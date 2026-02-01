Mokro suhi usisavač WD 2 Foam 15L *EU
Mokro-suhi usisavač WD 2 Plus V-15/4/18 može se koristiti za gotovo sve vrste prljavštine zahvaljujući svom 15 l plastičnom spremniku, 4 m kabelu, 1,8 m usisnom crijevu i funkciji puhanja.
WD 2 Plus V-15/4/18 impresionira svojim kompaktnim dizajnom, izuzetnom snagom i energetske učinkovitosti – uz potrošnju energije od samo 1000 W. Uređaj postiže vrhunske rezultate čišćenja na suhoj, mokroj, finoj i gruboj prljavštini. Mokro-suhi usisavač posjeduje robusni 15-litreni plastični spremnik, 4-metarski kabel, te 1,8-metarsko usisno crijevo s ravnom ručkom, Clips mlaznicu za pod, pjenasti filter i filtar vrećicu od flisa. Usisavač također ima praktičnu funkciju puhanja, koja se može koristiti na teško dostupnim mjestima. Skladišni prostor na glavi uređaja omogućava sigurno pohranjivanje alata i malih dijelova poput vijaka i čavala. Cijevi i mlaznice za pod mogu se brzo i jednostavno pohraniti u parkirnu poziciju na zaštiti od udaraca. Osim toga, uređaj se ističe kompaktnim dizajnom, jednostavnim skladištenjem dodataka, "Pull & Push" sustavom zaključavanja i ergonomskom ručkom za udoban prijenos.
Značajke i prednosti
Praktično odlaganje priboraSigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kompaktna pohrana uređaja.
Praktična funkcija puhanjaPraktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće. Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Filter vrećica od flisaTroslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa. Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci ili čavli.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Omogućuje praktični transport uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Snaga usisavanja (W)
|220
|Vakuum (mbar)
|maks. 220
|Količina zraka (l/s)
|maks. 43
|Veličina spremnika (l)
|15
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|349 x 328 x 430
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
- Vrsta usisnog crijeva: s rvanom drškom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
- Spužvasti filtar: 1 Komad(a)
Oprema
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Sklopiva ručka
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Interijer vozila
- Garaža
- Podrum
- Tekućine
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija