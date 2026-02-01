Baterijski mokro suhi usisavač WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
Baterijski komplet WD 2-18 za mokro-suhi usisavač dolazi s plastičnim spremnikom od 12 l, usisnim crijevom od 1,8 m, funkcijom puhanja i koristi 18 V baterijsku platformu.
Nema kabela. Nema ograničenja: komplet baterija za mokro i suho usisavanje WD 2-18 na baterije radi na platformi baterija od 18 V Kärcher Battery Power i nudi maksimalnu fleksibilnost, kompaktan dizajn i slobodu kretanja. Uređaj savršeno kombinira usisno crijevo dugo 1,8 metara i podnu mlaznicu sa kopčama i može ukloniti mokru, finu ili grubu prljavštinu u tren oka. Uređaj je također opremljen robusnom plastičnom posudom od 12 litara kao i filter vrećicom od flisa. Spremište usisnog crijeva štedi prostor; jednostavno ga sigurno objesite na glavu uređaja. Daljnje značajke uključuju praktičnu funkciju puhanja za područja gdje usisavanje nije moguće, policu za odlaganje alata i sitnih predmeta, okretni prekidač za jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja, ergonomski oblikovanu ručku za nošenje kao i "Pull & Push" sustav zaključavanja koji omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Položaj za parkiranje na odbojniku omogućuje brzo i praktično spremanje cijevi i podne mlaznice tijekom kratke pauze od posla. Opseg isporuke uključuje Kärcher Battery Power bateriju od 18 V/2,5 Ah i punjač baterija.
Značajke i prednosti
18 V izmjenjiva baterijaOmogućuje Vam rad nezavisno od električnoj utičnici, pružajući maksimalnu slobodu kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima na 18 V Kärcher Battery Power platformi.
Praktično odlaganje priboraSigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kompaktna pohrana uređaja.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređajaUsisno crijevo možete spremiti na način koji štedi prostor tako da ga objesite na glavu uređaja. Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci ili čavli.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. sa šljunčanog sloja.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Uređaj je jednostavan za transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|270
|Snaga usisavanja (W)
|70
|Vakuum (mbar)
|maks. 105
|Količina zraka (l/s)
|maks. 28
|Veličina spremnika (l)
|12
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 10 (2,5 Ah)
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|300
|Izlazna snaga (A)
|0,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|349 x 328 x 400
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
- Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
- Vrsta usisnog crijeva: s rvanom drškom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
- Spužvasti filtar: 1 Komad(a)
Oprema
- Funkcija puhanja
- Parkirni položaj
- Sklopiva ručka
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Hobi-prostorija
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtna kućica
- Interijer vozila
- Tekućine
- Garaža
- Podrum
- Područje ulaza