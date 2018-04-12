WD 2 Plus V-12/4/18 impresionira svojim kompaktnim dizajnom te je super-snažan i energetski učinkovit – s potrošnjom energije od samo 1000 W. Stroj postiže vrhunske rezultate čišćenja za suhu, mokru, finu i grubu prljavštinu . Usisavač za mokro i suho usisavanje ima robusnu plastičnu posudu od 12 litara, kabel od 4 metra, kao i 1,8 metara dugo usisno crijevo s ravnom ručkom, podnu mlaznicu Clips, pjenasti filter i filtarsku vrećicu od flisa. Usisavač ima i praktičnu funkciju puhanja, koja se može koristiti na mjestima gdje je usisavanje otežano. Prostor za pohranu na glavi stroja služi za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli. Cijevi i podne mlaznice također se mogu brzo i praktično spremiti u mjestu za spremanje na braniku. Povrh toga, stroj se može pohvaliti skladištenjem za uštedu prostora, jednostavnim odlaganjem pribora, "Pull & Push" sustavom zaključavanja i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje za udoban transport.