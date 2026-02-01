Čišćenje je jednostavno – snažan i energetski učinkovit WD 5 Control S 25/5/22 uvijek pruža najbolje rezultate čišćenja za suhu, mokru, finu i grubu prljavštinu. Doživite maksimalnu slobodu s inovativnim 2-u-1 daljinskim upravljačem: praktično pokrenite i zaustavite svoj uređaj putem Bluetooth daljinskog upravljača. Što ga izdvaja? Prilikom korištenja bežičnih električnih alata, usisavač se sam uključuje i isključuje automatskim otkrivanjem vibracija. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji vađenja filtera, zamjena ravnog naboranog filtera je higijenska i beskontaktna. Ako usisna snaga počne padati, inteligentni sustav čišćenja filtera je vraća u tren oka – tako da možete raditi bez prekida. Pomoću funkcije Power Control možete prilagoditi usisnu snagu bilo kojoj razini kako bi odgovarala svakom zadatku. Usisane tekućine lako se prazne pomoću vijka za ispuštanje. Pouzdana funkcija puhanja nudi savršeno rješenje za čišćenje osjetljivih površina ili uklanjanje prašine iz kutova. Usisavač za mokro i suho čišćenje ima robusni spremnik od nehrđajućeg čelika od 25 litara, 5 metara kabela i fleksibilno usisno crijevo od 2,2 metra.