WD 2 Plus V-15/6/18/C impresionira svojim kompaktnim dizajnom, izuzetno je snažan i energetski učinkovit – uz potrošnju energije od samo 1000 W. Ovaj mokro-suhi usisavač postiže vrhunske rezultate čišćenja na suhoj, mokroj, finoj i gruboj prljavštini. Opremljen je robusnim i udarnim plastičnim spremnikom od 15 litara, 6-metarskim kabelom, 1,8-metarskim usisnim crijevom s ravnom ručkom, Clips mlaznicom za pod i filtar vrećicom od flisa. Jednodijelni kartušni filter omogućava usisavanje suhe i mokre prljavštine bez potrebe za promjenom filtra i može se instalirati na filter košaru okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Usisavač također posjeduje praktičnu funkciju puhanja, koja se može koristiti na mjestima gdje je usisavanje otežano. Skladišni prostor na glavi uređaja koristi se za sigurno spremanje alata i malih dijelova. Cijevi i mlaznice za pod mogu se brzo i praktično pohraniti u parkirnu poziciju na zaštiti od udaraca. Uz to, uređaj nudi kompaktnu pohranu, jednostavno skladištenje dodataka, "Pull & Push" sustav zaključavanja i ergonomsku ručku za udoban prijenos.