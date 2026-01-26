Uređaj za dubinsko pranje SE 6 Signature Line
Ekstrakcijski čistač s raspršivanjem SE 6 Signature Line postiže temeljito čišćenje tekstilnih površina za zajamčenu higijenu sve do vlakana. Idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.
Samo naši najinovativniji i najsnažniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Osim natpisa kao ekskluzivnog elementa dizajna, SE 6 Signature Line ekstraktor može se pohvaliti impresivnim učinkom čišćenja i posebno širokim izborom dodatne opreme. Sa svojim atraktivnim dizajnom na povlačenje, uređaj osigurava higijensku čistoću na mnogim tekstilnim površinama. Isprobana i testirana Kärcherova tehnologija ekstrakcije raspršivanjem daje najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 prskaju se duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom i zatim se usisavaju zajedno s opuštenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.SE 6 Signature Line višenamjenski je proizvod 3-u-1 koji se sa svojim dodacima može koristiti i kao potpuni usisavač za mokro i suho usisavanje. Ostale značajke opreme: sustav s 2 spremnika s uklonjivim spremnikom za svježu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za jednostavan transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon uporabe uređaj se lako čisti za dug životni vijek proizvoda.
Značajke i prednosti
Prednosti Signature LinePotpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo. Ekskluzivna ergonomska potporna ručka može se pričvrstiti na cijevi za bolje vođenje prilikom čišćenja podova s tepihom.
Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaČišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Čišćenje bez napora i brzo s učinkovitom metodom čišćenja raspršivanjem. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Sustav s 2 spremnika jednostavan za korištenjeDva odvojena spremnika za svježu i prljavu vodu i ručka za nošenje. Praktično uklanjanje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
- Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja.
- Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja.
- Ručka s funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
- Svestran u primjeni za raspršivanje tekstilnih površina ili za mokro i suho usisavanje tepiha i tvrdih podova s pravim priborom.
Ergonomska potporna ručka
- Ekskluzivna ručka čini čišćenje velikih tekstilnih površina udobnim i lakim pomoću raspršivača.
- Podesiva po visini: položaj ručke može se individualno prilagoditi visini korisnika.
- Udoban rad s dvije ruke.
Ergonomski dodaci za raspršivanje, mokro i suho usisavanje
- Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodataka jednim klikom.
- Ugodna pri primjeni zahvaljujući ergonomskoj podnoj mlaznici za raspršivanje za velike površine prekrivene tepisima koja se koristi zajedno s potpornom ručkom, kao i mlaznici za presvlake i mlaznici za pukotine za tapecirane površine.
- Svestran u primjeni sa širokim rasponom dodataka za mokro i suho usisavanje, kao što je izmjenjiva podna mlaznica za suhi usisivač, a također je kompatibilan s velikim izborom dodataka za mokre i suhe usisavače.
Praktične opcije za pohranjivanje dodataka
- Pribor i crijevo za raspršivanje mogu se pospremiti na uređaj – sve će biti čisto i uredno i uvijek pri ruci gdje god je potrebno.
Čišćenje bez muke s ravnim naboranim filtrom
- Non-stop mokri i suhi usisavač, nema potrebe za prekidom čišćenja radi promjene filtra.
- Temeljito usisavanje s dobrim sakupljanjem prašine.
- Odvojeni poklopac filtra za praktično i brzo uklanjanje filtra bez potrebe da dođete u kontakt s prljavštinom.
Atraktivan dizajn s velikim gumbima, praktičnim okretnim bravama i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje
- Za jednostavno rukovanje.
- Čini transport čistača za ekstrakciju raspršivanjem lakšim.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Radna širina (mm)
|227
|Kapacitet spremnika za svježu vodu (l)
|4
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l)
|4
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|6
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|7,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Cijevi za usisvanje i prskanje: 2 Komad(a), 0.5 m, Plastika
- Podna mlaznica za raspršivanje s adapterom za tvrde podove: 227 mm
- Mlaznica za pranje tekstila: 88 mm
- Mlaznica za raspršivanje raspršivača
- Mlaznica za fuge
- Podna mlaznica za suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za tapecirane površine
- Filtar s ravnim naborima: Standard
- Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 1 l
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a)
- 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje
Oprema
- Potporna ručka
- Sustav s dva spremnika
- Praktično pospremanje crijeva i pribora
Područja primjene
- Tepisi
- Tapecirani namještaj
- Tepih
- Auto-sjedala
- Tekstil za kućanstvo, npr. zavjese ili navlake za jastuke
- Madraci