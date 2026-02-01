Zahvaljujući baterijskom pogonu, baterijski višenamjenski usisavač WD 1 Compact Battery osigurava maksimalnu slobodu kretanja, može se upotrebljavati bez električnog priključka i osim toga je iznimno kompaktan i lagan. Ovisno o bateriji Battery Power 18 V (baterija nije dio isporuke) višenamjenski usisavač može raditi 10 do 20 minuta. Osim toga, WD 1 Compact Battery ima robusni plastični spremnik zapremine 7 l i filtar s patronama za jednostavno usisavanje suhe i mokre nečistoće bez zamjene filtra. Ostala obilježja opreme: Usisno crijevo s optimiziranim strujanjem zraka i poseban pribor poput mlaznice za fuge i mlaznice za tapecirani namještaj značajno pridonose optimalnom skupljanju prljavštine i osiguravaju čistoću bez ostataka – između ostalog za čišćenje unutrašnjosti automobila. Također je praktična savitljiva gumena traka kojom se usisno crijevo može idealno fiksirati. Dodaci poput funkcije puhanja, „Pull & Push“ sustav zatvaranja, ergonomska ručka za nošenje i pospremanje pribora pretvaraju rad s WD 1 Compact Battery u pravo zadovoljstvo. Zahvaljujući kompatibilnosti s baterijskom platformom 18 V, baterije drugih uređaja Battery Power 18 V mogu se upotrebljavati i u WD 1 Compact Battery.