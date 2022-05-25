Mokro suhi usisavač WD 5 S V-25/5/22
Izvedba na svim područjima: WD 5 S V-25/5/22 – koji dolazi s spremnikom od nehrđajućeg čelika od 25 litara, kabelom od 5 metara i usisnim crijevom od 2,2 metra – pruža izvrsno usisavanje uz održavanje visoke razine energetska učinkovitost.
Na WD 5 S V-25/5/22 usisivaču za mokro i suho usisavanje uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica koja se može uključiti optimalno su usklađeni s drugim. To znači da s potrošnjom energije od 1100 W, mokri i suhi usisavač postiže optimalne rezultate čišćenja na suhoj, mokroj, finoj ili gruboj prljavštini. Uređaj dolazi s robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 25 litara, kabelom od 5 metara, usisnim crijevom duljine 2,2 metra s uklonjivom, elektrostatički zaštićenom ručkom, podnom mlaznicom koja se može prebaciti, ravnim naboranim filterom i filtar vrećicom od flisa. Plosnati naborani filtar prikladan je za neprekidno mokro i suho usisavanje bez potrebe za zamjenom filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja filtera, plosnati naborani filtar može se ukloniti za nekoliko sekundi, izbjegavajući svaki kontakt s prljavštinom. Gumb za čišćenje filtera može se pritisnuti za učinkovito čišćenje filtera i vraćanje snage usisavanja. Uklonjiva ručka omogućuje pričvršćivanje pribora izravno na usisno crijevo. Crijevo se može sigurno pričvrstiti na glavu uređaja za pohranu koja štedi prostor. Položaj za parkiranje na braniku omogućuje brzo i praktično odlaganje cijevi i podnih mlaznica tijekom kratke stanke od posla.
Značajke i prednosti
Odlično čišćenje filtraJaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik. Snaga usisavanja se brzo ponovo uspostavlja.
Patentirana tehnika vađenja filtraNajjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređajaUsisno crijevo može se pohraniti na način koji štedi prostor tako da se objesi na glavu uređaja. Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Praktično odlaganje kabela i pribora
- Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor.
- Kabel za napajanje može se brzo pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Polica za pohranu
- Za sigurno pohranjivanje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1200
|Snaga usisavanja (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|maks. 260
|Količina zraka (l/s)
|maks. 70
|Veličina spremnika (l)
|25
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|8,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 646
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 5 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Renoviranje
- Interijer vozila
- Garaža
- Radionica
- Terasa
- Tekućine
- Podrum
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza