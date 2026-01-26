Samo naši najinovativniji i najsnažniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Osim natpisa kao ekskluzivnog elementa dizajna, SE 6 Signature Line ekstraktor može se pohvaliti impresivnim učinkom čišćenja i posebno širokim izborom dodatne opreme. Sa svojim atraktivnim dizajnom na povlačenje, uređaj osigurava higijensku čistoću na mnogim tekstilnim površinama. Isprobana i testirana Kärcherova tehnologija ekstrakcije raspršivanjem daje najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 prskaju se duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom i zatim se usisavaju zajedno s opuštenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.SE 6 Signature Line višenamjenski je proizvod 3-u-1 koji se sa svojim dodacima može koristiti i kao potpuni usisavač za mokro i suho usisavanje. Ostale značajke opreme: sustav s 2 spremnika s uklonjivim spremnikom za svježu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za jednostavan transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon uporabe uređaj se lako čisti za dug životni vijek proizvoda.