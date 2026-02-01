Baterijski mokro suhi usisavač WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
Komplet za mokro-suhi usisavač 18 V WD 3-18 S nudi maksimalnu fleksibilnost zahvaljujući svom spremniku od nehrđajućeg čelika od 17 litara, usisnom crijevu od 2 metra i funkciji puhanja.
Više slobode kretanja, veća fleksibilnost: komplet baterija WD 3-18 S za mokro-suhi usisavač radi na 18 V baterijskoj platformi Kärcher Battery Power i spreman je za upotrebu u tren oka. Uređaj savršeno kombinira usisno crijevo dugo 2 metra i podnu mlaznicu sa kopčama i može ukloniti mokru, finu ili grubu prljavštinu u tren oka. Uređaj je također opremljen robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 17 litara otpornim na udarce, jednodijelnim uložnim filtrom kao i filtar vrećicom od flisa. Spremište usisnog crijeva štedi prostor; jednostavno ga sigurno objesite na glavu uređaja. Daljnje značajke uključuju praktičnu funkciju puhanja za područja gdje usisavanje nije moguće, policu za odlaganje alata i sitnih predmeta, okretni prekidač za jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja, ergonomski oblikovanu ručku za nošenje kao i "Pull & Push" sustav zaključavanja koji omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Položaj za parkiranje na odbojniku omogućuje brzo i praktično spremanje cijevi i podne mlaznice tijekom kratke pauze od posla. Opseg isporuke uključuje Kärcher Battery Power bateriju od 18 V/5,0 Ah i punjač baterija.
Značajke i prednosti
18 V izmjenjiva baterijaOmogućuje Vam rad nezavisno od električnoj utičnici, pružajući maksimalnu slobodu kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima na 18 V Kärcher Battery Power platformi.
Uložak filteraZa mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera. Jednostavna montaža i uklanjanje filtera okretanjem bez dodatnog bloka za zaključavanje.
Praktično odlaganje priboraSigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kompaktna pohrana uređaja.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Usisno crijevo možete spremiti na način koji štedi prostor tako da ga objesite na glavu uređaja.
- Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci ili čavli.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. sa šljunčanog sloja.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|270
|Snaga usisavanja (W)
|75
|Vakuum (mbar)
|maks. 110
|Količina zraka (l/s)
|maks. 30
|Veličina spremnika (l)
|17
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 20 (5,0 Ah)
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|585
|Izlazna snaga (A)
|0,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|353 x 328 x 488
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 5,0 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Funkcija puhanja
- Parkirni položaj
- Sklopiva ručka
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtna kućica
- Interijer vozila
- Tekućine
- Radionica
- Garaža
- Podrum
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija