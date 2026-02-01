Baterijski mokro suhi usisavač WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22

Dvije 18 V baterije napajaju snažan 36 V motor: WD 4-18 Dual Battery Set bežični usisavač s 20L plastičnim spremnikom, 2,2 m usisnom cijevi, funkcijom puhanja i ravnim plisiranim filtrom.

Usisavanje bez ograničenja: napajan dvjema 18V baterijama i snažnim 36V motorom. WD 4-18 Dual Battery Set bežični usisavač dio je 18V Kärcher Battery Power platforme baterija i kombinira snažno usisavanje s impresivnom slobodom kretanja prilikom usisavanja. Uređaj savršeno kombinira 2,2m usisnu cijev i mlaznicu za pod s kopčama, te može ukloniti mokru, finu ili grubu prljavštinu u vrlo kratkom vremenu. Usisavač ima udarni 20-litreni plastični spremnik, vrećicu za filter od flisa i ravni plisirani filter koji je pogodan za kontinuirano mokro i suho usisavanje bez potrebe za mijenjanjem filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja, filter se može ukloniti i očistiti u nekoliko sekundi – bez kontakta s prljavštinom. Tamo gdje usisavanje nije moguće, funkcija puhanja dolazi do izražaja. Skladištenje usisne cijevi štedi prostor; jednostavno ju sigurno objesite na glavu uređaja. Cijevi i mlaznica za pod također se brzo i praktično pohranjuju na zaštitu. Ostale značajke uključuju ergonomski ručnik za nošenje i "Pull & Push" sustav zaključavanja za jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. U kompletu se nalaze dvije 18 V Kärcher Battery Power baterije i punjač za baterije.

Značajke i prednosti
Baterijski mokro suhi usisavač WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22: 18 V + 18 V = 36 V snage
18 V + 18 V = 36 V snage
Baterijski mokro suhi usisavač WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22: Patentirana tehnika vađenja filtra
Patentirana tehnika vađenja filtra
Baterijski mokro suhi usisavač WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22: Praktična funkcija puhanja
Praktična funkcija puhanja
Praktično odlaganje pribora
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
Filter vrećica od flisa
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
Ergonomski oblikovana ručka
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon motora (V) 36
Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Nazivna ulazna snaga (W) 380
Snaga usisavanja (W) 100
Vakuum (mbar) maks. 150
Količina zraka (l/s) maks. 32
Veličina spremnika (l) 20
Materijal spremnika Plastika
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 5
Potreban broj baterija (Komad(a)) 2
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) pribl. 28 (5,0 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 143
Izlazna snaga (A) 2,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 6,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 12,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 385 x 411 x 526

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: 18 V / 5,0 Ah baterija Power baterija (2 kom.)
  • Punjač: 18 V Battery Power brzi punjač (2 kom.)
  • Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Ručka koja se može skinuti
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
  • Mlaznica za fuge
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni

Oprema

  • Funkcija puhanja
  • Parkirni položaj
  • Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
  • Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Područja primjene
  • Radionica
  • Terasa
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtna kućica
  • Interijer vozila
  • Tekućine
  • Garaža
  • Podrum
  • Područje ulaza
  • Hobi-prostorija
