Mokro suhi usisavač WD 2 Plus V-15/6/18/C (YYY)
S 15L plastičnim spremnikom, funkcijom puhanja, jedinstvenim kartušnim filterom, 6-metarskim kabelom i 1,8-metarskim usisnim crijevom, WD 2 Plus V-15/6/18/C jamči izuzetno snažnu izvedbu.
WD 2 Plus V-15/6/18/C impresionira svojim kompaktnim dizajnom, izuzetno je snažan i energetski učinkovit – uz potrošnju energije od samo 1000 W. Ovaj mokro-suhi usisavač postiže vrhunske rezultate čišćenja na suhoj, mokroj, finoj i gruboj prljavštini. Opremljen je robusnim i udarnim plastičnim spremnikom od 15 litara, 6-metarskim kabelom, 1,8-metarskim usisnim crijevom s ravnom ručkom, Clips mlaznicom za pod i filtar vrećicom od flisa. Jednodijelni kartušni filter omogućava usisavanje suhe i mokre prljavštine bez potrebe za promjenom filtra i može se instalirati na filter košaru okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Usisavač također posjeduje praktičnu funkciju puhanja, koja se može koristiti na mjestima gdje je usisavanje otežano. Skladišni prostor na glavi uređaja koristi se za sigurno spremanje alata i malih dijelova. Cijevi i mlaznice za pod mogu se brzo i praktično pohraniti u parkirnu poziciju na zaštiti od udaraca. Uz to, uređaj nudi kompaktnu pohranu, jednostavno skladištenje dodataka, "Pull & Push" sustav zaključavanja i ergonomsku ručku za udoban prijenos.
Značajke i prednosti
Uložak filteraZa mokro i suho usisavanje bez dodatne zamjene filtera. Jednostavna montaža i uklanjanje filtera okretanjem bez dodatnog bloka za zaključavanje.
Praktično odlaganje priboraSigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kompaktna pohrana uređaja.
Praktična funkcija puhanjaPraktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće. Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci ili čavli.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Uređaj je jednostavan za transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Snaga usisavanja (W)
|220
|Vakuum (mbar)
|maks. 220
|Količina zraka (l/s)
|maks. 43
|Veličina spremnika (l)
|15
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|349 x 328 x 430
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
- Vrsta usisnog crijeva: s rvanom drškom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Sklopiva ručka
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Područja primjene
- Terasa
- Interijer vozila
- Garaža
- Podrum
- Tekućine
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija