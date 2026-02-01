Mokro suhi usisavač WD 6 Control P S 30/6/35/T

WD 6 Control P S 30/6/35/T s spremnikom od 30 litara, funkcijom čišćenja filtera, utičnicom za uređaj i inovativnim 2-u-1 daljinskim upravljačem idealan je za rad s (bežičnim) električnim alatima.

Inovativan, praktičan, snažan – WD 6 Control P S 30/6/35/T. Iznimno snažan i energetski učinkovit usisavač za mokro i suho usisavanje pruža najbolje rezultate čišćenja suhe, fine i grube prljavštine. Inovativni 2-u-1 daljinski upravljač omogućuje vam pokretanje i zaustavljanje uređaja putem Bluetooth daljinskog upravljača za dodatnu praktičnost. Posebnost: čim počnete raditi s bežičnim električnim alatom, daljinski upravljač detektira vibracije i automatski aktivira usisavač. Patentirana tehnologija vađenja filtera omogućuje zamjenu ravnog naboranog filtera bez kontakta s prljavštinom, dok funkcija čišćenja filtera u tren oka vraća punu usisnu snagu. No, WD 6 Control P S je također savršen partner za električne alate s kabelom zahvaljujući integriranoj utičnici za uređaje. Štoviše, usisavanje se može regulirati u bilo kojem koraku pomoću funkcije Power Control. S velikodušnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 30 litara, kabelom od 6 metara i ekstra dugim usisnim crijevom od 3,5 metara, WD 6 Control P S nudi maksimalan kapacitet i doseg.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač WD 6 Control P S 30/6/35/T: 2-u-1 daljinski upravljač
2-u-1 daljinski upravljač
Funkcija 1: omogućuje vam pokretanje ili zaustavljanje mokro-suhog usisavača putem Bluetooth veze jednostavnim pritiskom na daljinski upravljač na samom usisnom crijevu.
Mokro suhi usisavač WD 6 Control P S 30/6/35/T: 2-u-1 daljinski upravljač: automatsko otkrivanje vibracija
2-u-1 daljinski upravljač: automatsko otkrivanje vibracija
Funkcija 2: u automatskom načinu rada, funkcija detekcije vibracija automatski uključuje i isključuje usisavač za mokro i suho usisavanje čim se bežični električni alat uključi ili isključi. U automatskom načinu rada, usisavač za mokro i suho usisavanje nastavlja usisavati još nekoliko sekundi nakon što se akumulatorski električni alat isključi kako bi se osiguralo da se pokupi sva preostala prašina i prljavština. Za rad bez prašine!
Mokro suhi usisavač WD 6 Control P S 30/6/35/T: Dodatna utičnica za rad s električnim alatima s kabelom
Dodatna utičnica za rad s električnim alatima s kabelom
Otpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Kontrola snage
  • Usisna snaga uređaja može se podesiti u bilo kojem koraku pomoću rotacijske sklopke (od min. do maks.) tako da se može prilagoditi svakoj primjeni.
Čišćenje filtera i patentirana tehnologija uklanjanja filtera
  • Jaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik.
  • Najjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom.
Ispusni vijak
  • Pražnjenje velikih količina vode uz uštedu vremena i snage.
Praktična funkcija puhanja
  • Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
  • Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Kočnica kotačića
  • Usisavač za mokro i suho usisavanje stabilan je čak i na nagibima do 10°.
Spremnik crijeva, kabela i pribora na glavi uređaja
  • Usisno crijevo može se spremiti na način koji štedi prostor objesiti na glavu uređaja. Intuitivne mogućnosti pričvršćivanja za ljevake i dešnjake.
  • Štedi prostor, sigurno i lako dostupno spremište pribora. Kabel za napajanje može se sigurno spremiti pomoću integriranih kuka za kabel.
Značajke održivosti
  • Dizajn s 20% reciklirane plastike¹⁾.
  • Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1300
Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W) min. 100 - maks. 2100
Snaga usisavanja (W) 300
Vakuum (mbar) maks. 280
Količina zraka (l/s) maks. 75
Veličina spremnika (l) 30
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
Priključni kabel (m) 6
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 8,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 13,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 418 x 382 x 693

¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora.

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 3.5 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Ručka koja se može skinuti
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
  • Mlaznica za fuge
  • Adapter za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni

Oprema

  • Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
  • 2-u-1 daljinski upravljač
  • Funkcija čišćenja filtra
  • Okretni prekidač (uklj./isklj.)
  • Regulacija snage
  • Funkcija puhanja
  • Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
  • Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
  • Komforna ručka 3 u 1
  • Kvačica za kabel
  • Parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Ispusni vijak
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
  • Okretni kotačići s kočnicom: 1 Komad(a)
Mokro suhi usisavač WD 6 Control P S 30/6/35/T
Videos
Područja primjene
  • Radionica
  • Renoviranje
  • Interijer vozila
  • Garaža
  • Terasa
  • Tekućine
  • Podrum
  • Hobi-prostorija
  • Područje ulaza
Pribor
