Čišćenje je jednostavno – praktičan i kompaktan visokotlačni perač može se tu i tamo izravno koristiti za čišćenje bez duge pripreme. S nježnom ravnom mlaznicom, prljavština se može ukloniti s vrtnog namještaja, igračaka, kanti i mnogih drugih predmeta i površina u trenu. Potpuno mobilno uključujući sklopivi spremnik i usisno crijevo. Širok raspon dodatne opreme kao što su mlaz pjene, četka za pranje i mlaznica 5-u-1 omogućuje daljnje primjene. Uključena je i izmjenjiva baterija od 18 V i punjač.