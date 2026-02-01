Kärcher čisti brzo i bez komplikacija – praktičan i kompaktan visokotlačni perač može se koristiti izravno za čišćenje bez duge pripreme. S nježnom ravnom mlaznom mlaznicom, prljavština se može ukloniti s vrtnog namještaja, igračaka, kanti i mnogih drugih predmeta i površina u tren oka. Širok izbor dodatne opreme kao što je mlaz pjene, četka za pranje, usisno crijevo i 5-u-1 mlaznica omogućuje daljnje primjene. Osim toga, još jedna izmjenjiva baterija od 18 volti i punjač baterija uključeni su u opseg isporuke.