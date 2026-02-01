Snažan i prijenosan: 36-voltnim motorom WD 4-18 S Dual bežični usisavač za mokro i suho usisavanje pokreću dvije 18-voltne baterije, što omogućuje snažno usisavanje i maksimalnu slobodu kretanja prilikom usisavanja. Ovaj bežični usisavač dio je 18 V Kärcher Battery Power platforme baterija i uklanja mokru, finu ili grubu prljavštinu u vrlo kratkom vremenu. Usisavač ima robusni 20-litreni spremnik od nehrđajućeg čelika, 2,2-metarsku usisnu cijev, mlaznicu za pod s kopčama, vrećicu za filter od flisa i praktičan ravni plisirani filter koji je pogodan za kontinuirano mokro i suho usisavanje bez potrebe za mijenjanjem filtra. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja, filter se može ukloniti i očistiti u nekoliko sekundi – bez kontakta s prljavštinom. Tamo gdje usisavanje nije moguće, funkcija puhanja dolazi do izražaja. Skladištenje usisne cijevi štedi prostor; jednostavno je sigurno objesite na glavu uređaja. Cijevi i mlaznica za pod također se brzo i praktično pohranjuju na zaštitu. Ostale značajke uključuju ergonomski ručnik za nošenje i "Pull & Push" sustav zaključavanja za jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika.