Mokro suhi usisavač WD 5 Control S 25/5/22
WD 5 Control S 25/5/22 s spremnikom od 25 litara može se upravljati s usisnog crijeva zahvaljujući 2-u-1 daljinskom upravljaču. Uključuje funkciju čišćenja filtera i praktični vijak za ispuštanje.
Čišćenje je jednostavno – snažan i energetski učinkovit WD 5 Control S 25/5/22 uvijek pruža najbolje rezultate čišćenja za suhu, mokru, finu i grubu prljavštinu. Doživite maksimalnu slobodu s inovativnim 2-u-1 daljinskim upravljačem: praktično pokrenite i zaustavite svoj uređaj putem Bluetooth daljinskog upravljača. Što ga izdvaja? Prilikom korištenja bežičnih električnih alata, usisavač se sam uključuje i isključuje automatskim otkrivanjem vibracija. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji vađenja filtera, zamjena ravnog naboranog filtera je higijenska i beskontaktna. Ako usisna snaga počne padati, inteligentni sustav čišćenja filtera je vraća u tren oka – tako da možete raditi bez prekida. Pomoću funkcije Power Control možete prilagoditi usisnu snagu bilo kojoj razini kako bi odgovarala svakom zadatku. Usisane tekućine lako se prazne pomoću vijka za ispuštanje. Pouzdana funkcija puhanja nudi savršeno rješenje za čišćenje osjetljivih površina ili uklanjanje prašine iz kutova. Usisavač za mokro i suho čišćenje ima robusni spremnik od nehrđajućeg čelika od 25 litara, 5 metara kabela i fleksibilno usisno crijevo od 2,2 metra.
Značajke i prednosti
2-u-1 daljinski upravljačFunkcija 1: omogućuje vam pokretanje ili zaustavljanje mokro-suhog usisavača putem Bluetooth veze jednostavnim pritiskom na daljinski upravljač na samom usisnom crijevu.
2-u-1 daljinski upravljač: automatsko otkrivanje vibracijaFunkcija 2: u automatskom načinu rada, funkcija detekcije vibracija automatski uključuje i isključuje usisavač za mokro i suho usisavanje čim se bežični električni alat uključi ili isključi. U automatskom načinu rada, usisavač za mokro i suho usisavanje nastavlja usisavati još nekoliko sekundi nakon što se akumulatorski električni alat isključi kako bi se osiguralo da se pokupi sva preostala prašina i prljavština. Za rad bez prašine!
Kontrola snageUsisna snaga uređaja može se podesiti u bilo kojem koraku pomoću rotacijske sklopke (od min. do maks.) tako da se može prilagoditi svakoj primjeni.
Čišćenje filtera i patentirana tehnologija uklanjanja filtera
- Jaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik.
- Najjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom.
Ispusni vijak
- Pražnjenje velikih količina vode uz uštedu vremena i snage.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. sa šljunčanog sloja.
- Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Kočnica kotačića
- Usisavač za mokro i suho usisavanje stabilan je čak i na nagibima do 10°.
Spremnik crijeva, kabela i pribora na glavi uređaja
- Usisno crijevo može se spremiti na način koji štedi prostor objesiti na glavu uređaja. Intuitivne mogućnosti pričvršćivanja za ljevake i dešnjake.
- Štedi prostor, sigurno i lako dostupno spremište pribora. Kabel za napajanje može se sigurno spremiti pomoću integriranih kuka za kabel.
- Sustav kontrole filtera za veliku usisnu snagu koja dugo traje
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Značajke održivosti
- Dizajn s 20% reciklirane plastike¹⁾.
- Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1200
|Snaga usisavanja (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|maks. 260
|Količina zraka (l/s)
|maks. 70
|Veličina spremnika (l)
|25
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Spremnik Nehrđajući čelik Glava uređaja Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|8,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Adapter za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- 2-u-1 daljinski upravljač
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Regulacija snage
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Ispusni vijak
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
- Okretni kotačići s kočnicom: 1 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Renoviranje
- Interijer vozila
- Garaža
- Radionica
- Terasa
- Tekućine
- Podrum
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza