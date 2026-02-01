Mokro suhi usisavač WD 5 V-25/5/22

Snažne performanse: WD 5 V-25/5/22 – koji dolazi s plastičnim spremnikom od 25 litara, kabelom od 5 metara i usisnim crijevom od 2,2 metra – pruža izvrsno usisavanje uz održavanje visoke razine energetske učinkovitosti.

Snažno, ali energetski učinkovito rješenje za čišćenje u kući i oko nje. Usisavač za mokro i suho usisavanje WD 5 V-25/5/22 izvrstan je izbor zbog optimalnih rezultata čišćenja na suhoj, mokroj, finoj ili gruboj prljavštini s potrošnjom energije od 1100 W. Uređaj dolazi s robusnom plastičnom posudom od 25 litara, kabelom od 5 metara, usisnim crijevom duljine 2,2 metra s uklonjivom, elektrostatički zaštićenom ručkom, podnom mlaznicom koja se može prebaciti, ravnim naboranim filterom i filtar vrećicom od flisa. Plosnati naborani filtar prikladan je za neprekidno mokro i suho usisavanje bez potrebe za zamjenom filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja filtera, filtar se može ukloniti za nekoliko sekundi, izbjegavajući svaki kontakt s prljavštinom. Gumb za čišćenje filtera može se pritisnuti za učinkovito čišćenje filtera i vraćanje snage usisavanja. Uklonjiva ručka omogućuje pričvršćivanje pribora izravno na usisno crijevo. Crijevo se može sigurno pričvrstiti na glavu uređaja za pohranu koja štedi prostor. Položaj za parkiranje na braniku omogućuje brzo i praktično odlaganje cijevi i podnih mlaznica tijekom kratke stanke od posla.

Značajke i prednosti
Odlično čišćenje filtra
Odlično čišćenje filtra
Jaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik. Snaga usisavanja se brzo ponovo uspostavlja.
Patentirana tehnika vađenja filtra
Patentirana tehnika vađenja filtra
Najjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
Usisno crijevo može se pohraniti na način koji štedi prostor tako da se objesi na glavu uređaja. Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Filter vrećica od flisa
  • Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
  • Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Praktična funkcija puhanja
  • Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
  • Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Praktični parkirni položaj
  • Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Praktično odlaganje kabela i pribora
  • Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor.
  • Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Polica za pohranu
  • Za sigurno pohranjivanje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli.
Ručka koja se može skinuti
  • Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
  • Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
  • Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
  • Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1200
Snaga usisavanja (W) 280
Vakuum (mbar) maks. 260
Količina zraka (l/s) maks. 70
Veličina spremnika (l) 25
Materijal spremnika Plastika
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
Priključni kabel (m) 5
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 8,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 418 x 382 x 653

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
  • Mlaznica za fuge
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni

Oprema

  • Funkcija čišćenja filtra
  • Okretni prekidač (uklj./isklj.)
  • Funkcija puhanja
  • Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
  • Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
  • Komforna ručka 3 u 1
  • Kvačica za kabel
  • Parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kotači bez kočnice: 5 Komad(a)
Mokro suhi usisavač WD 5 V-25/5/22
Videos
Područja primjene
  • Renoviranje
  • Interijer vozila
  • Garaža
  • Radionica
  • Terasa
  • Tekućine
  • Podrum
  • Hobi-prostorija
  • Područje ulaza
Pribor
