Na WD 5 S V-25/5/22 usisivaču za mokro i suho usisavanje uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica koja se može uključiti optimalno su usklađeni s drugim. To znači da s potrošnjom energije od 1100 W, mokri i suhi usisavač postiže optimalne rezultate čišćenja na suhoj, mokroj, finoj ili gruboj prljavštini. Uređaj dolazi s robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 25 litara, kabelom od 5 metara, usisnim crijevom duljine 2,2 metra s uklonjivom, elektrostatički zaštićenom ručkom, podnom mlaznicom koja se može prebaciti, ravnim naboranim filterom i filtar vrećicom od flisa. Plosnati naborani filtar prikladan je za neprekidno mokro i suho usisavanje bez potrebe za zamjenom filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja filtera, plosnati naborani filtar može se ukloniti za nekoliko sekundi, izbjegavajući svaki kontakt s prljavštinom. Gumb za čišćenje filtera može se pritisnuti za učinkovito čišćenje filtera i vraćanje snage usisavanja. Uklonjiva ručka omogućuje pričvršćivanje pribora izravno na usisno crijevo. Crijevo se može sigurno pričvrstiti na glavu uređaja za pohranu koja štedi prostor. Položaj za parkiranje na braniku omogućuje brzo i praktično odlaganje cijevi i podnih mlaznica tijekom kratke stanke od posla.