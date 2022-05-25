WD 5 P V-25/5/22 usisavač za mokro i suho usisavanje s potrošnjom energije od 1100 W postiže savršene rezultate čišćenja svih vrsta prljavštine – bilo da je suha ili mokra, fina ili gruba. Uređaj dolazi s 25-litarskim usisivačem. plastična posuda, kabel od 5 metara, usisno crijevo duljine 2,2 metra, podna mlaznica koja se može prebaciti, ravni filtar i filter vrećica od flisa. Integrirana utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje omogućuje spajanje električnih alata. Prljavština koja je rezultat piljenja ili brušenja izravno se usisava. Okretni prekidač se može koristiti za podešavanje snage usisavanja prema potrebi. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja filtera, ravni naborani filtar može se ukloniti u nekoliko sekundi, izbjegavajući svaki kontakt s prljavštinom. Gumb za čišćenje filtera može se pritisnuti za učinkovito čišćenje filtera i vraćanje snage usisavanja. Uklonjiva ručka s elektrostatičkom zaštitom omogućuje pričvršćivanje pribora izravno na usisno crijevo. Crijevo se može pričvrstiti na glavu uređaja za pohranu koja štedi prostor. Položaj za parkiranje na braniku omogućuje brzo i praktično odlaganje cijevi i podnih mlaznica tijekom kratke stanke od posla.