon baterije prikazuje preostali kapacitet tijekom rada ili punjenja i kada je u skladištu. Uz aplikaciju Home & Garden za praktične savjete o uređaju i kako ga koristiti.
Značajke i prednosti
Mobilno čišćenje
- Neovisan o izvoru napajanja zahvaljujući baterijskoj tehnologiji.
- Čišćenje je moguće čak i bez priključka za vodu zahvaljujući usisnom crijevu ili kolicima za spremnik vode od 12 l (oboje dostupno odvojeno).
Praktično pospremanje pribora na uređaju
- Crijevo, pištolj za okidanje i mlaznica mogu se jednostavno i sigurno pohraniti na uređaj radi uštede prostora.
- Pribor vam je uvijek pri ruci, čak i kada ste u pokretu.
- Punjiva kolica za vodu od 12 l dostupna su kao dodatna oprema.
Aplikacija Home & Garden
- Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
Učinkovit i idealan podešen srednji tlak
- Tlak od 24 bara (maks.) za učinkovito međučišćenje.
- Nježno, sigurno i pouzdano čisti čak i osjetljive površine.
Fleksibilno crijevo
- Jednostavno rukovanje crijevom.
18 V Kärcher Battery Power izmjenjiva baterija (nije standardno uključena u opseg isporuke)
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Tlak (bar)
|maks. 24
|Područje tlaka
|Srednji tlak
|Protok (l/h)
|maks. 200
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|384 x 241 x 204
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Mlaznica s plosnatim mlazom
- Integrirani filtar za vodu
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Usisavanje vode
- Vrsta crijeva: Fleksibilno crijevo srednjeg pritiska
- Pištolj za pranje pod pritiskom: Pištolj na okidač srednjeg pritiska
- Koplje za prskanje: kratke i duge
Područja primjene
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni ukrasi
- Vrtni alat i oprema
- Kante za smeće
- Žardinjere
- Bicikli
- Obruči
- Rolete/rolo zavjese
- Šator / oprema za kampiranje