Mobilni vanjski čistač OC 6-18 Battery Set

Kompaktni srednjetlačni čistač na baterije za međučišćenje bez potrebe za strujnim priključkom. S aplikacijom Home & Garden, izmjenjivom baterijom od 18 V i punjačem baterija. Usisno crijevo dostupno je zasebno.

Kompaktno čišćenje u pokretu, neovisno o napajanju – srednjetlačni perač na baterije OC 6-18 idealan je za brzo i učinkovito međučišćenje vani i oko kuće. Jednostavno spojite crijevo i spremno je za rad. Zasebno dostupno usisno crijevo znači da se može koristiti u pokretu, crpeći vodu iz bunara, cisterni, kanti ili prirodnih vodenih tijela. S nježnom ravnom mlaznicom, tvrdokorna prljavština može se brzo ukloniti s bicikala, namještaja za kampiranje ili vrta, igračaka i još mnogo toga. Širok raspon dodataka proširuje područje primjene OC 6-18: na primjer, 5-u-1 Multi Jet za još veću fleksibilnost u čišćenju, pjenasti mlaz ili četka za pranje također su dostupni zasebno. Izmjenjiva baterija uključena je u opseg isporuke i može se koristiti u svim uređajima s baterijskim napajanjem u platformi 18 V Kärcher Battery Power. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji u stvarnom vremenu, LCD zaslon baterije prikazuje preostali kapacitet tijekom rada ili punjenja i kada je u skladištu. Uz aplikaciju Home & Garden za praktične savjete o uređaju i kako ga koristiti.

Značajke i prednosti
Mobilno čišćenje
  • Neovisan o izvoru napajanja zahvaljujući baterijskoj tehnologiji.
  • Čišćenje je moguće i bez priključka za vodu zahvaljujući usisnom crijevu ili kolicima za spremnik vode od 12 litara (oboje dostupno odvojeno).
Praktično pospremanje pribora na uređaju
  • Crijevo, pištolj za okidanje i mlaznica mogu se jednostavno i sigurno pohraniti na uređaj radi uštede prostora.
  • Pribor vam je uvijek pri ruci, čak i kada ste u pokretu.
  • Punjiva kolica za vodu od 12 l dostupna su kao dodatna oprema.
Aplikacija Home & Garden
  • Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
Učinkovit i idealan podešen srednji tlak
  • Tlak od 24 bara (maks.) za učinkovito čišćenje.
  • Nježno, sigurno i pouzdano čisti čak i osjetljive površine.
Fleksibilno crijevo
  • Jednostavno rukovanje crijevom.
18 V Kärcher Battery Power izmjenjiva baterija (nije standardno uključena u opseg isporuke)
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Tlak (bar) maks. 24
Područje tlaka Srednji tlak
Protok (l/h) maks. 200
Vrsta baterije Demontažna litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 12 (2,5 Ah)
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min) 300
Izlazna snaga (A) 0,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 2,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 384 x 241 x 204

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
  • Mlaznica s plosnatim mlazom
  • Integrirani filtar za vodu
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Usisavanje vode
  • Vrsta crijeva: Fleksibilno crijevo srednjeg pritiska
  • Pištolj za pranje pod pritiskom: Pištolj na okidač srednjeg pritiska
  • Koplje za prskanje: kratke i duge
Mobilni vanjski čistač OC 6-18 Battery Set
Područja primjene
  • Vrtni ukrasi
  • Vrtni alat i oprema
  • Kante za smeće
  • Žardinjere
  • Bicikli
  • Obruči
  • Rolete/rolo zavjese
  • Šator / oprema za kampiranje
