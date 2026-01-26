Uređaj za dubinsko pranje SE 6 Signature Line

Ekstrakcijski čistač s raspršivanjem SE 6 Signature Line postiže temeljito čišćenje tekstilnih površina za zajamčenu higijenu sve do vlakana. Idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.

Samo naši najinovativniji i najsnažniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Osim natpisa kao ekskluzivnog elementa dizajna, SE 6 Signature Line ekstraktor može se pohvaliti impresivnim učinkom čišćenja i posebno širokim izborom dodatne opreme. Sa svojim atraktivnim dizajnom na povlačenje, uređaj osigurava higijensku čistoću na mnogim tekstilnim površinama. Isprobana i testirana Kärcherova tehnologija ekstrakcije raspršivanjem daje najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 prskaju se duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom i zatim se usisavaju zajedno s opuštenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.SE 6 Signature Line višenamjenski je proizvod 3-u-1 koji se sa svojim dodacima može koristiti i kao potpuni usisavač za mokro i suho usisavanje. Ostale značajke opreme: sustav s 2 spremnika s uklonjivim spremnikom za svježu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za jednostavan transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon uporabe uređaj se lako čisti za dug životni vijek proizvoda.

Potpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo. Ekskluzivna ergonomska potporna ručka može se pričvrstiti na cijevi za bolje vođenje prilikom čišćenja podova s ​​tepihom.
Čišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Čišćenje bez napora i brzo s učinkovitom metodom čišćenja raspršivanjem. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Sustav s 2 spremnika jednostavan za korištenje
Dva odvojena spremnika za svježu i prljavu vodu i ručka za nošenje. Praktično uklanjanje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
  • Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja.
  • Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja.
  • Ručka s funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
  • Svestran u primjeni za raspršivanje tekstilnih površina ili za mokro i suho usisavanje tepiha i tvrdih podova s ​​pravim priborom.
Ergonomska potporna ručka
  • Ekskluzivna ručka čini čišćenje velikih tekstilnih površina udobnim i lakim pomoću raspršivača.
  • Podesiva po visini: položaj ručke može se individualno prilagoditi visini korisnika.
  • Udoban rad s dvije ruke.
Ergonomski dodaci za raspršivanje, mokro i suho usisavanje
  • Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodataka jednim klikom.
  • Ugodna pri primjeni zahvaljujući ergonomskoj podnoj mlaznici za raspršivanje za velike površine prekrivene tepisima koja se koristi zajedno s potpornom ručkom, kao i mlaznici za presvlake i mlaznici za pukotine za tapecirane površine.
  • Svestran u primjeni sa širokim rasponom dodataka za mokro i suho usisavanje, kao što je izmjenjiva podna mlaznica za suhi usisivač, a također je kompatibilan s velikim izborom dodataka za mokre i suhe usisavače.
Praktične opcije za pohranjivanje dodataka
  • Pribor i crijevo za raspršivanje mogu se pospremiti na uređaj – sve će biti čisto i uredno i uvijek pri ruci gdje god je potrebno.
Čišćenje bez muke s ravnim naboranim filtrom
  • Non-stop mokri i suhi usisavač, nema potrebe za prekidom čišćenja radi promjene filtra.
  • Temeljito usisavanje s dobrim sakupljanjem prašine.
  • Odvojeni poklopac filtra za praktično i brzo uklanjanje filtra bez potrebe da dođete u kontakt s prljavštinom.
Atraktivan dizajn s velikim gumbima, praktičnim okretnim bravama i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje
  • Za jednostavno rukovanje.
  • Čini transport čistača za ekstrakciju raspršivanjem lakšim.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1000
Radna širina (mm) 227
Kapacitet spremnika za svježu vodu (l) 4
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l) 4
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključni kabel (m) 6
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 7,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 12,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 424 x 320 x 466
Nominalna veličina pribora (mm) 35

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Cijevi za usisvanje i prskanje: 2 Komad(a), 0.5 m, Plastika
  • Podna mlaznica za raspršivanje s adapterom za tvrde podove: 227 mm
  • Mlaznica za pranje tekstila: 88 mm
  • Mlaznica za raspršivanje raspršivača
  • Mlaznica za fuge
  • Podna mlaznica za suho usisavanje: Preklopivo
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Filtar s ravnim naborima: Standard
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 1 l
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a)
  • 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje

Oprema

  • Potporna ručka
  • Sustav s dva spremnika
  • Praktično pospremanje crijeva i pribora
Područja primjene
  • Tepisi
  • Tapecirani namještaj
  • Tepih
  • Auto-sjedala
  • Tekstil za kućanstvo, npr. zavjese ili navlake za jastuke
  • Madraci
