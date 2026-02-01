Ručni čistač KHB 4-18 Battery Set

Mobilno i jednostavno čišćenje – zahvaljujući praktičnom i kompaktnom dizajnu ručnog tlačnog perača, tvrdokorna prljavština uklanja se u tren oka.

Kärcher čisti brzo i bez komplikacija – praktičan i kompaktan visokotlačni perač može se koristiti izravno za čišćenje bez duge pripreme. S nježnom ravnom mlaznom mlaznicom, prljavština se može ukloniti s vrtnog namještaja, igračaka, kanti i mnogih drugih predmeta i površina u tren oka. Širok izbor dodatne opreme kao što je mlaz pjene, četka za pranje, usisno crijevo i 5-u-1 mlaznica omogućuje daljnje primjene. Osim toga, još jedna izmjenjiva baterija od 18 volti i punjač baterija uključeni su u opseg isporuke.

Značajke i prednosti
Ručni čistač KHB 4-18 Battery Set: 18 V izmjenjiva baterija
18 V izmjenjiva baterija
Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama. Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V
Ručni čistač KHB 4-18 Battery Set: Učinkovit i idealan podešen srednji tlak
Učinkovit i idealan podešen srednji tlak
Tlak od 21 bar za učinkovito, mobilno i jednostavno međučišćenje. Jednostavno zamjenjive Quick Connect mlaznice. Mlaznica s ravnim mlazom za nježno čišćenje uključena u opseg isporuke.
Ručni čistač KHB 4-18 Battery Set: Lagan i kompaktan dizajn uređaja
Lagan i kompaktan dizajn uređaja
Optimalna sloboda kretanja i fleksibilnost prilikom čišćenja. Ručni, baterijski čistač srednjeg tlaka za povremeno čišćenje. S usisnim crijevom koje je zasebno dostupno, bez obzira na to postoji li priključak vode.
Dodatni pribor za višenamjensku primjenu
  • Za stepenice i manje površine: PS 20 Handheld.
  • MJ 24 Handheld objedinjuje 5 mlaznica u jednoj mlaznoj cijevi - za čišćenje i zalijevanje.
  • Za teško dostupna područja: 360° spojnica VJ 24 Handheld
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Tlak (bar) 21
Područje tlaka Srednji tlak
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Protok (l/h) maks. 170
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) 14 (2,5 Ah)
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min) 300
Izlazna snaga (A) 0,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 1,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 292 x 89 x 228

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Usisavanje vode
  • Koplje za prskanje: dugačak
  • Mlaznica s plosnatim mlazom
  • Integrirani filtar za vodu
  • Filtar uređaja
Videos
Područja primjene
  • Žardinjere
  • Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
  • Kante za smeće
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Bicikli
  • Ograde
  • Vrtni ukrasi
Pribor
Sredstva za čišćenje
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
