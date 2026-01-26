Baterijski WD 3 Battery Set omogućuje rad neovisno o električnoj mreži, ali uz sve funkcije višenamjenskog usisivača. Vrijeme rada baterije koja je sastavni dio seta iznosi 15 minuta. Uz Real Time Technology LCD-zaslon baterije u svako doba prikazuje stanje baterije. Ovaj snažni usisivač opremljen je robusnim plastičnim spremnikom zapremnine od 17 litara koji je otporan na udarce. Patronski filtar omogućuje udobno usisavanju suhe i mokre nečistoće- bez mijenjanja filtra. Usisno crijevo koje optimizira strujanje kao i pametna Clips podna mlaznica s miješanim nastavcima zaslužni su za optimalno sakupljanje nečistoća te se brinu za besprijekornu čistoću. Pomoću jednostavno odvojive ručke moguće je pribor postaviti izravno na usisno crijevo. U slučaju prekida rada moguće je komforno privremeno parkiranje usisne cijevi i podne mlaznice zahvaljujući praktičnom parkirnom položaju. Ostala oprema: funkcija puhanja, Pull & Push-sustav zatvaranja, ergonomska ručka i izuzetno praktičan spremnik za pribor. A zahvaljujući kompatibilnosti s 36-voltnom baterijskom platformom moguće je bateriju upotrebljavati u drugim 36-voltnimuređajima baterijske platforme Battery Power – za neograničenu slobodu kretanja.