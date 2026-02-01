WD 3 S V-15/4/20 je snažan i energetski učinkovit s nazivnom ulaznom snagom od samo 1000 W. Uređaj, usisno crijevo i Clips podna mlaznica optimalno su usklađeni za vrhunske rezultate čišćenja u slučaju suhe, mokre, fine ili grube prljavštine. Usisavač za mokro i suho usisavanje impresionira svojim kompaktnim dizajnom i robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 15 litara, kabelom od 4 m, usisnim crijevom od 2 m i flis filter vrećicom. Jednodijelni patronski filter znači da se i mokra i suha prljavština mogu usisavati bez potrebe za zamjenom filtera. Funkcija puhanja korisna je za čišćenje teško dostupnih mjesta. Crijevo se može uredno spremiti radi uštede prostora objesiti na glavu uređaja. Kabel se može spremiti na kuku za kabel, dok se cijevi i podne mlaznice pohranjuju na braniku. Sa sustavom zaključavanja Pull & Push, otvaranje i zatvaranje spremnika ne može biti jednostavnije. Ručka usisavača može se odvojiti, a pribor se može pričvrstiti izravno na usisno crijevo. Također pametno: alati i mali dijelovi mogu se pohraniti na površinu glave uređaja. Ergonomski oblikovana ručka za nošenje omogućuje udobno nošenje.