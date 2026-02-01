Više slobode kretanja, veća fleksibilnost: komplet baterija WD 3-18 S za mokro-suhi usisavač radi na 18 V baterijskoj platformi Kärcher Battery Power i spreman je za upotrebu u tren oka. Uređaj savršeno kombinira usisno crijevo dugo 2 metra i podnu mlaznicu sa kopčama i može ukloniti mokru, finu ili grubu prljavštinu u tren oka. Uređaj je također opremljen robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 17 litara otpornim na udarce, jednodijelnim uložnim filtrom kao i filtar vrećicom od flisa. Spremište usisnog crijeva štedi prostor; jednostavno ga sigurno objesite na glavu uređaja. Daljnje značajke uključuju praktičnu funkciju puhanja za područja gdje usisavanje nije moguće, policu za odlaganje alata i sitnih predmeta, okretni prekidač za jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja, ergonomski oblikovanu ručku za nošenje kao i "Pull & Push" sustav zaključavanja koji omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Položaj za parkiranje na odbojniku omogućuje brzo i praktično spremanje cijevi i podne mlaznice tijekom kratke pauze od posla. Opseg isporuke uključuje Kärcher Battery Power bateriju od 18 V/5,0 Ah i punjač baterija.