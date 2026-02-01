WD 2 Plus V-12/4/18 Pet impresionira svojim kompaktnim dizajnom, izvrsnom usisnom snagom i energetskom učinkovitošću – s nominalnom potrošnjom snage od samo 1000 W. Ovaj uređaj postiže vrhunske rezultate čišćenja bez obzira na to rješavate li suhu, mokru, finu ili grubu prljavštinu. Uključena je mlaznica za tapecirani namještaj za pouzdano uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca s tekstilnih površina. Usisavač za mokro i suho usisavanje dolazi s robusnom plastičnom posudom od 12 litara, kabelom od 4 metra i usisnim crijevom od 1,8 metara s ravnom ručkom, podnom mlaznicom s kopčama, pjenastim filterom i vrećicom za filter od flisa. Usisavač također ima praktičnu funkciju puhanja koja se može koristiti za čišćenje na mjestima gdje je usisavanje otežano i još mnogo toga. Površina za odlaganje na vrhu uređaja koristi se za sigurno odlaganje alata i malih dijelova, poput vijaka i čavala. Cijevi i podne mlaznice također se mogu brzo i praktično spremiti u parkirni položaj na braniku. Osim toga, uređaj se može pohvaliti pohranom koja štedi prostor, jednostavnim spremanjem pribora, sustavom zaključavanja Pull & Push i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje, što ga čini udobnim za nošenje.