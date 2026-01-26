Kompaktno čišćenje u pokretu, neovisno o napajanju – srednjetlačni perač na baterije OC 6-18 idealan je za brzo i učinkovito međučišćenje vani i oko kuće. Jednostavno spojite crijevo i spremno je za rad. Zasebno dostupno usisno crijevo znači da se može koristiti u pokretu, crpeći vodu iz bunara, cisterni, kanti ili prirodnih vodenih tijela. S nježnom ravnom mlaznicom, tvrdokorna prljavština može se brzo ukloniti s bicikala, namještaja za kampiranje ili vrta, igračaka i još mnogo toga. Širok raspon dodataka proširuje područje primjene OC 6-18: na primjer, 5-u-1 Multi Jet za još veću fleksibilnost u čišćenju, pjenasti mlaz ili četka za pranje također su dostupni zasebno. Izmjenjiva baterija uključena je u opseg isporuke i može se koristiti u svim uređajima s baterijskim napajanjem u platformi 18 V Kärcher Battery Power. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji u stvarnom vremenu, LCD zaslon baterije prikazuje preostali kapacitet tijekom rada ili punjenja i kada je u skladištu. Uz aplikaciju Home & Garden za praktične savjete o uređaju i kako ga koristiti.