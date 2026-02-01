Mokro suhi usisavač WD 2 Foam 15L *EU

Mokro-suhi usisavač WD 2 Plus V-15/4/18 može se koristiti za gotovo sve vrste prljavštine zahvaljujući svom 15 l plastičnom spremniku, 4 m kabelu, 1,8 m usisnom crijevu i funkciji puhanja.

WD 2 Plus V-15/4/18 impresionira svojim kompaktnim dizajnom, izuzetnom snagom i energetske učinkovitosti – uz potrošnju energije od samo 1000 W. Uređaj postiže vrhunske rezultate čišćenja na suhoj, mokroj, finoj i gruboj prljavštini. Mokro-suhi usisavač posjeduje robusni 15-litreni plastični spremnik, 4-metarski kabel, te 1,8-metarsko usisno crijevo s ravnom ručkom, Clips mlaznicu za pod, pjenasti filter i filtar vrećicu od flisa. Usisavač također ima praktičnu funkciju puhanja, koja se može koristiti na teško dostupnim mjestima. Skladišni prostor na glavi uređaja omogućava sigurno pohranjivanje alata i malih dijelova poput vijaka i čavala. Cijevi i mlaznice za pod mogu se brzo i jednostavno pohraniti u parkirnu poziciju na zaštiti od udaraca. Osim toga, uređaj se ističe kompaktnim dizajnom, jednostavnim skladištenjem dodataka, "Pull & Push" sustavom zaključavanja i ergonomskom ručkom za udoban prijenos.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač WD 2 Foam 15L *EU: Praktično odlaganje pribora
Praktično odlaganje pribora
Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kompaktna pohrana uređaja.
Mokro suhi usisavač WD 2 Foam 15L *EU: Praktična funkcija puhanja
Praktična funkcija puhanja
Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće. Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Mokro suhi usisavač WD 2 Foam 15L *EU: Filter vrećica od flisa
Filter vrećica od flisa
Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa. Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Polica za pohranu
  • Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci ili čavli.
Praktični parkirni položaj
  • Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
  • Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
  • Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
  • Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
  • Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Omogućuje praktični transport uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1000
Snaga usisavanja (W) 220
Vakuum (mbar) maks. 220
Količina zraka (l/s) maks. 43
Veličina spremnika (l) 15
Materijal spremnika Plastika
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
Priključni kabel (m) 4
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 74
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 349 x 328 x 430

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
  • Vrsta usisnog crijeva: s rvanom drškom
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
  • Mlaznica za fuge
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
  • Spužvasti filtar: 1 Komad(a)

Oprema

  • Okretni prekidač (uklj./isklj.)
  • Funkcija puhanja
  • Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
  • Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
  • Sklopiva ručka
  • Parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Mokro suhi usisavač WD 2 Foam 15L *EU
Videos
Područja primjene
  • Terasa
  • Interijer vozila
  • Garaža
  • Podrum
  • Tekućine
  • Područje ulaza
  • Hobi-prostorija
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH