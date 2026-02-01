Mokro suhi usisavač WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
Kompaktni usisavač za mokro i suho usisavanje kućnih ljubimaca WD 2 Plus V-12/4/18 početne klase ima plastičnu posudu od 12 l, funkciju puhanja i pribor za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca.
WD 2 Plus V-12/4/18 Pet impresionira svojim kompaktnim dizajnom, izvrsnom usisnom snagom i energetskom učinkovitošću – s nominalnom potrošnjom snage od samo 1000 W. Ovaj uređaj postiže vrhunske rezultate čišćenja bez obzira na to rješavate li suhu, mokru, finu ili grubu prljavštinu. Uključena je mlaznica za tapecirani namještaj za pouzdano uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca s tekstilnih površina. Usisavač za mokro i suho usisavanje dolazi s robusnom plastičnom posudom od 12 litara, kabelom od 4 metra i usisnim crijevom od 1,8 metara s ravnom ručkom, podnom mlaznicom s kopčama, pjenastim filterom i vrećicom za filter od flisa. Usisavač također ima praktičnu funkciju puhanja koja se može koristiti za čišćenje na mjestima gdje je usisavanje otežano i još mnogo toga. Površina za odlaganje na vrhu uređaja koristi se za sigurno odlaganje alata i malih dijelova, poput vijaka i čavala. Cijevi i podne mlaznice također se mogu brzo i praktično spremiti u parkirni položaj na braniku. Osim toga, uređaj se može pohvaliti pohranom koja štedi prostor, jednostavnim spremanjem pribora, sustavom zaključavanja Pull & Push i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje, što ga čini udobnim za nošenje.
Značajke i prednosti
Za temeljito i pouzdano uklanjanje životinjske dlakeZa najbolje rezultate čišćenja na osjetljivim površinama, u uskim međuprostorima i na velikim površinama.
Praktično odlaganje priboraSigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kompaktna pohrana uređaja.
Praktična funkcija puhanjaPraktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće. Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci ili čavli.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Ergonomski oblikovana ručka
- Omogućuje praktični transport uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Snaga usisavanja (W)
|maks. 220
|Vakuum (mbar)
|220
|Količina zraka (l/s)
|maks. 43
|Veličina spremnika (l)
|12
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|349 x 328 x 378
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
- Vrsta usisnog crijeva: s rvanom drškom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Četka za životinjsku dlaku
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
- Spužvasti filtar: 1 Komad(a)
Oprema
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Sklopiva ručka
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Područja primjene
- Terasa
- Interijer vozila
- Garaža
- Podrum
- Tekućine
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija