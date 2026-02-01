Baterijski mokro suhi usisavač WD 1 Compact Battery

Ne poznaje ograničenja: WD 1 kompaktni baterijski usisavač kompatibilan s 18 V Kärcher baterijama. S priborom za čišćenje unutrašnjosti automobila. Baterija nije uključena u opseg isporuke, kupuje se zasebno.

Zahvaljujući baterijskom pogonu, baterijski višenamjenski usisavač WD 1 Compact Battery osigurava maksimalnu slobodu kretanja, može se upotrebljavati bez električnog priključka i osim toga je iznimno kompaktan i lagan. Ovisno o bateriji Battery Power 18 V (baterija nije dio isporuke) višenamjenski usisavač može raditi 10 do 20 minuta. Osim toga, WD 1 Compact Battery ima robusni plastični spremnik zapremine 7 l i filtar s patronama za jednostavno usisavanje suhe i mokre nečistoće bez zamjene filtra. Ostala obilježja opreme: Usisno crijevo s optimiziranim strujanjem zraka i poseban pribor poput mlaznice za fuge i mlaznice za tapecirani namještaj značajno pridonose optimalnom skupljanju prljavštine i osiguravaju čistoću bez ostataka – između ostalog za čišćenje unutrašnjosti automobila. Također je praktična savitljiva gumena traka kojom se usisno crijevo može idealno fiksirati. Dodaci poput funkcije puhanja, „Pull & Push“ sustav zatvaranja, ergonomska ručka za nošenje i pospremanje pribora pretvaraju rad s WD 1 Compact Battery u pravo zadovoljstvo. Zahvaljujući kompatibilnosti s baterijskom platformom 18 V, baterije drugih uređaja Battery Power 18 V mogu se upotrebljavati i u WD 1 Compact Battery.

Značajke i prednosti
Baterijski mokro suhi usisavač WD 1 Compact Battery: 18 V izmjenjiva baterija
18 V izmjenjiva baterija
Omogućuje Vam rad nezavisno od električnoj utičnici, pružajući maksimalnu slobodu kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V
Baterijski mokro suhi usisavač WD 1 Compact Battery: Kompaktan, prijenosni dizajn
Kompaktan, prijenosni dizajn
Individualno i fleksibilno korištenje Jednostavan transport uređaja
Baterijski mokro suhi usisavač WD 1 Compact Battery: Specijalni filtar s patronama
Specijalni filtar s patronama
Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Dodatna oprema za čišćenje unutrašnjosti automobila
  • Idealno za čišćenje unutrašnjosti automobila.
  • Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
  • Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Praktična funkcija puhanja
  • Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
  • Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Praktično spremanje crijeva
  • Jednostavno pričvršćivanje usisnog crijeva prilikom transporta i skladištenje pomoću gumene vrpce.
Praktično odlaganje pribora
  • Siguran i praktičan prostor za pohranu pribora.
„Pull & Push“-sustav zatvaranja
  • Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Omogućuje praktični transport uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Nazivna ulazna snaga (W) 250
Snaga usisavanja (W) 60
Vakuum (mbar) maks. 85
Količina zraka (l/s) maks. 22
Veličina spremnika (l) 7
Materijal spremnika Plastika
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) pribl. 10 (2,5 Ah) / pribl. 20 (5,0 Ah)
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 64
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 386 x 279 x 312

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Duljina usisnog crijeva: 1.2 m
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza
  • Papirnata filtarska vrećica: 1 Komad(a), 2-slojni

Oprema

  • Funkcija puhanja
  • Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
  • Interijer vozila
  • Kamperi
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtna kućica
  • Tekućine
  • Radionica
  • Hobi-prostorija
