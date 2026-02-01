Baterijski mokro suhi usisavač WD 3 Battery Premium
Premium varijanta usisavača WD 3 Battery s inox spremnikom od 17l. Baterijski višenamj. usisavač uklj. filtar s patronama pruža maks. slobodu kretanja. Aku-baterija nije u opsegu isporuke.
Baterijski višenamjenski usisavač WD 3 Battery Premium ne pruža samo maksimalnu slobodu kretanja kod usisavanja. On odmah osvaja cijelim nizom prednosti. Primjerice iznimno stabilnim spremnikom od nehrđajućeg čelika, zapremine 17 litara, zatim filtrom s patronama koji omogućuje usisavanje suhe i mokre nečistoće bez mijenjanja filtra, odvojivom ručkom za postavljanje pribora izravno na usisno crijevo s optimiziranim strujanjem, Clips podnom mlaznicom uključujući mješoviti umetak za idealan prihvat nečistoće, trajanjem rada od 15 minuta s 36 V / 2,6 Ah Li-Ion izmjenjivom baterijom i 30 minuta s 36 V / 5,2 Ah Li-Ion izmjenjivom baterijom (nije u opsegu isporuke), položajem za parkiranje usine cijevi i podne mlaznice te dodatnim posebnostima, kao što su funkcija puhanja, sustav zatvaranja „Pull ’n’ Push“, ergonomska ručka za nošenje i iznimno praktično pospremanje pribora.
Značajke i prednosti
Izmjenjiva baterija snage 36VOmogućuje Vam rad nezavisno od električnoj utičnici, pružajući maksimalnu slobodu kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima koji koriste bateriju snage 36V
Specijalni filtar s patronamaZa mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Praktična funkcija puhanjaPraktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće. Jednostavno odstranjivanje nečistoće npr. iz gredice sa šljunkom.
Podna mlaznica i usisno crijevo
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Praktično odlaganje pribora
- Sigurno pospremanje usisnog crijeva i pribora koje štedi prostor i uvijek je na dohvat ruke.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Omogućuje praktični transport uređaja.
Veliki transportni kotači
- Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|300
|Snaga usisavanja (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|maks. 110
|Količina zraka (l/s)
|maks. 40
|Veličina spremnika (l)
|17
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 70 (2,5 Ah) / pribl. 140 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 15 (2,5 Ah) / pribl. 30 (5,0 Ah)
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|388 x 340 x 525
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Funkcija puhanja
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtna kućica
- Interijer vozila
- Tekućine
- Radionica
- Garaža
- Podrum
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija