Ručni čistač KHB 4-18 Battery Set
Mobilno i jednostavno čišćenje – zahvaljujući praktičnom i kompaktnom dizajnu ručnog tlačnog perača, tvrdokorna prljavština uklanja se u tren oka.
Kärcher čisti brzo i bez komplikacija – praktičan i kompaktan visokotlačni perač može se koristiti izravno za čišćenje bez duge pripreme. S nježnom ravnom mlaznom mlaznicom, prljavština se može ukloniti s vrtnog namještaja, igračaka, kanti i mnogih drugih predmeta i površina u tren oka. Širok izbor dodatne opreme kao što je mlaz pjene, četka za pranje, usisno crijevo i 5-u-1 mlaznica omogućuje daljnje primjene. Osim toga, još jedna izmjenjiva baterija od 18 volti i punjač baterija uključeni su u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
18 V izmjenjiva baterijaReal Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama. Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V
Učinkovit i idealan podešen srednji tlakTlak od 21 bar za učinkovito, mobilno i jednostavno međučišćenje. Jednostavno zamjenjive Quick Connect mlaznice. Mlaznica s ravnim mlazom za nježno čišćenje uključena u opseg isporuke.
Lagan i kompaktan dizajn uređajaOptimalna sloboda kretanja i fleksibilnost prilikom čišćenja. Ručni, baterijski čistač srednjeg tlaka za povremeno čišćenje. S usisnim crijevom koje je zasebno dostupno, bez obzira na to postoji li priključak vode.
Dodatni pribor za višenamjensku primjenu
- Za stepenice i manje površine: PS 20 Handheld.
- MJ 24 Handheld objedinjuje 5 mlaznica u jednoj mlaznoj cijevi - za čišćenje i zalijevanje.
- Za teško dostupna područja: 360° spojnica VJ 24 Handheld
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Tlak (bar)
|21
|Područje tlaka
|Srednji tlak
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Protok (l/h)
|maks. 170
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|14 (2,5 Ah)
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|300
|Izlazna snaga (A)
|0,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|1,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|292 x 89 x 228
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Usisavanje vode
- Koplje za prskanje: dugačak
- Mlaznica s plosnatim mlazom
- Integrirani filtar za vodu
- Filtar uređaja
Videos
Područja primjene
- Žardinjere
- Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
- Kante za smeće
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Bicikli
- Ograde
- Vrtni ukrasi