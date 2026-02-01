Inovativan, praktičan, snažan – WD 6 Control P S 30/6/35/T. Iznimno snažan i energetski učinkovit usisavač za mokro i suho usisavanje pruža najbolje rezultate čišćenja suhe, fine i grube prljavštine. Inovativni 2-u-1 daljinski upravljač omogućuje vam pokretanje i zaustavljanje uređaja putem Bluetooth daljinskog upravljača za dodatnu praktičnost. Posebnost: čim počnete raditi s bežičnim električnim alatom, daljinski upravljač detektira vibracije i automatski aktivira usisavač. Patentirana tehnologija vađenja filtera omogućuje zamjenu ravnog naboranog filtera bez kontakta s prljavštinom, dok funkcija čišćenja filtera u tren oka vraća punu usisnu snagu. No, WD 6 Control P S je također savršen partner za električne alate s kabelom zahvaljujući integriranoj utičnici za uređaje. Štoviše, usisavanje se može regulirati u bilo kojem koraku pomoću funkcije Power Control. S velikodušnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 30 litara, kabelom od 6 metara i ekstra dugim usisnim crijevom od 3,5 metara, WD 6 Control P S nudi maksimalan kapacitet i doseg.