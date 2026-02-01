Snažno, ali energetski učinkovito rješenje za čišćenje u kući i oko nje. Usisavač za mokro i suho usisavanje WD 5 V-25/5/22 izvrstan je izbor zbog optimalnih rezultata čišćenja na suhoj, mokroj, finoj ili gruboj prljavštini s potrošnjom energije od 1100 W. Uređaj dolazi s robusnom plastičnom posudom od 25 litara, kabelom od 5 metara, usisnim crijevom duljine 2,2 metra s uklonjivom, elektrostatički zaštićenom ručkom, podnom mlaznicom koja se može prebaciti, ravnim naboranim filterom i filtar vrećicom od flisa. Plosnati naborani filtar prikladan je za neprekidno mokro i suho usisavanje bez potrebe za zamjenom filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja filtera, filtar se može ukloniti za nekoliko sekundi, izbjegavajući svaki kontakt s prljavštinom. Gumb za čišćenje filtera može se pritisnuti za učinkovito čišćenje filtera i vraćanje snage usisavanja. Uklonjiva ručka omogućuje pričvršćivanje pribora izravno na usisno crijevo. Crijevo se može sigurno pričvrstiti na glavu uređaja za pohranu koja štedi prostor. Položaj za parkiranje na braniku omogućuje brzo i praktično odlaganje cijevi i podnih mlaznica tijekom kratke stanke od posla.