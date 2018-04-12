Mokro suhi usisavač WD 2 Plus V-12/4/18
Kompaktni početni usisavač za mokro i suho usisavanje WD 2 Plus V-12/4/18 daje sigurnost korisnicima plastičnom posudom od 12 l, kabelom od 4 m, usisnim crijevom duljine 1,8 m i funkcijom puhanja.
WD 2 Plus V-12/4/18 impresionira svojim kompaktnim dizajnom te je super-snažan i energetski učinkovit – s potrošnjom energije od samo 1000 W. Stroj postiže vrhunske rezultate čišćenja za suhu, mokru, finu i grubu prljavštinu . Usisavač za mokro i suho usisavanje ima robusnu plastičnu posudu od 12 litara, kabel od 4 metra, kao i 1,8 metara dugo usisno crijevo s ravnom ručkom, podnu mlaznicu Clips, pjenasti filter i filtarsku vrećicu od flisa. Usisavač ima i praktičnu funkciju puhanja, koja se može koristiti na mjestima gdje je usisavanje otežano. Prostor za pohranu na glavi stroja služi za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli. Cijevi i podne mlaznice također se mogu brzo i praktično spremiti u mjestu za spremanje na braniku. Povrh toga, stroj se može pohvaliti skladištenjem za uštedu prostora, jednostavnim odlaganjem pribora, "Pull & Push" sustavom zaključavanja i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje za udoban transport.
Značajke i prednosti
Praktično odlaganje pribora
- Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor.
- Kompaktna pohrana uređaja.
Funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci ili čavli.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Omogućuje praktični transport uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Snaga usisavanja (W)
|220
|Vakuum (mbar)
|maks. 220
|Količina zraka (l/s)
|maks. 43
|Veličina spremnika (l)
|12
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|349 x 328 x 378
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
- Vrsta usisnog crijeva: s rvanom drškom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
- Spužvasti filtar: 1 Komad(a)
Oprema
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Sklopiva ručka
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Interijer vozila
- Garaža
- Podrum
- Tekućine
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija