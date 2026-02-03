Umjesto nezgodnog i prije svega dodatnog metenja ili usisavanja, prašinu od bušenja možete ukloniti na izvoru, izravno iz bušotine. Nije važno postavljate li bušilicu na zid ili strop ili je podloga pločice, tapete, žbuka, kamen, beton ili drvo: zahvaljujući dvokomornom sustavu i brtvi od pjenaste gume, dodatak za Kärcher Home & Garden WD 2–6 mokri i suhi usisavač ostaje čvrsto i sigurno na svom mjestu na svakoj uobičajenoj površini. Osim toga, ne morate se oslanjati na pomoć druge osobe, već možete sami bušiti, a zatim usisati prašinu od bušilice, ostavljajući područje čistim. Naš hvatač prašine iz bušilice prikladan je za sve konvencionalne bušilice s veličinom svrdla do 15 mm.