Prihvat prašine od bušenja

Novi dodatak za naše usisavače za mokro i suho usisavanje WD 2–6 omogućuje sigurno bušenje bez prašine na svim uobičajenim zidnim i stropnim površinama. Prašina od bušenja se usisava izravno iz bušotine.

Umjesto nezgodnog i prije svega dodatnog metenja ili usisavanja, prašinu od bušenja možete ukloniti na izvoru, izravno iz bušotine. Nije važno postavljate li bušilicu na zid ili strop ili je podloga pločice, tapete, žbuka, kamen, beton ili drvo: zahvaljujući dvokomornom sustavu i brtvi od pjenaste gume, dodatak za Kärcher Home & Garden WD 2–6 mokri i suhi usisavač ostaje čvrsto i sigurno na svom mjestu na svakoj uobičajenoj površini. Osim toga, ne morate se oslanjati na pomoć druge osobe, već možete sami bušiti, a zatim usisati prašinu od bušilice, ostavljajući područje čistim. Naš hvatač prašine iz bušilice prikladan je za sve konvencionalne bušilice s veličinom svrdla do 15 mm.

Značajke i prednosti
Za bušenje bez prašine i ostataka
Hvatač prašine od bušenja pouzdano funkcionira na svim uobičajenim zidnim i stropnim površinama
Bušenje iznad visine glave moguće je bez problema
Bez problema moguće bušenje i usisavanje bez pomoći druge osobe
Jednostavno rukovanje - spojiti usisno crijevo, uključiti usisavač, pribor postaviti na željeno mjesto i bušiti
Pritiskanjem žutog prekidača moguće je bez problema promijeniti položaj hvatača prašine od bušenja, a da pri tome nije potrebno isključiti usisavač
Prikladno za sve Kärcher Home & Garden višenamjenske usisavače
Prikladno za sve Kärcher čistače serije uređaja SE 4, SE 5 i SE 6
Specifikacije

Tehnički podaci

Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 207 x 106 x 117
Područja primjene
  • Pločice
  • Tapete
  • Žbuka
  • Drvo
  • Kamen
  • Beton
