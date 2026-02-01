Mokro suhi usisavač WD 3 V-19/4/20
Usisavač za mokro i suho čišćenje WD 3 V-19/4/20 je moćan i učinkovit: plastični spremnik od 19 l, kabel od 4 m, usisno crijevo od 2 m i uložak filtera jamče vrhunske rezultate čišćenja.
WD 3 V-19/4/20 je moćan i energetski učinkovit s potrošnjom energije od samo 1000 W. Stroj, kao i usisno crijevo i podna mlaznica Clips savršeno su usklađeni – za najbolje rezultate čišćenja na suhom, mokromu, fini ili gruboj prljavštini. Usisivač za mokro i suho čišćenje impresionira svojim kompaktnim dizajnom i robusnom plastičnom posudom od 19 l, kabelom od 4 m, usisnim crijevom od 2 m i filtar vrećicom od flisa. Zahvaljujući jednodijelnom uloškom filteru moguće je usisati i mokru i suhu prljavštinu bez zamjene filtera. Funkcija puhala korisna je za čišćenje teško dostupnih područja. Crijevo se sprema tako da se objesi na glavu stroja, čime se štedi prostor. Kabel se može pohraniti na kuku za kabel, cijevi i podne mlaznice na braniku. Sustav zaključavanja "Pull & Push" omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Ručka usisavača može se ukloniti, a pribor se može spojiti izravno na usisno crijevo. Također pametno: alati ili mali dijelovi mogu se odložiti na područje na glavi stroja. Ergonomski oblikovana ručka za nošenje omogućuje udoban transport.
Značajke i prednosti
Uložak filteraZa mokro i suho usisavanje bez dodatne zamjene filtera. Jednostavna montaža i uklanjanje filtera okretanjem bez dodatnog bloka za zaključavanje.
Praktično odlaganje kabela i priboraSigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređajaUsisno crijevo može se pohraniti na način koji štedi prostor tako da se objesi na glavu uređaja. Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Uređaj je jednostavan za transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Snaga usisavanja (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|maks. 230
|Količina zraka (l/s)
|maks. 45
|Veličina spremnika (l)
|19
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|349 x 328 x 528
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Sklopiva ručka
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Područja primjene
- Terasa
- Interijer vozila
- Garaža
- Radionica
- Podrum
- Tekućine
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija