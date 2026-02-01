Baterijski mokro suhi usisavač WD 1 Compact Battery
Ne poznaje ograničenja: WD 1 kompaktni baterijski usisavač kompatibilan s 18 V Kärcher baterijama. S priborom za čišćenje unutrašnjosti automobila. Baterija nije uključena u opseg isporuke, kupuje se zasebno.
Zahvaljujući baterijskom pogonu, baterijski višenamjenski usisavač WD 1 Compact Battery osigurava maksimalnu slobodu kretanja, može se upotrebljavati bez električnog priključka i osim toga je iznimno kompaktan i lagan. Ovisno o bateriji Battery Power 18 V (baterija nije dio isporuke) višenamjenski usisavač može raditi 10 do 20 minuta. Osim toga, WD 1 Compact Battery ima robusni plastični spremnik zapremine 7 l i filtar s patronama za jednostavno usisavanje suhe i mokre nečistoće bez zamjene filtra. Ostala obilježja opreme: Usisno crijevo s optimiziranim strujanjem zraka i poseban pribor poput mlaznice za fuge i mlaznice za tapecirani namještaj značajno pridonose optimalnom skupljanju prljavštine i osiguravaju čistoću bez ostataka – između ostalog za čišćenje unutrašnjosti automobila. Također je praktična savitljiva gumena traka kojom se usisno crijevo može idealno fiksirati. Dodaci poput funkcije puhanja, „Pull & Push“ sustav zatvaranja, ergonomska ručka za nošenje i pospremanje pribora pretvaraju rad s WD 1 Compact Battery u pravo zadovoljstvo. Zahvaljujući kompatibilnosti s baterijskom platformom 18 V, baterije drugih uređaja Battery Power 18 V mogu se upotrebljavati i u WD 1 Compact Battery.
Značajke i prednosti
18 V izmjenjiva baterijaOmogućuje Vam rad nezavisno od električnoj utičnici, pružajući maksimalnu slobodu kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V
Kompaktan, prijenosni dizajnIndividualno i fleksibilno korištenje Jednostavan transport uređaja
Specijalni filtar s patronamaZa mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Dodatna oprema za čišćenje unutrašnjosti automobila
- Idealno za čišćenje unutrašnjosti automobila.
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Praktično spremanje crijeva
- Jednostavno pričvršćivanje usisnog crijeva prilikom transporta i skladištenje pomoću gumene vrpce.
Praktično odlaganje pribora
- Siguran i praktičan prostor za pohranu pribora.
„Pull & Push“-sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Omogućuje praktični transport uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|250
|Snaga usisavanja (W)
|60
|Vakuum (mbar)
|maks. 85
|Količina zraka (l/s)
|maks. 22
|Veličina spremnika (l)
|7
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 10 (2,5 Ah) / pribl. 20 (5,0 Ah)
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|64
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|386 x 279 x 312
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 1.2 m
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za tapecirane površine
- Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza
- Papirnata filtarska vrećica: 1 Komad(a), 2-slojni
Oprema
- Funkcija puhanja
- Pospremanje pribora na uređaju
Videos
Područja primjene
- Interijer vozila
- Kamperi
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtna kućica
- Tekućine
- Radionica
- Hobi-prostorija