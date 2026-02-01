S velikim 30L spremnikom od nehrđajućeg čelika za suhi, mokri, fini ili grubi prljavštinu u i oko kuće: WD 5 V-30/5/22 usisavač za mokro i suho usisavanje, s potrošnjom energije od 1100 vata, impresionira savršenim rezultatima čišćenja, a istovremeno je energetski učinkovit. Uređaj dolazi s 5-metarskim kabelom, 2,2-metarskom usisnom cijevi s uklonjivim, elektrostaticki zaštićenim ručicom, preklopnom mlaznicom za pod, ravnim plisiranim filtrom i vrećicom za filter od flisa. Ravni plisirani filter prikladan je za kontinuirano mokro i suho usisavanje bez potrebe za mijenjanjem filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji za uklanjanje filtra, filter se može ukloniti za nekoliko sekundi, a da ne dođe u kontakt s prljavštinom. Tipka za čišćenje filtra može se pritisnuti kako bi se učinkovito očistio filter i obnovila usisna snaga. Uklonjivi ručica omogućava pričvršćivanje pribora izravno na usisnu cijev. Cijev se može sigurno pričvrstiti na glavu uređaja radi uštede prostora prilikom skladištenja. Parking pozicija na zaštiti omogućuje brzo i praktično pohranjivanje cijevi i mlaznice za pod tijekom kratke pauze od rada. Tamo gdje usisavanje nije moguće, može se koristiti praktična funkcija puhanja.