Mokro suhi usisavač WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
Uključuje veliki 30L spremnik od nehrđajućeg čelika i odvodni vijak: WD 5 S V-30/5/22 s 5m kabelom, 2,2m usisnom cijevi, funkcijom puhanja i čišćenjem filtra izuzetno je snažan.
S velikim 30L spremnikom od nehrđajućeg čelika za suhi, mokri, fini ili grubi prljavštinu u i oko kuće: WD 5 V-30/5/22 usisavač za mokro i suho usisavanje, s potrošnjom energije od 1100 vata, impresionira savršenim rezultatima čišćenja, a istovremeno je energetski učinkovit. Uređaj dolazi s 5-metarskim kabelom, 2,2-metarskom usisnom cijevi s uklonjivim, elektrostaticki zaštićenim ručicom, preklopnom mlaznicom za pod, ravnim plisiranim filtrom i vrećicom za filter od flisa. Ravni plisirani filter prikladan je za kontinuirano mokro i suho usisavanje bez potrebe za mijenjanjem filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji za uklanjanje filtra, filter se može ukloniti za nekoliko sekundi, a da ne dođe u kontakt s prljavštinom. Tipka za čišćenje filtra može se pritisnuti kako bi se učinkovito očistio filter i obnovila usisna snaga. Uklonjivi ručica omogućava pričvršćivanje pribora izravno na usisnu cijev. Cijev se može sigurno pričvrstiti na glavu uređaja radi uštede prostora prilikom skladištenja. Parking pozicija na zaštiti omogućuje brzo i praktično pohranjivanje cijevi i mlaznice za pod tijekom kratke pauze od rada. Tamo gdje usisavanje nije moguće, može se koristiti praktična funkcija puhanja.
Značajke i prednosti
Odlično čišćenje filtraJaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik. Snaga usisavanja se brzo ponovo uspostavlja.
Patentirana tehnika vađenja filtraNajjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređajaUsisno crijevo možete spremiti na način koji štedi prostor tako da ga objesite na glavu uređaja. Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Praktično odlaganje kabela i pribora
- Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor.
- Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Polica za pohranu
- Za sigurno pohranjivanje alata i malih dijelova poput vijaka i čavala.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1200
|Snaga usisavanja (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|maks. 260
|Količina zraka (l/s)
|maks. 70
|Veličina spremnika (l)
|30
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|8,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 693
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Ispusni vijak
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 5 Komad(a)
Područja primjene
- Renoviranje
- Interijer vozila
- Garaža
- Radionica
- Tekućine
- Podrum
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza
- Terasa