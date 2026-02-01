Baterijski višenamjenski usisavač WD 3 Battery Premium ne pruža samo maksimalnu slobodu kretanja kod usisavanja. On odmah osvaja cijelim nizom prednosti. Primjerice iznimno stabilnim spremnikom od nehrđajućeg čelika, zapremine 17 litara, zatim filtrom s patronama koji omogućuje usisavanje suhe i mokre nečistoće bez mijenjanja filtra, odvojivom ručkom za postavljanje pribora izravno na usisno crijevo s optimiziranim strujanjem, Clips podnom mlaznicom uključujući mješoviti umetak za idealan prihvat nečistoće, trajanjem rada od 15 minuta s 36 V / 2,6 Ah Li-Ion izmjenjivom baterijom i 30 minuta s 36 V / 5,2 Ah Li-Ion izmjenjivom baterijom (nije u opsegu isporuke), položajem za parkiranje usine cijevi i podne mlaznice te dodatnim posebnostima, kao što su funkcija puhanja, sustav zatvaranja „Pull ’n’ Push“, ergonomska ručka za nošenje i iznimno praktično pospremanje pribora.