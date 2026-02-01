WD 2 Plus V-15/4/18 impresionira svojim kompaktnim dizajnom, izuzetnom snagom i energetske učinkovitosti – uz potrošnju energije od samo 1000 W. Uređaj postiže vrhunske rezultate čišćenja na suhoj, mokroj, finoj i gruboj prljavštini. Mokro-suhi usisavač posjeduje robusni 15-litreni plastični spremnik, 4-metarski kabel, te 1,8-metarsko usisno crijevo s ravnom ručkom, Clips mlaznicu za pod, pjenasti filter i filtar vrećicu od flisa. Usisavač također ima praktičnu funkciju puhanja, koja se može koristiti na teško dostupnim mjestima. Skladišni prostor na glavi uređaja omogućava sigurno pohranjivanje alata i malih dijelova poput vijaka i čavala. Cijevi i mlaznice za pod mogu se brzo i jednostavno pohraniti u parkirnu poziciju na zaštiti od udaraca. Osim toga, uređaj se ističe kompaktnim dizajnom, jednostavnim skladištenjem dodataka, "Pull & Push" sustavom zaključavanja i ergonomskom ručkom za udoban prijenos.