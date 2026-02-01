Usisavanje s dvostrukom snagom: dvije 18-voltnje baterije napajaju visoko-performantni 36-voltnji motor za zahtjevne zadatke čišćenja. WD 4-18 Dual bežični usisavač za mokro i suho usisavanje dio je 18 V Kärcher Battery Power platforme baterija i nudi maksimalnu slobodu kretanja prilikom usisavanja. Uređaj savršeno kombinira 2,2-metarsku usisnu cijev i mlaznicu za pod s kopčama, te može ukloniti mokru, finu ili grubu prljavštinu u vrlo kratkom vremenu. Usisavač ima udarni 20-litreni plastični spremnik, vrećicu za filter od flisa i ravni plisirani filter koji je pogodan za kontinuirano mokro i suho usisavanje bez potrebe za mijenjanjem filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja, filter se može ukloniti i očistiti u nekoliko sekundi – bez kontakta s prljavštinom. Tamo gdje usisavanje nije moguće, funkcija puhanja dolazi do izražaja. Skladištenje usisne cijevi štedi prostor; jednostavno ju sigurno objesite na glavu uređaja. Cijevi i mlaznica za pod također se brzo i praktično pohranjuju na zaštitu. Ostale značajke uključuju ergonomski ručnik za nošenje i "Pull & Push" sustav zaključavanja za jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika.